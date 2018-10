Ce are de oferit Brno, splendidul oraş ceh ieşit din umbra Pragăi

Situat convenabil la intersecţia a 3 capitale europene – la două ore şi jumătate de Praga şi la o oră şi jumătate de Viena şi de Bratislava, Brno este al doilea cel mai mare oraş al Cehiei, ce adăposteşte între zidurile sale aproape jumătate de million de locuitori. În ultimii zece ani, Brno a început să înflorească, ieşind din umbra Pragăi, mii de turişti incluzându-l fără să stea pe gânduri în itinerariul lor de vacanţă.

„Evoluţia este chiar vizibilă – când am venit la Brno, acum şapte ani, era un oraş ca oricare altul. Acum are o vibraţie aparte, de detaşare, dar în acelaşi timp sofisticată, ceea ce îi conferă unicitate şi nici cea mai pretenţioasă persoană nu se poate plictisi aici. Fie că eşti interesat de scena culturală, de istorie sau de viaţa de noapte, Brno are foarte multe de oferit“, spune Martin Jakubek, profesor de limba cehă la Centrul Ceh Bucureşti.

Brno are cu ce se mândri, în special când vine vorba de baruri şi puburi – Bar Ktery Neexistuje, adică „Barul care nu există“, sau Super Panda Circus (care a fost votat cel mai bun bar de cocktailuri din Republica Cehă, conform Czech Bar Awards) sunt doar două exemple sugestive în acest sens. Să nu vă închipuiţi, însă, că Brno este doar despre alcool - nici într-ale gastronomiei nu stă rău! Koishi a fost ales cel mai bun restaurant din ţară în 2012.

Spre orice atracţie turistică v-aţi îndrepta, aveţi grijă să nu mergeţi cu capul în pământ! De la centrul medieval al oraşului, până la vilele în stil funcţionalist, Brno oferă o lecţie gratuită de arhitectură, purtându-vă lejer prin fiecare epocă şi stilul arhitectural aferent. O atracţie emblematică ce nu trebuie ratată este Villa Tugendhat, inclusă în patrimoniul cultural UNESCO, dar - atenţie! - ar trebui să rezervaţi un loc pentru a o vizita cu cel puţin două luni înainte.

După ce v-aţi făcut o idee despre oraş, ar trebui să coborâţi şi în subteranele sale. După Paris, în Brno se află al doilea cel mai mare osuar, cu scheletele a peste 50.000 de oameni. Dacă nu vă încântă prea tare să vedeţi oase, sub pământ există şi o reţea de labirinturi, tuneluri, cripte şi beciuri pe care o puteţi vizita.

Localnicii vor fi nerăbdători să vă povestească mai multe despre oraş, dar şi să vă spună glume despre ceasul lor ciudat care „scuipă“ bile de sticlă. Iar dacă nu v-aţi convins până acum că Brno merită să fie străbătut şi cunoscut, ar trebui să ştiţi că animalul protector al oraşului este un dragon.