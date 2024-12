4 decembrie: 37 de ani de la moartea filosofului Constantin Noica. Securitatea l-a declarat „dușman al poporului“ pentru o carte primită de la Emil Cioran

Pe 4 decembrie, în 1595, se năștea Jean Chapelain, unul dintre principalii teoreticieni ai clasicismului. În 1969, murea domnitorul Constantin Mavrocordat, în 1957, era reprimată revolta țărănească de la Vadu Roșca, iar în 1987 se stingea filosoful Constantin Noica, pe care Securitatea l-a decretat „dușman al poporului“.

1595: S-a născut scriitorul francez Jean Chapelain, unul dintre fondatorii Academiei Franceze

Poet și critic literar francez, Jean Chapelain fost unul dintre principalii teoreticieni ai clasicismului, potrivit Wikipedia.





„Viața lui Guzman d'Alfarache, tradusă din originalul spaniol al lui Mateo Aleman” ("Vie de Guzman d'Alfarache, rendue de l'original espagnol de Mateo Aleman") și „Fecioara sau Franța eliberată („La Pucelle, ou la France délivrée") sunt doar două dintre lucrările cu care l-a reținut Istoria literară.

1769 - A murit Constantin Mavrocordat, domn al Țării Românești și al Moldovei

Constantin Mavrocordat a fost cel dintâi eliberator al ţăranilor iobagi şi i-a chemat înapoi în ţară pe cei plecaţi, dar nevoiaşi, cu promisiunea neplatei birului. Însă pentru că Imperiul Otoman cerea din ce în ce mai mult, Mavrocordat le-a impus boierilor şi mănăstirilor o suprataxare pentru folosirea ţăranilor la diverse munci.

Reformator, educat, fără temperamentul vulcanic al altor fanarioţi, Mavrocordat a urcat pe tronul Valahiei în luna iulie 1744, la doar 34 de ani. Era deja la a patra domnie în Bucureşti şi la a şasea în total în Principate. Se întâmpla după o pauză de un an, după ce fusese mazilit fără vreun motiv clar de pe tronul Moldovei, în vara anului 1743.

De data aceasta se întorcea la conducerea Ţării Româneşti pregătit să-şi pună în aplicare un plan pe care şi-l formulase în minte de mult: reformarea unei instituţii barbare şi ineficiente, şerbia.

În total, Constantin Mavrocordat a urcat şi a coborât de nouă ori de pe tronurile Valahiei şi Moldovei.

A fost numit pentru ultima dată pe tronul Moldovei în iunie 1769. Războiul cu ruşii se înteţea din nou, iar Înalta Poartă avea nevoie de un om de încredere la Iaşi, cu care colaborase fără probleme în trecut. În timpul luptelor, domnitorul se retrage la Galaţi şi, lovit de boală, zace în mănăstirea fortificată Sfânta Precista. Acolo este găsit de o unitatea militară rusă şi, în urma unei cerţi cu un ofiţer rus, este rănit cu sabia. Se întoarce la Iaşi, dar e prea târziu – rana îi cangrenează şi îl omoară pe 15 decembrie 1769.

1816 - James Monroe a devenit cel de-al cincilea președinte al SUA

Perioada preşedinţiei lui James Monroe - cel de-al cincilea (1817 - 1825) preşedinte al Statelor Unite ale Americii şi autor al doctrinei Monroe - a fost cunoscută ca Perioada bunelor sentimente (în engleză, Era of Good Feelings).

Înainte să ajungă preşedinte, Monroe a fost membru al cabinetului prezidenţial din mandatul lui James Madison. Acesta s-a ocupat de mai multe sarcini. După ce Madison l-a concediat pe Secretarul de Război al cabinetului, James Monroe a preluat funcţia.

1892 - S-a născut generalul Franco, dictator al Spaniei (1939-1975)

Dictatorul Francisco Franco, învingătorul teribilului Război Civil spaniol (1936-1939), în urma unei lovituri de stat contra celei de-a Doua Republici, a condus ţara cu o mână de fier până la moartea sa, în 1975.

Generalul Franco a avut un fiu ilegitim, născut dintr-o legătură cu soţia unui locotenent, atunci când Franco era comandant militar în Insulele Canare, înainte de puciul din 1936, a afirmat scriitorul spaniol Fernando Gracia, citat de AFP.

Dictatorul nu a recunoscut niciodată acest copil, rezultatul relaţiei sale cu soţia respectivului militar. Franco, fervent susţinător al Bisericii Catolice, s-a căsătorit în 1923 cu Carmen Polo, cu care a avut un singur copil, o fetiţă pe nume Maria, născută în 1926 şi care a murit în 1988.

1940 - A fost semnat „Protocolul asupra colaborării româno–germane la realizarea unui plan de 10 ani pentru refacerea economiei românești”

Prin protocolul semnat la Berlin - unul dintre principalele instrumente pentru pătrunderea capitalurilor germane în industria românească - , România devenea un important furnizor de materii prime și cel mai mare furnizor de produse agricole al celui de–al treilea Reich, potrivit Wikipedia.

1948 - Nava chineză cu aburi Kiangya a explodat și s-a scufundat. Mii de oameni au murit

Catastrofa a avut loc în gura de vărsare a râului Huangpu, după ce vaporul s-a lovit de o mină lăsată în urmă de către marina imperială japoneză în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Nu se știe nici acum numărul total al morților, dar se crede că între 2750 și 3920 au pierit în tragedie, 700-1000 supraviețuitori fiind preluați de către alte nave.

1949 - S-a născut actorul american Jeff Bridges

Actorul american Jeff Bridges împlinește 75 de ani.

Și-a făcut debutul în cinematografie la vârsta de numai doi ani, în filmul „The Company She Keeps” (1951), în care mama lui a interpretat rolul principal.

S-a familiarizat cu platourile de filmare de mic copil, când împreună cu fratele său, asista la show-urile moderate de tatăl lor, Lloyd Bridges.

Lumea hollywoodiană l-a primit cu braţele deschise, iar tatăl lui l-a iniţiat în arta producţiilor TV. Mai târziu, Jeff a hotărât să ia în serios actoria acceptând rolurile din peliculele „Silent Night, Lonely Night” (1969), „The Yon and the Yang of Mr. Go” (1970) şi din „Halls of Anger” (1970).

Filmul „The Last Picture Show” (1971) l-a adus foarte aproape de un Oscar, dar producția nu a fost singura şansă de a intra în posesia trofeului.

Interpretările adin „Thunderbolt and Lighfoot" (1975), „Starman" (1985) şi „The Contender" (2001) i-au asigurat nominalizări la Oscar.

La cea de-a 82-a ediţie a premiilor Academiei Americane de Film a fost recompensat cu Oscar pentru „Cel mai bun rol principal” în drama lui Scott Cooper, „Crazy Heart”.

1957 - A fost reprimată revolta țărănească împotriva colectivizării de la Vadu Roșca

A fost prima revoltă anticomunistă a ţăranilor care s-au opus colectivizării forţate.

Mișcarea din Vadu Roşca, judeţul Vrancea a fost reprimată de trupele de securitate coordonate de cel care avea să devină câţiva ani mai târziu preşedintele ţării, Nicolae Ceauşescu.

Viitorul preşedinte al României comuniste avea atunci grad de general-locotenent de armată, fiind şeful Direcţiei Superioare Politice a Armatei şi adjunct al Ministrului Forţelor Armate.

Flancat de două tancuri, Ceauşescu a ordonat personal deschiderea focului de pe mitralierele aflate în camioanele care însoţeau tancurile. Nouă oameni aumurit, iar 17 au fost răniți.

1959 - NASA a trimis în spațiu misiunea Little Joe 2, parte a programului Mercury

NASA a transportat în spațiu maimuța Sam (Macaca mulatta) pentru a testa funcționalitatea sistemelor și efectele adverse ale spațiului asupra oamenilor.

Misiunea a durat 11 minute și 6 secunde, potrivit Wikipedia.

1964 - S-a născut actrița americană Marisa Tomei

Actriţa americană Marisa Tomei, distinsă cu Oscar pentru rolul secundar din comedia „My Cousin Vinny“ (1992), împlinește 60 de ani.

1969 - S-a născut Jay-Z, rapper, producător de discuri, antreprenor și actor american

Rapperul şi producătorul muzical Jay-Z, primul artist de hip-hop care a devenit miliardar, potrivit revistei de specialitate Forbes, împlinește 55 de ani.

1987 - A murit filozoful și eseistul român Constantin Noica

Poet, eseist şi publicist, Constantin Noica s-a născut pe 12 iulie 1909 la Vităneşti, în Teleorman. A urmat ciclul gimnazial şi liceul în Bucuresti. A debutat literar în revista Colegiului „Spiru Haret“. A absolvit Facultatea de Filosofie şi Litere. În octombrie 1940, Noica a plecat la Berlin, unde a rămas timp de patru ani. În capitala Germaniei a frecventat seminarul de filosofie al lui Heidegger.

În 1949, a primit domiciliul forţat la Câmpulung-Muscel, până în 1958, atunci când a fost arestat.

Decretat „dușman al poporului“ pentru o carte de la Emil Cioran

În noaptea de 11 decembrie 1958, a fost dus la Sediul Securității din Pitești ce își avea pe atunci sediul chiar în infama Închisoare Pitești.

„Interogatoriul prim a început la ora 8,30, 12 decembrie, și s-a terminat la ora 14 și 10 minute. A mai fost un interogatoriu în acea zi, un altul a doua zi și tot așa...”, povestea, pentru Adevărul, scriitorul Jean Dumitrașcu, fost director al Centrului Cultural Pitești și care a reușit să citească și stenogramele interogatoriilor luate de Securitatea din Pitești lui Constantin Noica. Iar detaliile de acolo scot la iveală informații revoltătoare.

O carte primită de la Paris, de la Emil Cioran, i-a adus episoade repetate de tortură.

Chinuit zile în șir, Constantin Noica a declarat inclusiv despre Emil Cioran că era simpatizant legionar.

„Legăturile mele cu străinătatea sunt următoarele: Emil Cioran, originar din Rășinari, fiu de preot. Simpatizant legionar, în prezent se află în Franța. Acolo se ocupă cu diferite scrieri dușmănoase la adresa regimului. Cu acesta port corespondență legal, iar în anul 1955, prin Marieta Sadova, artistă care a fost la Paris, cu ocazia unui turneu, am primit ilegal din partea lui CIORAN o carte intitulată <<Ispita de a exista>>. Această carte, Marieta Sadova mi-a trimis-o la Câmpulung prin Nicu Bălan din București, pe care l-am cunoscut prin Dan Grigorescu, din Câmpulung Muscel. Am mai purtat corespondență cu Mircea Eliade și Mihai Niculescu. Această corespondență a fost purtată legal pe calea poștei”, le-a spus anchetatorilor Constantin Noica în decembrie 1958.

Averea lui a fost confiscată şi a primit o pedeapsă de 25 de ani de muncă silnică. A executat la Jilava şase ani din sentinţă. După eliberare a fost atent monitorizat de Securitate

Începând cu 1975 a trăit la Păltiniş. Locuinţa sibiană a lui Noica a devenit loc de pelerinaj, vizitat de admiratorii şi discipolii săi. Marele filosof și-a trăit ultimii ani din viață în mansarda căbănuței sale modeste.

A murit pe 4 decembrie 1987.

1993 - A murit instrumentistul și compozitorul rock Frank Zappa

Se împlinesc 31 de ani de la moartea lui Frank Zappa.

„Și-a savurat caracterul insolit în fiecare clipă, conștient de faptul că majoritatea îl consideră un ciudat. A profitat din plin de acest atribut care i s-a oferit pentru a-i descrie inventivitatea. Și chiar dacă avea imaginea tipului psihedelic al anilor ’60, era notoriu pentru aversiunea lui față de droguri, față de orice tip de abuz, cu excepția țigărilor și a cafelei pe care le consuma în exces”, scria, despre Frank Zappa. muzicianul Berti Barbera.

2004 - A murit Teo Peter, basist al trupei Compact

Au trecut două decenii de la unul dintre cele mai triste evenimente ce au marcat muzica românească.

Teo Peter, basistul trupei Compact, a murit în noiembrie 2004, în urma unui accident de maşină provocat de un soldat american, aflat sub influenţa alcoolulu.

Taxiul în care se afla artistul circula pe Bulevardul Dacia din Capitală, iar la intersecţia cu strada Polonă a fost pur şi simplu spulberat de un autoturism Ford Expedition, condus de puşcaşul marin Christopher VanGoethem.

Militarul american nu a acordat prioritate. Mai mult, era sub influenţa băuturilor alcoolice, potrivit informaţiilor furnizate de Poliţia Capitalei. Teo Peter a murit pe loc (avea doar 50 de ani). Taximetrul a supravieţuit.

VanGoethem, pe atunci în vârstă de 31 de ani, căsătorit, se afla în maşină cu amanta.

Comandantul Detaşamentului Puşcaşilor Marini de la Ambasada SUA la Bucureşti a fost trimis imediat în SUA, la baza militară din Virginia de care aparţinea.

Curtea Marţială din statul Virginia, care l-a judecat, l-a achitat de acuzaţia de omor prin neglijenţă. Pușcașul a fost găsit vinovat doar pentru declaraţii oficiale false în faţa anchetatorilor şi de obstrucţionarea justiţiei şi a primit doar o scrisoare de mustrare.



Verdictul a declanşat proteste în România, însă lucrurile au rămas neschimbate.



2021 - A murit cântăreață de muzică populară românească Tita Bărbulescu

Talentata interpretă de cântece lăutăreşti, romanţe şi muzică de petrecere Tia Bărbulescu a lăsat în urma celor 60 de ani de activitate adevărate comori artistice, culese şi imprimate pentru posteritate.