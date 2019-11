VIDEO Test drive cu noua generaţie Opel Corsa

Lucrurile se schimbă în clasa mică, unde noile modele nu mai sunt maşini de oraş şi atât. Ele propun pachete complexe de tehnologie şi sisteme care până acum nu erau disponibile în segment. Noua generaţie a lui Opel Corsa este cel mai bun exemplu în acest sens pentru că introduce o serie importantă de noutăţi, motoare noi şi eficiente, dar şi o excelentă cutie automată cu 8 trepte.

Tot ceea ce ţine de noua generaţie a lui Corsa este complet nou, nimic din ceea ce ştiam nu s-a mai preluat pentru noul model. Dimensiunile exterioare aproape că s-au păstrat, Corsa având acum o lungime de 4,06 metri, însă este mai joasă cu 48 mm, ceea ce face ca statura sa să fie una mai puternică, mai sportivă, cu mai mult impact asupra privitorului. De asemenea, poziţia de conducere este mai joasă cu 28 mm, iar ampatamentul a fost şi el crescut pentru un mai bun spaţiu interior. Este foarte importat că noua platformă a permis reducerea greutăţii cu 108 kg, ceea ce face ca versiunea de bază a lui Corsa să aibă o greutate de doar 980 kg, excelentă pentru acest segment.

În ceea ce priveşte designul lucrurile sunt destul de simple – maşina arată excelent, deşi asta este subiectiv. Toate elementele sunt conturate pentru a inspira dinamism, iar silueta de coupe este bine pusă în scenă pentru a accentua senzaţia de sportivitate. Cu noua generaţie, debutează şi o nouă echipare, denumită GS Line, care propune un pachet optic mai sportiv, cu spoilere redesenate, evacuări sport şi jante cu design special.

Printre cele mai importante premiere din punct de vedere tehnologice trebuie să amintim farurile cu tehnologie LED Matrix, capabile să iluminează dinamic zona din faţa maşinii. Fiecare far integrează 8 LED-uri care pot ilumina independent atunci când faza lungă se activează automat, maşinile din faţă fiind încadrate într-un con de umbră, fără să fie deranjate de lumina suplimentară. În plus, lumina de zi şi proiectoarele de ceaţă sunt ambele cu tehnologie LED şi au aceeaşi temperatură de culoare. Sistemul LED Matrix este o premieră pentru segment, fiind superior altor soluţii LED şi este deja regăsit în gama Opel la Astra şi Insignia.

Tot o noutate este adusă şi de sistemul Flank-Guard, care foloseşte 12 senzori pentru a transmite semnale de avertizare sonore şi vizuale atunci când există posibilitatea ca părţile laterale ale autovehiculului să atingă sau să intre în coliziune cu un obiect, de exemplu, un stâlp sau un perete, în timpul manevrelor la viteze mici (mai puţin de 10 km/h). Un alt sistem adus în segmentul mic este reprezentat de grila faţă activă, care se închide şi deschide în funcţie de temperatura de afară şi a motorului pentru o mai bună eficienţă termică.

Gama de motorizări cuprinde la startul vânzărilor patru propulsoare, trei pe benzină şi un diesel. Primul în gamă este un 1.2 aspirat de 75 CP, urmat de 1.2 Turbo de 100 CP şi de 130 CP, iar dieselul de 1,5 litri dezvoltă 102 CP. Dacă versiunea de bază are o cutie manuală cu 5 trepte, 1.2 Turbo şi propulsorul diesel au standard o cutie manuală cu 6 trepte, iar versiunea de top este oferită doar cu transmisia automată de 8 trepte, o altă premieră importantă.

În cadrul testului internaţional care a avut loc la Split, în Croaţia, am condus versiunea de top şi pe cea diesel. Propulsorul pe benzină de 130 CP este vivace, se turează rapid şi este foarte plăcut de exploatat într-un regim de conducere sportiv, fiind excelent secondat de cutia automată cu 8 trepte, care are un comportament liniar şi trecere fără bruscări de la o treaptă la alta. Aceasta este o alegere foarte bună şi pentru cei care preferă mai mult confort în traficul urban. Dieselul de 1,5 litri are ca principal atu eficienţa, fiind extrem de economic în orice regim. Este destul de vivace, însă este uşor zgomotos şi în anumite paliere de turaţii transmite o uşoară vibraţie în habitaclu. El beneficiază de tratament cu AdBlue pentru a fi unul dintre cele mai “curate” motoare diesel din segment.

La interior, noua Corsa poate fi echipată cu un sistem multimedia superb încadrat ca design, cu un ecran tactil de 10 inchi la bază. În faţa schimbătorului de viteze avem comenzile pentru sistemele de asistenţă, dar şi o zonă cu încărcare wireless pentru telefonul mobil. Materialele de la interior sunt mai bune din punct de vedere calitativ, dar păstrează stilul germanic, mizând de durabilitate în timp.

Opel Corsa poate fi comandată în patru versiuni de echipare, faţă de cel de bază putându-se opta pentru Edition, GS Line sau Elegance, preţurile pornind de la 12.560 de euro, însă există o campanie care aduce un discount de 10% pentru orice model comandat.

Text: Dragoş Craiovan / Foto: Opel