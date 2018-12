Experienţa avută în Dubai, oraşul în care totul este la superlativ

Aproape toţi cei care mi-au vorbit despre Dubai s-au declarant cuceriţi de această destinaţie încă de când au făcut primul pas pe celebrul aeroport Dubai International. Pentru mine nu a fost dragoste la prima vedere. Iniţial mi-a părut un oraş rece, plin de turişti atraşi de lux şi opulenţă. Nu era despre oameni şi cultură, aşa cum îmi place, era despre clădiri şi recorduri. Apoi m-am lăsat ghidată către inima imensului deşert transformat în unul din cele mai vibrante oraşe, ajungând să fiu fascinată de viaţă de aici.

Auzisem despre Dubai că este unul din cele mai vizitate oraşe ale lumii şi totodată locul cu cele mai multe titluri în Cartea Recordurilor: sigurul hotel de 7 stele din lume (Burj al-Arab), cea mai mare insulă artificială (Palm Jumeirah) şi cea mai înaltă clădire din lume (Burj Khalifa). Până şi metroul din Dubai a intrat în Cartea Recordurilor ca fiind cea mai lungă reţea de metrou complet automatizată din lume, cu o lungime de 75 de kilometri.

După aproximativ cinci ore de zbor, aterizezi în lumea luxului şi inovaţiei. Totul părea a fi din viitor, deşi umbra de tradiţie rămasă nealterată reuşeşte să te ţină cu picioarele pe pământ. În jurul meu, angajaţii aeroportului erau îmbrăcaţi în Kandura – camaşa albă lungă –, iar femeile în Abaya – rochia neagră care lasă la vedere doar mâinile şi încheieturile picioarelor, capul fiind acoperit cu o eşarfă neagră numită Sheila, iar faţa cu celebrele niqab.

Să descoperim Dubaiul…

Unul dintre cele şapte Emiratele Arabe, Dubai fascinează milioane de turişti în fiecare an. Fiind situat pe malul sudic al Golfului Persic, în Peninsula Arabică, îi este specific un climat arid. Verile în Dubai sunt extrem de fierbinţi, uscate, cu o temperatură maximă medie de 40° C. Pentru petrecerea vacanţei sunt recomandate lunile septembrie-mai.

Ce m-a impresionat în Dubai:

Safari în de ş ert

Nu m-am lasat uşor impresionată de clădirile înalte şi bogăţia din jur, însă mi-a plăcut mult experienţa în deşert. De cum ne-am urcat în SUV-uri am pornit în viteză peste dune, după ce şoferii au avut grijă să dezumfle anvelopele pentru a nu rămâne blocaţi în nisip. Deşi ţipam cât ne ţineu plămânii, erau obişnuiţi cu reacţiile turiştilor, aşa că luau şi mai tare curbele printre mormanele de nisip.

După ce ni s-a uscat gâtul de atâta ţipat ne-au oprit să vedem deşertul la apus, am urcat pe cămile, am băut un pahar de şampanie şi am mers să luăm cina într-un loc care mi-a amintit de taberele beduinilor.

În mijlocul deşertului, ne-am aşezat pe un morman de perne şi am privit mişcările lascive ale unei dansatoare din buric, un dans tanoura şi un spectacol de flăcări.

Cina spectacol a fost servită în lumina lunii şi a câtorva felinare, în miros de narghilea. Nu am plecat înainte să mă las pictată cu hena, uitându-mă atent în ochii rămaşi neacoperiţi ai tinerei care îmi desena cu graţie mâinile. Mi-ar fi plăcut să ştiu ce este în mintea ei, ce crede despre libertatea femeilor din Occident. Dar, până mi-am găsit cuvintele potrivite, mi-a făcut semn că terminase.

Prânz la Centrul Cultural Sheikh Mohammed

Printre cădiri înalte şi aurite am găsit un colţ retras unde am intrat pentru a face cunoştinţă cu tradiţiile lor. Centrul Cultural Sheikh Mohammed este o organizaţie care promovează tradiţia şi cultura Emiratelor. Totul era foarte bine pregătit. Ne-au invitat să ne descălţăm şi ne-au oferit cafea verde cu nucşoară şi mâncăruri tradiţionale: orez cu pui bine condimentat, saluna (un fel de ghiveci din legume) şi salată fattoush (cu roşii, ardei, castraveţi, boabe de fasole).

Experienţa din acest loc a fos ca gustul gogoşilor cu sirop de curmale, servite la desert. Totul foarte simplu, dar de o intensitate pe care cu siguranţă nu o voi uita prea curând. În timpul prânzului am vorbit despre tradiţiile beduinilor, cum văd ei ceea ce noi numim poligamie şi drepturile femeilor. Şi da, m-am convins că trăiesc cu bucurie şi îşi iubesc tradiţiile. Este normalitatea lor.

Obiective vizitate

Hotelul Burj al-Arab, cel mai luxos hotel din lume

Auto-proclamatul hotel de 7 stele, construit în formă de nava dhow (ambarcaţiune locală) pe o insulă artificială, la 85 de metri de plaja Jumeirah, Burj al-Arab reinventează luxul. L-am privit de la distanţă, nu este deschis vizitatorilor. Hotelul este dispus pe 26 de etaje, fiecare nivel având propria recepţie. Are 8 restaurante şi baruri, unul dintre acestea fiind situat chiar în adâncul mării. Este imaginea care îmi vine în minte atunci când mă gândesc la oamenii care iubesc opulenţa dusă la extrem.

Burj Kalifa

Am urcat în Burj Kalifa, loc din care poţi admira Emiratul în toată splendoarea lui. La construcţia impunătoarei clădiri au muncit 12.000 de persoane de 80 de naţionalităţi, fiind gata după cinci ani. Cu o înălţime de aproape un kilometru (828 de metri mai precis) şi 160 de etaje, Burj Khalifa este oficial cea mai înaltă clădire din lume. De asemenea, lifturile au cea mai mare viteză din lume, 64 km/h sau 18 m/s. Dacă vi se pare cunoscută şi nu ştiţi de unde, aflaţi că însuşi Tom Cruise a urcat pe vârful clădirii în timpul filmărilor la „Mission Impossible – Ghost Protocol“ (2011).

Vedere din Burj Kalifa

Dubai Mall

Mall-ul pe care mulţi turişti îl pun pe lista scurtă a obiectivelor pe care nu vor să le rateze în Dubai, dar locul prin care eu m-aş putea pierde cu uşurinţă. Partea bună este că, fiind oraşul recordurilor, probabil şi aparatele de aer condiţionat suflă tot cu cea mai mare putere din lume. Măcar e răcoare, dacă la cumpărături nu am spor. Poţi fi salvat de o vizită la imensul Aquarium, grădina zoologică subacvatică sau grandioasele fântâni muzicale. Cele mai mari din lume, bineînţeles.

Piaţa de Aur - Gold Souk

Dacă nu îţi place la mall, îţi recomand să mergi în una din pieţele traditionale ale Dubaiului (celebrele ouk-uri). Este locul în care poţi găsi aproape orice: parfumuri la litru, suveniruri, mătăsuri colorate, kilograme întregi de aur, dulciuri sau mirodenii. Întreabă de Gold Souk şi Spice Souk şi vei ajunge în lumea comerţului arab.

Înainte să plecaţi rezervaţi-vă o zi pentru a vizita şi zona Dubai Parks & Resorts, din care fac parte parcurile tematice Legoland Dubai, Legoland Water Park, Motiongate şi Bollywood Dubai. Când am intrat mi s-a părut că sunt la Disneyland Paris, când am ieşit, am concluzionat că a fost cea mai tare experienţă. Doar eram în Dubai, locul în care până şi concluziile ajung să fie la superlativ.

Dacă ajungeţi în Dubai ar putea fi util să ştiţi că săptămâna de lucru începe duminica şi se termină joi. Vineri şi sâmbătă sunt zile de weekend, vinerea fiind o zi importantă în Islam. Vinerea este o zi de rugăciune pentru musulmanii practicanţi. Magazinele mici deschid mult mai târziu vinerea decât în alte zile. Mall-urile şi atraciile turistice au program normal.