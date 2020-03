A văzut-o dansând pe acoperişul clădirii vecine şi i-a trimis o dronă cu numărul lui de telefon. Povestea lor a devenit virală

Jeremy Cohen, un fotograf din Brooklyn, a remarcat o tânără dansând pe acoperişul clădirii vecine locuinţei sale. Cucerit de felul în care-şi petrece timpul în izolare, tânărul i-a făcut cu mâna şi ea i-a răspuns. Încurajat de gestul fetei, a decis să-i trimită o dronă cu numărul său de telefon şi aşa a început povestea lor de dragoste, potrivit goodnewsnetwork.org

„Sunt constrâns să stau în apartamentul meu, singur, este o situaţie cu totul diferintă pentru mine, care ies aproape tot timpul (sunt atât de multe lucruri de făcut în New York). Acum, iau fiecare zi aşa cum vine.

După ce a i-a trimis numărul de telefon vecinei, aceasta i-a răspuns printr-un mesaj text. Nu au mai vorbit până a doua zi, când tânărul a invitat-o în „oraş’’. Cu ajutorul colegei de apartament, Jeremy a organizat cina, respectând regulile impuse de autorităţi: el pe balcon, ea pe acoperiş.

Cu ajutorul apliaţiei FaceTime, cei doi au putut discuta în timp ce se bucurau de preparate.

„I-am spus că este frumoasă’’, a recunosct tânărul, care spune că este puţin cam ciudat tot ce se întâmplă, fiind resimţită din plin presiunea celor care urmăresc povestea ajunsă virală.

La a doua întâlnire, tânărul a scos-o pe vecină la plimbare în oraş. Pentru a respecta regulile distanţării sociale, acesta a îmbrăcat într-un balon uriaş din plastic transparent umplut cu aer.

Clipurile video cu cei doi au devenit rapid virale, fiind promovatev sub numele „How to date during quarantine’’.