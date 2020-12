A muncit în America, apoi a cumpărat satul copilăriei, pustiit, şi l-a transformat într-un mic paradis FOTO

Iulian Docea locuieşte în Rachiş, un sătuc pierdut pe o vale din Apuseni, parte componentă a comunei Mirăslău. La momentul la care s-a întors în ţară, după ce a munict 15 ani în străinătate, la Rachiş mai erau doi locuitori.

Bărbatul a cumpărat mai multe locuinţe vechi, părăsite şi a început să le renoveze. Rezultatul este un mic rai care a devenit peste noapte o atracţie turistică. Rachis Wild Ranch este un loc unde se poate petrece un sejur deosebit în liniştea naturii.

În urmă cu 20 de ani, mai erau locuite 70 sau 80 de case şi trăiau la Rachiş aproape 200 de persoane. După mai mult de 750 de ani de atestare, satul urma să se ”stingă”, încet şi sigur. Aceste ”planuri” ale naturii au fost date peste cap de dorinţa şi hotărârea fostului locuitor al satului.

După ce a trăit mulţi ani peste hotare, Iulian Docea s-a reîntors acasă şi s-a hotărât să readucă la viaţă locul în care a copilărit. Bărbatul a cumpărat şi refăcut opt case ţărăneşti şi vrea să-i atragă şi pe alţii să se mute acolo, în mijlocul naturii. ”Satul era în mare parte o ruină, erau doar câteva ziduri în picioare, fără garduri, fără porţi. Nu mai locuia nimeni aici permanent. M-au chemat locurile copilăriei. Casele arătau cam într-o stare jalnică, se lua ţigla de pe acoperişuri. Eu şi încă unul mai avem buletin cu domiciliul în sat”, spune Iulian Docea.

Acesta a stat 15 ani departe de casă, în Spania şi Statele Unite ale Americii, unde a lucrat ca preparator fizic. A reuşit să refacă opt case în stil tradiţional, una dintre acestea fiind cea a bunicii lui. La toate casele pe care le renovează păstrează pe cât se poate elementele tradiţionale din trecut. ”Când sunt aici mă detaşez total de tot ce înseamnă civilizaţie, probleme, stres, uit noţiunea timpului, n-am nevoie de nimic, decât să-mi regăsesc locurile unde am copilărit cândva”, astfel explică acesta decizia de a reduce la viaţă satul bunicilor său. Acesta s-a mutat la Rachiş împreună cu soţia şi cele două fiice.

“Locul în sine are un aer aparte, îţi dă linişte, îţi dă pace, îţi dă bucuria de a te trezi dimineaţă. Nu am mai trăit asta de mult, cel puţin nu în civilizaţie”, afirmă el. Familia Docea speră să atragă cât mai mulţi vizitatori în zonă. Sunt în căutare de persoane care ar dori să muncească la întreţinerea acestui loc. Are o fermă de cai şi creşte şi bivoli, acesta fiind unul dintre puţinele locuri din România unde mai sunt astfel de animale.

Bărbatul a reuşit să construiască şi o biserică în sat. A ridcat-o în memoria şi cinstea bunicilor săi, exact pe locul unde bunicul să obişunia să se odihnească sau să ”bată” coasa. Dezvoltarea proiectului demarat de Iulian Docea depindea, însă, de modernizarea drumului de acces, lung de 8,3 kilometri care ”leagă” satul de localitatea Lopadea Veche, până unde există un drum asfaltat. Primăria a demarat proiectul de modernizare a drumului, astfel încât accesul până la ranch-ul de la Rachiş să devină mult mai facil.

Cătunul se află situată într-o depresiune la limita dintre judeţele Alba şi Cluj, formată de pârâul care o străbate între dealuri împădurite şi care îi poartă numele, în apropiere de rezervaţiile naturale „Cheile Vălişoarei”, „Cheile Plaiului” şi „Cheile Siloşului”. Se ajunge aici pe drumul comunal 81, care ”pleacă” din DN1, în zona Mirăslău, până la Lopadea Veche. De aici, drumul continuă spre Rachiş, prin peisajul spectaculos al Munţilor Apuseni.