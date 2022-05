EXCLUSIV Primul alpinist de culoare ajuns deasupra lumii: „Nu cred în imposibil”

Născut în 1970 în Africa de Sud, Sibusiso Vilane este unul dintre foarte puţinii alpinişti de pe glob care au reuşit să escaladeze cele mai înalte şapte vârfuri de pe cele şapte continente: Kilimanjaro (Africa) în 1999, Everest (Asia) în 2003 şi 2005, Aconcagua (America de Sud) în 2006, Elbrus (Europa) în 2006, Puncak Jaya (Oceania) în 2006, Vinson (Antarctica) în 2006 şi Denali/McKinley (America de Nord) în 2008.

Expediţii pentru copiii africani

Sibusiso s-a mutat cu familia în Eswatini, Africa, pe când avea 11 ani, şi o perioadă a lucrat ca muncitor şi păstor de capre. Apoi, în 1993 s-a angajat ca ranger la o rezervaţie. Doi ani mai târziu l-a cunoscut pe John Doble, un diplomat foarte pasionat de ascensiuni, care i-a devenit bun prieten şi l-a ajutat să strângă banii necesari pentru prima expediţie pe Everest. Astfel că, pe 26 mai 2003, Sibusiso Vilane a devenit prima persoană de culoare care a ajuns pe Everest, prin partea sudică. În 2005, Vilane a escaladat din nou Everestul, de această dată prin partea nordică, fiind însoţit de celebrul Ranulph Fiennes şi de Alex Harris. Expediţia nu doar că a fost o performanţă, ci s-a transformat şi într-o acţiune caritabilă, strângându-se bani pentru trei ONG-uri care ajută copiii din Africa.

Prima sa ascensiune a fost la 26 de ani, pe Vârful Drakensberg (3.482 de metri) din Africa de Sud. În 2006 a fost decorat de către preşedintele Thabo Mbeki cu Ordinul Ikhamanga, una dintre cele mai importante distincţii din Africa de Sud. Sibusiso Vilane este unul dintre foarte puţinii exploratori din lume care a ajuns atât la Polul Sud, în 2008, cât şi la Polul Nord, în 2012. În 2008, el şi-a povestit ascensiunile şi provocările în „To the Top from Nowhere“, carte ce s-a bucurat de succes internaţional. În 2011, în cadrul unei recepţii speciale organizate la Palatul Buckingham, a fost felicitat de către Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii pentru performanţele sale excepţionale ca alpinist şi explorator.

”Nu putem renunţa la visuri”

Sibusiso a crescut în mediul rural în Africa de Sud, aşadar, aventura era pentru el un cuvânt necunoscut. „Alpinismul era un sport pe care nu îl înţelegeam, ca orice alt copil de culoare. Când aveam 26 de ani, l-am însoţit pe John Doble într-o scurtă drumeţie, iar la un moment dat mi-a spus: «Niciun african nu a escaladat vreodată Everestul, însă eu cred că tu că ai abilitatea naturală de a reuşi acest lucru». După aceea, John Doble m-a întrebat: «Dacă ai avea toate resursele pentru a urca pe Everest, ai face-o?». Şi am răspuns hotărât că da. Aşadar, acesta a fost începutul unei experienţe fantastice“, a povestit Sibusiso Vilane pentru „Weekend Adevărul“.

Sibusiso Vilane pe muntele Denali în Alaska FOTO: arhiva personală

A fost nevoie de şapte ani pentru a ajunge pe Everest din clipa în care s-a născut ideea. Nici el, nici prietenul său nu ştiau de unde să înceapă. De asemenea, cei doi nu aveau resursele financiare pentru a face ascensiuni şi pe alţi munţi ca pregătire. „Era un vis să ajung pe Everest – şi nu putem renunţa la visuri. Eu am aşteptat acea oportunitate şi când a venit, am fructificat-o“, a adăugat Sibusiso Vilane.

Valorosul alpinist a dezvăluit şi care au fost sentimentele când a ajuns prima şi a doua oară pe Everest. „Am fost extrem de emoţionat şi copleşit după ce am escaladat prima oară Everestul în 2003. Am fost la un pas să nu mai ajungem în vârf din cauza vremii foarte proaste şi a trebuit să ne întoarcem de două ori când eram foarte aproape. Să ajung pe Vârful Everest a fost ceva incredibil, gândindu-mă de unde am pornit în viaţă şi că ajunsesem, practic, în vârful lumii. A fost o mândrie greu de descris în cuvinte. În 2005, când am urcat din nou pe Everest, am făcut-o inspirat de dorinţa de a face acţiuni caritabile. Am strâns o sumă importantă de bani ce a fost donată copiilor din Africa care au nevoie de sprijin educaţional. Să ajungi de două ori pe cel mai înalt vârf din lume, pe două trasee diferite, este ceva extraordinar“, a mărturisit Sibusiso Vilane.

El mai spune că partea cea mai grea a fost strângerea sponsorizărilor pentru expediţii, dar şi faptul că a stat departe de casă timp de aproape trei luni.

Imposibilul nu există

Sibusiso recunoaşte că alpinismul este ceva fără de care nu şi-ar vedea viitorul. „Mă simt încărcat cu multă energie şi inspirat să trăiesc viaţa când sunt pe munte. Ascensiunile mă fac să mă simt pozitiv şi motivat în ceea ce priveşte propria existenţă. Nimic altceva nu îmi dă o doză mai mare de pozitivism decât urcatul pe munte, şi nu trebuie să fie un munte foarte înalt. Nu cred în imposibil nici măcar când resursele de care ai nevoie pentru a merge într-o expediţie par a face obiectivul imposibil. Iar când ajung într-o expediţie nu mai văd nimic de nerealizat şi ştiu că totul depinde de mine pentru a face imposibilul posibil. Câteodată mai sunt şi factori externi ce îţi fac misiunea aparent imposibilă, dar cu răbdare şi determinare, poţi reuşi“, mai spune alpinistul din Africa de Sud.

Sibusiso Vilane, unul dintre puţinii alpinişti care a reuşit să escaladeze cele mai înalte şapte vârfuri de pe cele şapte continente FOTO: arhiva personală

Sibusiso Vilane a cunoscut şi un alpinist român care făcea expediţii polare. Făceau parte amândoi dintr-un grup care se antrena pentru asemenea aventuri. Este vorba de Cornel Galescu, care se pregătea să meargă la Polul Nord, în timp ce Sibusiso urma să pornească pe drumul către Polul Sud. „Cornel Galescu este un om foarte sociabil şi amabil, dar, mai ales, un alpinist de primă mărime. M-a impresionat atât de mult încât chiar mi-am dorit să mă alătur expediţiei sale. Cu siguranţă mi-aş dori să urc într-o zi pe unul dintre munţii din România, aş fi încântat. Ştiu că cel mai înalt munte din România are 2.544 de metri. Nu mă interesează cât de înalt sau cât de mare este un munte, pur şi simplu este o bucurie când mă aflu acolo“, mărturiseşte Sibusiso.

Alpinistul sud-african mai povesteşte că are o doză foarte mare de automotivare. „Nu spune niciodată că ceva e imposibil până nu încerci acel lucru. Nu îţi subestima niciodată potenţialul pe care îl ai, nu te îndoi vreodată de tine. Ai potenţial nelimitat. Imposibilul există doar în minte. Îmi aduc aminte de cuvintele lui Nelson Mandela: «Mereu ceva pare imposibil până când este făcut». Aceasta este strategia pentru a reuşi şi a depăşi imposibilul“, este sfatul lui Sibusiso Vilane pentru cei care nu cred în depăşirea imposibilului.

