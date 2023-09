8 septembrie: Ziua în care a murit regina Elisabeta a II-a | VIDEO

La 8 septembrie 1495 a început domnia lui Radu cel Mare în Țara Românească, iar în anul 1982 s-a născut handbalistul român Marian Cozma. În aceeași zi, dar în anul 2004, a murit artistul Dan Spătaru.

8 septembrie 1495: Începutul domniei lui Radu cel Mare în Țara Românească

Născut în anul 1467, domnia lui Radu cel Mare a fost caracterizată prin pace, progres cultural și o oarecare prosperitate. Cu toate că domnul Țării Românești a majorat tributul plătit anual Porții Otomane de la 8.000 la 12.000 de galbeni, banii au fost utilizați pentru a asigura securitatea țării.

De asemenea, Radu cel Mare a fost în relații bune cu Ștefan cel Mare, domn al Moldovei. În plus, acesta a mijlocit pacea din anul 1503 de la Seghedin dintre Imperiul Otoman și Regatul Ungariei.

Radu cel Mare s-a aflat la cârma Țării Românești până în luna aprilie a anului 1508.

8 septembrie 1888: A fost găsit trupul celei de-a doua victime a lui Jack Spintecătorul

Unul dintre cei mai cunoscuți criminali în serie a fost Jack Spintecătorul. Acesta a semănat teroare în Londra, unde au fost ucise în circa o lună cinci femei. Acestea practicau prostituția în cartierul londonez Whitechapel. Jack Spintecătorul își dezmembra și ciopârțea victimele, iar organele le îndepărta cu precizia unui chirurg.

Astfel, la 8 septembrie a fost găsit cadavrul lui Annie Chapman, lângă o ușă în curtea din spatele unei case care se afla pe Hanbury Street, în orașul Spitalfields.

8 septembrie 1979: S-a născut cântăreața Pink

Născută în Pennsylvania, SUA, Alecia Beth Moore este cunoscută în întreaga lume sub numele de scenă Pink. Aceasta a devenit cunoscută în anul 2000, cu albumul de debut „Can't Take Me Home”.

Pink a câștigat două premii Grammy, iar în anul 2001 l-a întâlnit pe Carey Hart, cu care s-a căsătorit în anul 2006. Cei doi au fost la un pas de divorț, iar piesa „So What” este despre relația lor. În luna septembrie a anului 2013, Pink a fost numită „Femeia Anului 2013” de către revista Billboard.

Artista a vândut peste 29 de milioane de albume în întreaga lume.

8 septembrie 1982: S-a născut handbalistul Marian Cozma

Născut la București, Marian Cozma a fost campionul României și Ungariei la handbal masculin și câștigător al Cupei Cupelor EHF.

Handbalistul a jucat 60 de meciuri pentru echipa României, pentru care a înscris 115 goluri. El a debutat în echipa celor de la Dinamo București, la care a evoluat până în anul 2006. Ulterior, s-a transferat în Ungaria, la KC Veszprem.

Din păcate, Marian Cozma a murit la doar 26 de ani, după ce a fost înjunghiat. Incidentul s-a petrecut în noaptea de 7 spre 8 februarie 2009, când Cozma și alți câțiva colegi de echipă se aflau în discoteca „Patriota Lokal”. Aceștia sărbătoreau nașterea copilului unui jucător. La un moment dat, s-a iscat o ceartă între handbalistul român și trei persoane de etnie romă.

În bătaia care a urmat, Marian Cozma a fost înjunghiat de mai multe ori. Pe ultimele imagini surprinse cu el de camerele aflate în discotecă se vede cum românul e alergat pe scările din incinta clubului. El a fost înjunghiat de trei ori, în inimă, dar și în rinichi.

8 septembrie 1989: S-a născut DJ-ul suedez și producătorul muzical Avicii

Născut la Stockholm, Suedia, Tim Bergling a fost cunoscut în întreaga lume sub numele de scenă Avicii. În anul 2012, Avicii a ocupat locul 3 în topul anual „Top 100 DJs”, publicat de către revista DJ Magazine.

A fost nominalizat de două ori la Premiile Grammy, în 2012 pentru piesa„Sunshine“ în colaborare cu David Guetta şi în anul 2013 pentru piesa „Levels“.

Printre cele mai cunoscute cântece ale artistului suedez se numără „I Could Be the One", „Wake Me Up", „You Make Me", „X You", „Hey Brother", „Addicted to You", „The Days", „The Nights" şi „Waiting for Love".

Avicii a murit la 20 aprilie 2018, la doar 28 de ani.

8 septembrie 2004: A murit artistul Dan Spătaru

Născut în anul 1939, artistul a moştenit pasiunea pentru muzică de la tatăl său, care a cântat la vioară. Mai întâi s-a dedicat sportului, jucând la echipa de fotbal Ştiinţa Bucureşti, însă a fost nevoit să renunțe la sport din pricina problemelor de sănătate.

În anul 1962 a început să cânte la Casa Studenților. Apoi a fost remarcat de compozitoarea Camelia Dăscălescu. „Nu m-am gândit la despărţire”, „Ţărăncuţă, ţărăncuţă”, „În rândul patru” şi „Drumurile” sunt doar câteva dintre şlagărele lansate de Dan Spătaru de-a lungul carierei sale.

Artistul a încetat din viaţă în urma unui infarct și a fost înmormântat la Cimitirul Bellu.

8 septembrie 2022: A murit regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit la vârsta de 96 de ani, fiind înconjurată de familia sa la Castelul Balmoral din Scoția, care a fost de mult timp unul dintre locurile preferate ale suveranei. Aceasta a fost cel mai longeviv monarh britanic, urcând pe tron în urmă cu 70 de ani.

După moartea reginei, Charles, prinţ de Wales, a devenit regele Marii Britanii.

Monarhul s-a născut la 21 aprilie 1926, la Londra, fiind fiica prinţului Albert, duce de York, viitorul rege George al VI-lea, şi a Elisabetei Bowes-Lion, ducesă de York. Regina Elisabeta a II-a a fost şeful Casei de Windsor, Casa Regală a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.