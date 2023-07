4 iulie: Ziua în care a murit actrița Luminița Gheorghiu VIDEO

La 4 iulie 1927 s-a născut actrița italiană Gina Lollobrigida, iar în anul 1938 s-a născut muzicianul american Bill Withers. În aceeași zi, dar în anul 2021, a murit actrița Luminița Gheorghiu.

4 iulie 1826: A murit cel de-al treilea președinte al SUA, Thomas Jefferson

Născut la 13 aprilie 1743, Thomas Jefferson este unul dintre părinții fondatori ai SUA și întemeietorul și liderul Partidului Democrat-Republican.

Thomas Jefferson a ocupat funcția de guvernator al statului Virginia și a fost al doilea vicepreședinte al SUA. În plus, a fost agricultor, arheolog, arhitect, scriitor și întemeietor al Universității din Virginia.

4 iulie 1927: S-a născut actrița italiană Gina Lollobrigida

Gina Lollobrigida, considerată cea mai frumoasă femeie din lume în anii 1950 și 1960, a împărțit ecranul cu nume mari precum Frank Sinatra, Sean Connery, Burt Lancaster și Humphrey Bogart.

După cariera sa în faţa camerei de filmat, Lollobrigida s-a dedicat fotografiei şi sculpturii. Apogeul cariera ei cinematografice a fost în anii 1950, cu cele mai faimoase filme ale ei, între care „Beat the Devil" şi „The Hunchback of Notre Dame".

Actrița italiană a murit la 16 ianuarie 2023.

4 iulie 1938: S-a născut muzicianul Bill Withers

Născut la Slab Fork, Virginia de Vest, Bill Withers s-a înrolat în Marina SUA la vârsta de 17 ani și, după ce problema de vorbire cu care se confrunta s-a diminuat, a început să cânte și să compună. După ce a petrecut nouă ani în serviciul Marinei, Withers s-a mutat la Los Angeles, în anul 1967, pentru a urma o carieră în muzică.

Primul album al muzicianului, „Just As I Am”, a fost lansat în anul 1971 și a inclus single-urile „Ain't No Sunshine" și „Grandma's Hands". „Ain't No Sunshine" a fost un hit, iar în anul 1972 Withers a fost recompensat cu un premiu Grammy pentru acest single.

Muzicianul a murit la 30 martie 2020.

4 iulie 1960: S-a născut jurnalista Cristina Țopescu

Născută la Oradea, Cristina Țopescu a fost fiica îndrăgitului comentator sportiv Cristian Țopescu. S-a făcut remarcată la pupitrul știrilor de la Pro TV, apoi a fost prezentatoare a buletinului de știri de la Prima TV.

În anul 2013, a demisionat și s-a înscris în PSD, însă a renunțat la politică la sfârșitul aceluiași an. Ulterior, a lucrat și la Antena 3, unde a realizat emisiunea „Dincolo de știri”. În perioada comunismului, Cristina Țopescu a fost arestată după ce a fost prinsă încercând să fugă din țară pentru a-şi vizita mama. Jurnalista a petrecut trei luni închisă, din luna septembrie a anului 1989 până în luna decembrie.

Cristina Țopescu a fost găsită moartă în locuința sa în seara zilei de 12 ianuarie 2020 după ce aproximativ trei săptămâni nu a mai fost văzută. Cel mai probabil, jurnalista a murit pe 28 decembrie 2019, în cursul nopţii.

4 iulie 1987: A fost inaugurat pasajul Lujerului din Capitală

Pasajul Lujerului, care are o lungime de 800 de metri, face legătura între cartierele Drumul Taberei și Crângași. În timpul lucrărilor de modernizare a liniei de tramvai 41, care au avut loc în anul 2002, pasajul a fost închis.

4 iulie 2005: Deep Impact a lovit cometa Tempel 1

În ziua de 4 iulie 2005, un proiectil lansat de pe sonda Deep Impact a lovit în plin cometa Tempel 1. Înainte de a se dezintegra, racheta a trimis pe Pământ o fotografie a cometei, un astru neregulat, în formă de pară, cu o suprafață aparent alba, pe care se puteau observa mai multe cratere.

Sonda Deep Impact a fost lansată pe 12 ianuarie 2005 de la Cape Canaveral.

4 iulie 2021: A murit actrița Luminița Gheorghiu

Născută la 1 septembrie 1949, la București, Luminița Gheorghiu a studiat la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din Capitală. După absolvire, a jucat pe scena Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoșani, iar în anul 1975 s-a mutat la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț. Un an mai târziu a devenit actriță a Teatrului Bulandra din București.

Din filmografia sa amintim: „Înainte de tăcere”, „Mai presus de orice”, „Fapt divers”, „Moromeții”, „Moartea domnului Lăzărescu” și „Aferim!”.