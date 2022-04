Magnolia, regina Bucureştiului. Unde pot fi văzute cele mai frumoase magnolii şi ce trebuie să ştii despre acest arbore ornamental

Dacă iei Bucureştiul la pas, într-o zi însorită de primăvară, ai şansa să îţi răsfeţi simţurile cu zeci de magnolii care par că aşteaptă timide să fie admirate şi să îţi umple sufletul de culoare şi frumos. În Capitală, primăvara pare să fie anunţată nu de clasicul ghiocel, ci de fabuloasa magnolie, care a ajuns pe teritoriul ţării noastre în urmă cu peste 140 de ani şi dăinuie în continuare în mici paradisuri, curţile oamenilor, sau printre blocurile gri, cărora le insuflă puţină viaţă.

După atâta izolare şi stat în casă, luna aprilie vine şi ne îndeamnă să ne bucurăm de natură în toată splendoarea ei, iar unul dintre modurile în care putem face acest lucru este un tur al magnoliilor din Bucureşti. O iniţiativă aparte a avut Diana Robu, cea care, alături de prietenii ei, dintr-o joacă, a pus bazele Hărţii Magnoliilor din Capitală, care poate fi găsită pe Google Maps.

700 de oaze

„L-am început anul trecut. În primăvara de lockdown simţeam nevoia cumva să redescopăr primăvara, să mă bucur de străduţele din Bucureşti. Am început acest demers ca o joacă, ca o leapşă între mine şi prietenii mei, să descoperim magnolii prin oraş. Iniţial au fost aproximativ 20 pe hartă. Am făcut harta ca să ne orientăm mai uşor. Deja ştiam unde există nişte magnolii celebre prin Bucureşti şi am făcut harta să ne orientăm mai uşor. Am descoperit că există multe magnolii şi le-am adăugat. Apoi, oamenii au început să îmi scrie legat de alte locuri în care se află magnolii sau de faptul că şi le-au plantat în curte şi ne rugau să le adăugăm pe hartă, să le vizităm“, a mărturisit Diana Robu pentru „Weekend Adevărul“

Aceasta ne-a explicat faptul că anul trecut harta avea aproximativ 500 de pinuri, la sfârşitul sezonului, iar în prezent are în jur de 700. „Sunt mult mai multe magnolii în Bucureşti decât atât. Nu am intenţionat prin hartă să cuprindem toate magnoliile, este mai mult un reper pentru frumos, culoare, plimbări. Este mai mult un instrument care să ne ajute să ne orientăm mai uşor când ieşim la plimbare“, a mai adăugat Diana.

Frumuseţea şi binele, temporare

Planta, despre care se spune că există încă din era glaciară, a rezistat testului timpului în anumite părţi ale Chinei, precum şi în America de Nord şi Centrală. În cultura românească a pătruns la sfârşitul secolului XX, iar de atunci a rămas prezentă, martoră a istoriei, aducând culoare şi speranţă oamenilor, chiar şi într-una dintre cele mai întunecate perioade ale istoriei româneşti, comunismul.

De-a lungul timpului, oamenii i-au dat diverse semnificaţii – de la nobleţe şi delicateţe feminină, la frumuseţe şi demnitate. Şi Diana ne-a mărturisit de ce a ales tocmai magnoliile pentru un astfel de proiect: „deoarece învăţăm foarte multe de la ele – faptul că trebuie să ne bucurăm acum, că frumuseţea şi binele sunt temporare. Ele ţin foarte puţin, trei săptămâni - o lună, dacă avem noroc şi nu este vremea rea, cu vânt. Sunt primele care colorează oraşul şi anunţă cumva reînvierea naturii şi faptul că vine primăvara“.

Petele de culoare din zonele gri

În Bucureşti se găsesc magnolii mov, galbene şi albe, unele în diferite zone ale oraşului, altele în acelaşi spaţiu colorat şi viu. Se spune că magnoliile cu flori albe te duc cu gândul la inocenţă, puritate, precum şi intenţii sincere, curăţare sufletească şi trupească, în timp ce acelea mov trimit la gânduri bune şi sincere. Datorită acestor semnificaţii, aceste flori au un rol important şi în cultura chineză, în care simbolizează frumuseţea şi feminitatea şi se crede că plantarea lor în faţa casei aduce beneficii în plan emoţional, familial, dar şi financiar, fiind simbol al abundenţei şi onoarei. Astfel, în Bucureşti au ajuns să fie marcante cu precădere în cartierele de case, unde oamenii au încercat să îşi construiască o oază de frumos şi bine, în care să se încarce de energie.

„Multe sunt plantate în curţi la începutul anilor ’90. Oamenii au început atunci să călătorească în afară. La început, erau aduse magnolii din Austria. Din această cauză vedem multe magnolii care au 20-30 de ani în cartierele vechi de case – în Cotroceni, în Vatra Luminoasă. Locuim într-un oraş gri, poluat, iar în ultimii ani, oamenii au simţit cumva nevoia să îşi înfrumuseţeze peticul lor de verde, să adauge ceva, şi sunt foarte multe magnolii mici. Surpriza foarte plăcută este că am văzut magnolii în curţile blocurilor. Oamenii chiar vor să îşi înfrumuseţeze grădina, să se bucure când privesc pe fereastră şi să vadă altceva în afară de beton“, ne-a relatat Diana.

Se pare că sezonul magnoliilor din această primăvară a venit cu surprize plăcute întrucât din ce în ce mai mulţi oameni au ales să planteze noi flori, astfel că în curţile blocurilor sau ale caselor pot fi observate magnolii mici.

Cartierul magnoliilor

Unul dintre cartierele de case ale Bucureştiului, Dristor, este considerat de Diana cel mai frumos loc din Capitală în luna aprilie, unde trei străzi domină prin culoare şi miros datorită magnoliilor – Levănţica, Cerceluş şi Diligenţei, care sunt ticsite de magnolii. „Aproape în fiecare curte există câte o magnolie, de toate culorile, alb, roz, mov, galben. Pe străzile acestea este un spectacol, un festival de culoare“. Din acest motiv, Diana Robu le recomandă celor care vor să pornească în turul magnoliilor din Bucureşti să înceapă cu această zonă, care vine cu un plus şi pentru iubitorii de animale – pisicile. „Este cea mai mare densitate de magnolii, iar zona este liniştită. Locul este plin de pisici foarte prietenoase, printre care şi motanul Bilă, foarte prietenos“. Se pare că magnoliile şi motanul Bilă au devenit vedete ale cartierului, unde oamenii stau la coadă să îl pozeze în timp ce se caţără şi se strecoară printre culoare şi miresme.

Alte cartiere pe care Diana le recomandă pentru o plimbare liniştită, sunt Dămăroaia – care este ticsit de magnolii şi este plin de culoare –, dar şi Cotroceniul, care „este plin de magnolii, de toate culorile. De asemenea, sunt multe magnolii Stellata, albe, care se scutură foarte repede şi sunt foarte fragile, la prima adiere mai puternică s-au dus“.

Veterana de peste 100 de ani

Cea mai fotografiată magnolie din Bucureşti, populară în rândul celor pasionaţi de fotografie, dar nu numai, este cea de pe strada Mahatma Gandhi, acolo unde în weekend oamenii stau la rând pentru a o admira. „Este o magnolie roz. În weekend este pelerinaj la această magnolie“, ne-a mai explicat Diana Robu.

Iar cei care ajung în această zonă au şansa de a vedea şi o altă magnolie aparte, din specia Yulan, care se află pe strada Barbu Delavrancea. „Este frumoasă pentru că este foarte bogată, dar şi inedită deoarece sunt foarte rare magnoliile din această specie în Bucureşti“.

De asemenea, Capitala se mândreşte şi cu o magnolie veterană, ca un străjer al oraşului, ce se află pe strada Dragoş Vodă. „Ar fi cea mai veche din Bucureşti şi ar avea puţin peste 100 de ani. Ar fi fost adusă la noi în ţară de un farmacist austriac. Este uriaşă, foarte frumoasă“. Iar cei care vor să o viziteze îi pot ruga pe cei de la grădiniţa în curtea căreia se află să îi lase să se bucure de ea deoarece „în general, sunt foarte amabili şi îi primesc în curte pe oamenii care vor să o vadă şi să o fotografieze“. De menţionat este şi o altă magnolie, mai tinerică, ce se află în zona Arcului de Triumf, pe partea cu Parcul „Regele Mihai I“.

Mini-livada care înconjoară parcul

Un alt loc care merită vizitat este Casa Memorială „Tudor Arghezi“, unde poate fi admirată o magnolie galbenă spectaculoasă, care tronează în mijloc celorlalte mai mici. „Anul trecut îmi imaginam că magnoliile galbene sunt foarte rare, dar nu este chiar aşa. Pe hartă există câteva zeci de inimi galbene. Iar cea mai mare şi spectaculoasă este pe strada Căpitan Vijelie, în zona Panduri“, a mai menţionat Diana.

Însă, printre locurile mai puţin cunoscute în care se găsesc magnolii, se strecoară şi comori rare, precum mini-livada din Parcul Morarilor, unde peisajul îţi taie răsuflarea şi te ajută să te deconectezi, să te bucuri de natură şi să te încarci cu energii pozitive. „Aici se găsesc câteva zeci de magnolii, nu foarte mari, destul de tinere, dar sunt foarte frumoase. Este deosebit să vezi o mini-livadă de magnolii în mijlocul unui parc. Peisajul este deosebit pentru că parcul este înconjurat de blocuri din toate părţile – deci ai cenuşiu, verdele de la parc, iar în mijloc tronează magnoliile“, ne-a descris locul iniţiatoarea hărţii magnoliilor din Capitală.

Într-un context social tumultos, oamenii se pare că sunt mai interesaţi de natură şi culoare, de frumos. „Cred că mai avem nevoie din când în când de un element comun, care să ne aducă împreună, altceva decât lucrurile negative care se întâmplă. Să ne aducă împreună şi frumosul. Primăvara aceasta, având în vedere şi contextul dificil şi situaţia grea prin care trec vecinii noştri din Ucraina, cred că avem nevoie un pic de frumos, un dram de speranţă în toată această perioadă cenuşie“, este îndemnul Dianei.