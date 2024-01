30 ianuarie: ziua în care s-a născut marele dramaturg Ion Luca Caragiale

La 30 ianuarie 1852 s-a născut marele dramaturg și prozator Ion Luca Caragiale, iar în anul 1940 s-a născut actorul de comedie Nae Lăzărescu. În anul 1948 este asasinat Mahatma Gandhi, conducător al mișcării de eliberare a Indiei, iar în 1933, Adolf Hitler devenea Cancelar al Germaniei.

1852: S-a născut Ion Luca Caragiale

Ion Luca Caragiale s-a născut la 30 ianuarie 1852, la Haimanale ( în prezent Ion Luca Caragiale, județul Dâmbovița) și a murit la 9 iunie 1912, la Berlin. A urmat Gimnaziul „Petru și Pavel” din Ploiești, iar studiile liceale le-a terminat la București.

Fiind atras de teatru a urmat Conservatorul de Artă Dramatică din București, ulterior a frecventat ședințele cenaclului „Junimea”, în revista căreia, „Convorbiri literare”, își va publica principalele piese de teatru. A fost copist, sufleur, redactor, revizor școlar, profesor, corector, registrator și director general al teatrelor.

În anul 1905, marele dramaturg s-a stabilit la Berlin.

Amintim câteva dintre cunoscutele comedii scrise de I.L Caragiale: „O noapte furtunoasă”, „Conul Leonida față cu Reacțiunea”, „O scrisoare pierdută” și „D-ale carnavalului”.

1882: Se naște Franklin D. Roosevelt fostul președinte al SUA

A fost cel de-al 32-lea preşedinte al Statelor Unite ale Americii intre anii 1933 – 1945. Este singurul presedinte american ales de patru ori (numărul de mandate este în prezent limitat la doua ). Roosevelt a condus tara in lupta împotriva Marii Depresiuni, prin punerea în aplicare politicii “New Deal” si in timpul celui de-al oilea razboi mondial. Criticat şi admirat, el a lasat o puternica amprentă asupra istoriei ţării sale şi in general asupra istoriei lumii. A murit în 1945.

1933: Adolf Hitler este numit Cancelar, marcând începutul dictaturii acestuia în Germania

Adolf Hitler (n. 20 aprilie 1889, Braunau am Inn, Austria – d. 30 aprilie 1945, Berlin) om politic, lider al Partidului Muncitoresc German Național-Socialist (NSDAP), cancelar al Germaniei din 1933, iar din 1934 conducător absolut (Führer) al Germaniei.

1940: S-a născut actorul de comedie Nae Lăzărescu

Nae Lăzărescu s-a născut la 30 ianuarie 1940 și a murit la 19 decembrie 2013. A studiat la Academia de Studii Economice din București, însă a fost pasionat de teatru.

Actorul de comedie a debutat pe scena Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”.

Din filmografia sa amintim: „Șantaj”, „Grăbește-te încet”, „Viraj periculos”, „Căsătorie cu repetiție” și „Chirița în Iași”. În plus, a jucat numeroase spectacole: „Bufonii regelui”, „Cheia succesului sau Titanic vals” și „Hai noroc, Tănase!”.

1948: Este asasinat Mahatma Gandhi, conducător al mișcării de eliberare a Indiei

Mahatma Gandhi (2 octombrie 1869, Porbandar/Kathiawar – 30 ianuarie 1948, New Delhi) este părintele independenței Indiei și inițiatorul mișcărilor de revoltă neviolente. Numele de „Mahatma“ (în sanscrită înseamnă „marele suflet“) i-a fost dat de poetul indian Rabindranath Tagore.

„Tatăl naţiunii indiene”, Mahatma Gandhi a fost ucis cu trei gloanţe de un extremist hindus, în timpul unui serviciu de religios. Gandhi era criticat că fiind prea tolerant față de musulmanii din India. Mohandas Karamchand Gandhi, (Mahatma Gandhi înseamnă “Suflet mare”), a condus mișcarea de rezistență pasivă a indienilor față de ocupanții britanici. Două milioane de indieni au participat la înmormântarea lui.

1949: S-a născut actorul Ştefan Velniciuc

Ștefan Velniciuc s-a născut la 30 ianuarie 1949. În anul 1971 a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografie, iar în același an a devenit asistent universitar la IATC.

Ulterior, în 2004, a devenit doctor în teatru și profesor universitar.

Din filmografia sa amintim: „Octav”, „The Keeping Room”, „Umbre”, „Carol I- Un destin pentru România”, „Gardă de corp”, „Triunghiul morții” și „Mircea”.

1969: Ultimul spectacol public Beatles, pe acoperișul Records Apple din Londra. Concertul improvizație este întrerupt de poliție

The Beatles a fost unul dintre grupurile a cărui muzică a fost cea mai influentă pentru era rock care a urmat. Grupul a fost alcătuit din John Lennon (vocal, chitară ritmică), Paul McCartney (vocal, chitară bas), George Harrison (chitară solo) și Ringo Starr (baterie). Ei au avut ca țintă generațiile de tineri rezultate de după al Doilea Război Mondial, în Anglia, SUA, etc. Fără dubiu, „The Beatles” este unul din cele mai faimoase și de succes grupuri în istoria muzicii rock, contorizând peste 1,1 miliarde de discuri vândute în lumea întreagă.

2000 - Scurgerea de cianură de la Baia Mare

Accidentul minier din 2000 de la Baia Mare a constat într-o scurgere de cianură produsa lângă Baia Mare. Accidentul s-a produs la societatea Aurul S.A., un joint-venture al companiei australiene Esmeralda Exploration și al guvernului român. Cianura deversată a afectat râurile Săsar, Lăpuș, Someș, Tisa și Dunăre înainte de a ajunge la Marea Neagră. Apele poluate, în special Tisa și Dunărea, au provocat moartea unei mari cantități de pește în Ungaria și în Iugoslavia. Accidentul a fost unul dintre marile dezastre ecologice din Europa de după Cernobîl. S. C. Aurul, operatorul minier, este un joint venture format de Esmeralda Exploration și de guvernul român. Compania susține că are capacitatea necesară pentru a curăța un reziduu toxic minier numit tailing, care, sub formă de praf, începuse să fie împrăștiat de vânt. Promițând că va curăța aceste reziduuri și că va continua exploatarea aurului cu ajutorul cianurilor, compania a ales să-și depoziteze noile reziduuri într-un lac de baraj în apropiere de Bozânta Mare.

În noaptea de 30 ianuarie 2000 barajul a cedat deversând 100 000 de metri cubi de ape contaminate cu cianuri (aproximativ 100 de tone de cianuri) s-au împraștiat peste câmpuri și în sistemul hidrografic local. Esmeralda Exploration a dat vina exclusiv pe căderile importante de zăpada din zonă. Cinci săptamâni mai târziu, o altă scurgere, de astă dată cu metale grele, a lovit regiunea. Un dig a cedat în Baia Borșa și 20 000 de metri cubi de apă contaminată cu zinc, plumb și cupru s-au deversat în Tisa. Un an mai târziu, o altă scurgere de cianuri s-a produs în mod deliberat în România, în râul Siret.

2014: A decedat populara realizatoare TV, Mărioara Murărescu

Maria Murărescu (cunoscută ca Marioara Murărescu, n. 1 octombrie 1947, Câmpulung Muscel – d. 30 ianuarie 2014, București) a fost o realizatoare consacrată de programe folclorice, fiind cunoscută în special pentru emisiunea TV „Tezaur folcloric”.

Marioara Murărescu a fost decorată la 14 aprilie 2009 cu Ordinul Steaua României, în grad de Cavaler. În cadrul ceremoniei de la palatul Cotroceni, președintele Traian Băsescu a declarat: „Este pentru mine o decorare ușoară pentru că nu trebuie să explic. O știu toți românii, știu toți cât vă datorăm pentru răbdarea, tenacitatea cu care ați căutat în tezaurul folclorului românesc. Știm toți câtă bucurie ne-ați adus prin promovarea tradițiilor populare și mai ales prin promovarea unor artiști populari, capabili să pună în valoare piesele din tezaurul folcloric românesc. Permiteți-mi să vă mulțumesc în numele românilor și al meu personal.”

A fost diagnosticată în 2008 cu cancer de sân, suferind două intervenții chirurgicale și mai multe ședințe de chemoterapie. Însă boala a recidivat după o vreme la tiroidă, ceea ce a făcut necesară o altă intervenție chirurgicală. În noiembrie 2012, ea declara că nu mai are motivația să se lupte cu boala, fiind hotărâtă să se bucure de familia ei. Din cauza bolii a trebuit să se pensioneze. Pe 7 iunie 2013 au apărut știri că ar fi internată în stare gravă la Cluj-Napoca.