31 ianuarie: Trei ani de la Brexit, când Marea Britanie a părăsit Uniunea Europeană

1418: A murit Mircea cel Bătrân, domn al Ţării Româneşti (1386-1418)

Este unul dintre cei mai importanți domnitori români din istorie. Mircea cel Bătrân este cel mai longeviv domnitor din istorie.

A stăpânit mai mult decât Țara Românească, având cele mai multe domenii în Transilvania. Alături de stăpânirile peste Dunăre - Podunavia, Silistra și Dobrogea - au constituit maxima întindere teritorială pe care a stăpânit-o vreun domn al Țării Românești până la Mihai Viteazul.

Pe plan economic, beneficiind și de o domnie lungă, în parte pașnică, mai ales după 1402, a reușit să dezvolte Țara Românească prin politici vamale preferențiale pentru negustorii din Brașov și din Lvov. A reorganizat mănăstirile cu ajutorul călugărului sârb Nicodim, care a reușit să formeze și un centru mănăstiresc de copiere de cărți bisericești. A construit noi biserici și mănăstiri, le-a dăruit cu averi pe cele vechi și a obținut pentru mitropolitul Țării Românești dreptul de exarh peste plai, adică peste munți, pentru românii din regatul Ungariei.

A luptat cu turcii, a încheiat alianțe cu regele Poloniei și, de nevoie, s-a închinat regelui Ungariei. A dus o politică duplicitară pentru a supraviețui politic. A fost un supraviețuitor. A fost un model politic cel puțin pentru Dan al II-lea și pentru Vlad Dracul.

Mircea cel Bătrân este înmormântat la Mănăstirea Cozia, ctitoria sa.

1784: Împăratul Iosif al II-lea a ordonat o conscripţie militară

Au fost constituite noi regimente de graniţă. Acţiunea a determinat o vie agitaţie în rândurile populaţiei Transilvaniei. Conscripţia a fost în final anulată şi a fost una dintre cauzele Răscoalei conduse de Horea.

Cei înrolaţi urmau să primească arme şi să nu mai facă slujbe iobăgeşti, iar pământurile şi casele pe care le aveau în folosinţă vor deveni ale lor. Numărul celor care doreau să se înscrie a depăşit însă cu mult aşteptările autorităţilor. Conscripţia a fost anulată de guvernatorul Samuel von Brukenthal, sub presiunea nobililor care îşi simţeau ameninţate privilegiile de clasă, ceea ce i-a nemulţumit şi mai mult pe ţărani.

1797: S-a născut compozitorul Franz Schubert.

Compozitor romantic austriac, creatorul liedului cult modern, al impromptului şi al momentului muzical, a fost unul dintre cei mai mari melodişti ai istoriei muzicii. Schubert a inovat în domeniul cromaticii orchestrale, al armoniei şi al ritmului. Creaţia sa a însumat peste 950 de opusuri, muzică de scenă, religioasă, coral-simfonică (9 simfonii), muzică de cameră, pentru pian, vocală şi pentru pian, între care: „Singspieluri”, „Stabat Mater”, „Ave Maria”, „Cvintetul păsărilor”, „Sonata arpegione”, „Rondo brillant”.

1844: Emanciparea ţiganilor aparţinând aşezămintelor bisericeşti şi ai mănăstirilor din Moldova

Emanciparea a avut loc în timpul domniei lui Mihail Sturdza, domnul Moldovei (1834-1849). La 14 februarie, au fost eliberaţi şi ţiganii robi ai statului.

În sprijinul dezrobirii activează mari personalități ale culturii românești, care încearcă să înfrângă cerbicia boierilor conservatori. Scopul declarat a fost „de a sluji pentru moment acele voci care s-au ridicat pentru țigani. El considera că țiganii vătrași se sedentarizaseră și deveniseră civilizați și își meritau cu prisosință libertatea. Pentru a împăca pe marii moșieri (din rândul cărora făcea și el parte), proprietari a sute de robi țigani, Mihail Kogălniceanu a spus: „Poporul român leapădă de pe sine neomenia și rușinea de a ținea robi și declară libertatea țiganilor particulari. Cei ce au suferit până acum rușinea păcatului de a avea robi sunt iertați de poporul român; iar patria, ca o mamă bună, din visteria sa, va despăgubi pe oricine va reclama că a avut pagubă din această faptă creștinească”.

1878: Sfârşitul războiului ruso-româno-turc (Războiul pentru Independenţa României)

Se încheie armistițiul, iar problemele între foștii aliați nu întârzie să apară. Rusia refuză participarea reprezentantului României la tratativele de pace. Diplomația rusă argumentează că independența României nu fusese recunoscută, iar Imperiul Otoman nu putea fi atât de umilit încât să fie pus să trateze cu foștii vasali. Rusia vrea să negocieze în numele aliaților.

1920: A avut loc inaugurarea festivă a Universităţii Daciei Superioare din Cluj-Napoca

Serbările oficiale de inaugurare ale Universităţii româneşti din Cluj au avut loc în prezenţa Regelui Ferdinand I, a Reginei Maria, precum și a numeroase personalităţi științifice și politice româneşti şi străine. Regele Ferdinand I a donat suma de 400 000 lei din propria avere pentru înfiinţarea Institutului de Istorie Naţională.

Noua instituţie academică avea în componenţă patru facultăţi: Drept, Medicină, Ştiinţe, Litere şi Filozofie.

1926: S-a născut Dominic Stanca, actor, poet, prozator şi dramaturg

După terminarea facultății este angajat la Teatrul Național din Cluj (1948 - 1952), unde joacă alături de mari actori. Primul său rol ca actor este în piesa „Frederic Chopin" a lui Ștefan Horea, după care urmează alte roluri în piese de Mihai Davidoglu, I.L. Caragiale, Maxim Gorki, etc. Între 1952 - 1953, evoluează ca actor la Teatrul din Reșița. Revine la Cluj în 1953, la Teatrul Național, unde rămâne până în 1954, când Marietta Sadova îl aduce, prin transfer, la Teatrul „Constantin Nottara" din București. În același an, se căsătorește cu Sorana-Iosefina-Caterina Plăcinteanu (în teatru Sorana Coroamă), regizor de teatru.

1937: S-a născut actorul Marin Moraru

Marin Moraru s-a născut în București.

A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică "I.L.Caragiale" în anul 1961, având ca examen de diplomă rolul Agamita Dandanache din piesa „O scrisoare pierduta” de I.L.Caragiale, după aceea activând pe scenele de la Teatrul Tineretului (1961-1964), apoi la Teatrul de Comedie (1965-1968), la Teatrul Lucia S. Bulandra (1968-1971) și la Teatrul Național „I. L. Caragiale" (1971-1974).

A predat o perioadă în calitate de conferențiar universitar la I.A.T.C. București (1974-1980), după care s-a întors la Teatrul Național "I. L. Caragiale.

Marin Moraru este unul dintre actorii români de referință. Spectacolele care s-au bucurat de cel mai mare succes au fost: „D'ale carnavalului", „Leonce și Lena", „Nepotul lui Rameau", „Capul de rățoi", „Umbră", „Troilus și Cressida", „Ocolul pământului", „Trei gemeni venețieni", ori, după Revoluție, „Tache, Ianke și Cadar", „Egoistul", „Crimă pentru pământ".

Actorul a primit în data de 2 martie 2009 premiul pentru întreaga carieră la Gala Premiilor Gopo. Aceasta reprezintă recunoașterea legitimă pe care lumea filmului de la noi o acordă contribuției importante pe care a avut-o Marin Moraru la istoria cinematografiei românești.

A decedat la data de 21.08 2016, la București.

1938 - S-a născut actriţa Lucia Mureşan

Lucia Mureșan a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București în 1958, la secția Arta actorului.

A activat la Teatrul Național din Cluj și în 1965 intră în echipa Teatrului „Constantin Nottara” din București. Dintre montările de teatru în care a fost distribuită Lucia Mureșan, de un succes deosebit s-a bucurat comedia „Micul infern“ de Mircea Ștefănescu, în regia lui Mihai Berechet, care a fost prezentat în 19 stagiuni, însumând aproape șapte sute de reprezentații.

Cariera actriței a însumat peste o sută de spectacole de teatru și înregistrări de teatru radiofonic și de televiziune și în jur de cincisprezece producții cinematografice.

1953 - S-a născut Ovidiu Lipan „Ţăndărică”

Este unul dintre cei mai cunoscuți muzicieni români. Ovidiu Lipan „Ţăndărică” este compozitor şi baterist, fost membru al trupelor „Roşu şi Negru” şi „Phoenix”, în prezent membru al trupei „Pasărea Rock”.

Unul dintre cele mai interesante etape a fost în 1977 când a fugit din țară împreună cu ceilalți componenți ai trupei Phoenix, condusă de Nicolae Covaci.

A revenit în țară în ianuarie 1990. Președintele României Ion Iliescu i-a conferit solistului vocal Ovidiu Lipan, la 13 mai 2004, Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, Categoria D - „Arta Spectacolului", „în semn de apreciere a întregii activități și pentru dăruirea și talentul interpretativ pus în slujba artei scenice și a spectacolului”.

1955: S-a născut fosta tenismenă Virginia Ruzici, câştigătoare a turneului de la Roland Garros.

S-a născut în Câmpia Turzii. Virginia Ruzici a devenit jucătoare profesionistă în 1975. Ea a câștigat 14 titluri la simplu în carieră, unul de Grand Slam, la Roland Garros (Paris) în 1978. În acea finală, Virginia a învins-o pe câștigătoarea din 1977, Mima Jaušovec, cu scorul de 6-2, 6-2.

În același turneu a câștigat și la dublu cu Mima Jaušovec, și a ajuns în finală la dublu mixt cu francezul Patrice Dominguez, dar au abandonat după primul set din cauza accidentării francezulul. S-a retras din activitatea de jucătoare profesionistă în anul 1987, devenind antrenoare de tenis și comentator sportiv. Până în 2022 a fost managerul jucătoarei românce Simona Halep.

1982: S-a născut cântăreţul pop şi actorul Justin Timberlake (40 de ani).

Timberlake a devenit celebru ca membru fondator al formației 'N Sync, a cărei lansare a fost finanțată de către Lou Pearlman.

Din 2007 până în 2012, Timberlake s-a axat pe cariera sa de actor, punând cariera muzicală în repaus. El a jucat personajele principale în filmele „Rețeaua de socializare“, „Profă rea, dar buuună“,

„În timp“ și „Prietenie cu folos“.

Munca lui Timberlake i-a adus nouă Premii Grammy și patru Premii Emmy. A fondat casa de discuri Tennman Records și o casă de modă numită William Rast.

2004: A murit arheologul şi istoricul Ion Barnea

A fost un istoric de artă bisericească și un arheolog român, membru de onoare al Academiei Române. A fost un istoric preocupat de cercetarea monumentelor paleo-creștine din România. A publicat rezultatele a numeroase descoperiri arheologice din fostul teritoriu al Daciei. Cercetări în domeniul arheologiei și istoriei Scythiei Minor din epoca română târzie și cea bizantină (sec. IV-XII) ; săpături la Garvăn-Dinogetia, Isaccea-Noviodunum, Basarabi și Adamclisi.

Ion Barnea a avut marele merit de a fi publicat rezultatele tuturor cercetărilor sale. Singur sau in colaborare a publicat 11 carti, cca 200 studii, 70 recenzii, cronici s. a. în țară sau în străinatate. Printre cărți de remarcat « Les monuments paléochrétiens de Roumanie », Città del Vaticano, 1977, precum și primele două volume din seria « Arta creștină în România ».

2010: Avatar devine primul film cu încasări de peste 2 miliarde de dolari la nivel mondial.

Avatar este un film epic științifico-fantastic american apărut la sfârșitul anului 2009, scris și regizat de regizorul canadian James Cameron (cele mai cunoscute producții ale acestuia fiind seria Terminator și Titanic). Acțiunea filmului se petrece în anul 2154 pe Pandora, o lună din sistemul stelar Alpha Centauri. Aici, oamenii și-au stabilit o bază stelară pentru a exploata rezervele naturale de un prețios minereu ce se găsește pe satelitul natural, în timp ce populația aborigenă Na'vi - o rasă de aborigeni umanoizi - reușește să reziste expansiunii coloniștilor, care le amenință existența lor precum și a ecosistemului pandorian.

2011: A murit Bartolomeu Valeriu Anania, scriitor şi teolog.

A fost Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, membru de onoare al Academiei Române.

Pe numele sau real Valeriu Anania, Mitropolitul Bartolomeu Anania s-a nascut la 18 martie 1921 in comuna Glavile-Pitesteana din judetul Valcea. Cel ce avea sa devina, in martie 2006, Mitropolit al Clujului, Albei, Crisanei si Maramuresului a avut parte de o tinerete agitata, fiind arestat in trei randuri (1941, 1942 si 1958) dupa ce a fost acuzat de "activitati legionare" si condamnat la munca silnica pentru 25 de ani (ispasind 6 ani). S-a calugarit in 1942, fiind apoi student la Medicina, Conservator si ulterior la Teologie. Bartolomeu Anania nu este cunoscut doar in calitate de cleric ortodox, ci si de scriitor - poet si dramaturg.

2014: A murit Marioara Murărescu, realizatoarea emisiunii „Tezaur folcloric”

A fost o realizatoare consacrată de programe folclorice, fiind cunoscută în special pentru emisiunea TV Tezaur folcloric.

A urmat Conservatorul din București, fiind o studentă eminentă, însă a trebuit să renunțe la planul de a deveni soprană, după o operație de amigdalită care i-a schimbat vocea. În al patrulea an de studii a fost marcată de profesorii Emilia Comișel și Gheorghe Oprea, care i-au îndreptat pașii spre muzica populară.

Marioara Murărescu a fost decorată la 14 aprilie 2009 cu Ordinul Steaua României, în grad de Cavaler.

2020: Marea Britanie părăsește Uniunea Europeană

Decizia vine după 47 de ani ca stat membru, din 1 ianuarie 1973 (în Comunitatea Economică Europeană).

Acordul de retragere a intrat în vigoare în momentul ieșirii Regatului Unit din UE, la 31 ianuarie 2020. Regatul Unit nu mai este stat membru al UE și este considerat țară terță. Mai este cunoscut și ca Brexit. Hotărârea a fost luată în urma organizării unui referendum.

În perioada de tranziţie care a urmat Regatul Unit a continuat să aplice regulile blocului comunitar, dar fără să participe la procesul decizional al UE, timp în care Londra şi Bruxellesul au negociat relaţia lor viitoare.