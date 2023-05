6 mai: ziua în care s-a născut Sigmund Freud. George Clooney împlinește 62 de ani

Sigmund Freud este una intre cele mai importante figuri ale psihanalizei, considerat chiar părintele psihanalizei. De asemenea, azi este ziua de naștere a actorului George Clooney.

1856: S-a născut Sigmund Freud

Sigmund Freud a fost psihiatru austriac , decedat în 1939). A fost un medic neuropsihiatru austriac de etnie evreiască, fondator al școlii psihologice de psihanaliză. Freud este considerat a fi părintele psihanalizei iar lucrările sale introduc noțiuni precum inconștient, mecanisme de apărare, acte ratate și simbolistica viselor. Cu toate acestea psihologii freudieni moderni, în era existențialistă, începând de la sfârșitul secolului 20 refuză să interpreteze după psihologia simbolistă, rugând pacientul să-și numească și să-și delimiteze propriile simboluri, într-un amestec de psihanaliză freudiană și logopedie frankliană.

Din cauza fumatului excesiv, în ultimii ani din viață Sigmund Freud s-a luptat cu o formă de cancer. A suferit numeroase operații dar, deoarece nu a renunțat la acest viciu (fuma chiar și 20 de trabucuri pe zi), boala s-a agravat și a murit prin eutanasiere, asistată de un medic care i-a administrat o doză mărită de morfină

1868: - S-a născut ţarul rus Nicolae al II-lea Romanov (1894-1917)

Nicolae al II-lea a fost fiul împăratului Alexandru al III-lea al Rusiei și al împărătesei Maria Feodorovna (născută Prințesa Dagmar a Danemarcei). Pe linie paternă a fost nepot al împăratului Alexandru al II-lea al Rusiei, iar pe linie maternă a fost nepot al regelui Cristian al IX-lea al Danemarcei.

A fost nevoit să abdice şi a fost arestat de guvernul provizoriu instituit după revoluţia din februarie 1917 şi executat, împreună cu toţi membrii familiei sale, la 17 iulie 1918, de către bolșevici la ordinul lui Lenin. În anul 2000, Țarul Nicolae al II-lea a fost Canonizat drept sfânt în Biserica Ortodoxă Rusă.

1889: Turnul Eiffel este deschis oficial spre vizitare publicului

Evenimentul ar loc în cadrul expoziției universale din Paris. Turnul Eiffel este o construcție faimoasă pe schelet de oțel din Paris ce măsoară 324 m înălțime. Turnul Eiffel a devenit simbolul Franței cel mai răspândit la nivel mondial. A fost conceput de către Émile Nouguier, Maurice Koechlin și Stephen Sauvestre, angajați la Eiffel și Co. Gustave Eiffel, inițial reticent cu privire la proiect, a devenit ulterior un mare susținător al său și a cumpărat brevetul. Turnul Eifel, care poartă numele său, este una dintre principalele destinații turistice ale Parisului și lumii, cu mai mult de 5,5 milioane de vizitatori anual. Turnul și-a primit cel de-al 200.000.000 vizitator la 28 noiembrie 2002.

Structura a fost construită între anii 1887-1889. Aceasta urma să servească drept arc de intrare la Expoziția Universală (1889), un târg mondial ce sărbătorea centenarul Revoluției franceze. A fost inaugurat la 31 martie 1889 și deschis pentru public la 6 mai. 300 de muncitori au unit 18.038 de piese de oțel pudlat⁠, folosind două milioane și jumătate de nituri. Luând în considerare standardele de siguranță din acel moment, este remarcabil faptul că un singur muncitor a murit la construcția turnului, și anume în timpul instalării lifturilor. Lifturile originale funcționau cu ajutorul unui sistem hidraulic, pe când lifturile actuale sunt electrice.

1910: A murit Regele Eduard al VII-lea al Regatului Unit

Născut la 1841, la 9 noiembrie, mama lui a fost Regina Victoria, singura fiică a prințului Edward Augustus, Duce de Kent și nepoată a regelui George al III-lea. Tatăl lui a fost prințul Albert de Saxa-Coburg-Gotha verișor și soț al reginei Victoria.

Eduard a avut metrese pe tot parcursul vieții lui de bărbat căsătorit. Ultima metresă a lui Eduard, frumoasa Alice Keppel a fost invitată de soția lui Eduard, Alexandra, la Palatul Buckingham la capătul patului soțului ei când acesta era pe moarte în 1910. Una dintre stră-strănepoatele Alicei Keppel, Camilla Parker Bowles a devenit metresa, apoi soția Prințului Charles, stră-strănepot al regelui Eduard. Au existat zvonuri că bunica Camillei, Sonia Keppel (născută în mai 1900) ar fi fost fiica nelegitimă a regelui Eduard. Totuși, Eduard nu a recunoscut niciodată nici un copil nelegitim. Se consideră că Alexandra era la curent cu aceste aventuri pe care a trebuit să le accepte.

1949: Ziua „de naștere” a informaticii moderne

Este data la care începe să funcționeze EDSAC, primul calculator cu programul electronic stocat. Aceasta este considerată ziua de naștere a informaticii moderne. Maurice Wilkes și o echipă de la Universitatea din Cambridge au executat primul program stocat pe calculatorul EDSAC, care a folosit bandă de hârtie pentru datele de intrare-ieșire. Bazat pe ideile lui John von Neumann despre calculatoarele cu program memorat, EDSAC a fost primul calculator pe deplin funcțional bazat pe arhitectura Neumann. John Presper Eckert și John William Mauchly construiesc BINAC (Binary Automatic Computer) pentru Northrop.

Primul calculator australian CSIR Mk I (cunoscut mai târziu ca CSIRAC) a rulat primul său program de testare. A fost un calculator electronic de uz general bazat pe tuburi vidate. Memoria sa principală stoca date ca o serie de impulsuri acustice în tuburi lungi de 1,5 m umplute cu mercur.

Calculatoarele viitorului nu vor cântări mai mult de 1,5 tone - predicție a revistei Popular Mechanics.

1960: Nunta Prințesei Margareta, prima transmisă la televiziune

Peste 20 de milioane de telespectatori s-au uitat la prima nuntă regală televizată, când Prințesa Margareta s-a căsătorit cu Anthony Armstrong-Jones, la Westminster Abbey.

După moartea tatălui ei și încoronarea surorii sale Elisabeta a II-a, prințesa Margareta se îndrăgostește de Peter Townsend, noul intendent al casei reginei mamă, fost aghiotant al regelui George și pilot de vânătoare, deși acesta era însurat și tată a doi copii. Chiar dacă acesta a divorțat, cei doi nu s-au putut căsători din cazua presiunii foarte mari asupra lor. Întâi regina nu a aprobat căsătoria ei cu un bărbat divorțat, iar după ce a împlinit 25 de ani, când se putea căsători fără aprobarea reginei, aceasta a renunțat, pur și simplu, la iubirea ei.

După ce în octombrie 1959 prințesa primește o scrisoare de la Townsend, prin care acesta o anunță că se va căsători cu o tânără belgiană (Marie-Luce Jamagne), Margaret decide să se căsătorească și ea, cu fotograful Antony Armstrong-Jones, unicul fiu al avocatului Ronald Armstrong. Cu acordul reginei, căsătoria are loc la 6 mai 1960 la Westminster Abbey. În 1961, soțul prințesei este numit Conte de Snowdon. Cuplul va avea doi copii: David, Viconte Linley, născut în 1961, și Lady Sarah, născută în 1964.

1961: S-a născut George Clooney, actor american

Este un actor, producător, scenarist și regizor de film american. A obținut Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar în anul 2006. Clooney, de asemenea, a primit Premiul Cinematecii Americane, în octombrie 2006, un premiu care onorează un artist din industria de divertisment care a făcut "o contribuție semnificativă la arta imaginilor în mișcare". Pe 22 ianuarie 2008, Clooney a fost nominalizat pentru cel mai bun actor pentru rolul său în Michael Clayton, dar a pierdut în favoarea lui Daniel Day-Lewis pentru There Will Be Blood.

Clooney a jucat alături de Ewan McGregor și Kevin Spacey în The Men Who Stare At Goats, care a fost regizat de prietenul lui Grant Heslov și lansat în noiembrie 2009. De asemenea, în 2009, Clooney va juca în Up in the Air, stabilit pentru decembrie. Acesta a fost regizat de Helmer Juno Jason Reitman.

1994: Se inaugurează oficial tunelul de sub Canalul Mânecii

Inaugurarea oficială a tunelului de sub Canalul Mânecii, considerat de experți ca „lucrarea secolului". Eurotunelul, cu o lungime de 50,3 km, situat la o adâncime cuprinsă între 25 si 45 de metri sub fundul mării, a costat 10 miliarde de lire sterline.

Canalul Mânecii este strâmtoarea dintre sudul Angliei și nordul Franței ce leagă Oceanul Atlantic cu Marea Nordului (engl. English Channel, franceză La Manche, germană Ärmelkanal, olandeză Nauw van Calais sau Kanaal).

Ideea acestui tunel datează din anul 1875, când s-au început la Sangate săpăturile, fiind mai târziu, în 1882, abandonate. Tunelul actual a fost construit între anii 1987 și 1994, în cooperare de guvernele Regatului Unit și Franței.