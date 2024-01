3 ianuarie: Interpretul de muzică ușoară Gabriel Dorobanțu împlinește 71 de ani VIDEO

La 3 ianuarie 1870 s-a început construcția podului newyorkez Brooklyn, iar în anul 1948 regele Mihai I și regina-mamă Elena au fost obligați să părăsească România. În aceeași zi, dar în anul 2013, a murit regizorul și actorul Sergiu Nicolaescu.

3 ianuarie 1853: A apărut, la Sibiu, publicația „Telegraful Român”

În urmă cu 171 de ani apărea la Sibiu publicația „Telegraful Român”, înființată de episcopul Andrei Șaguna. Inițial, publicația, care este organul de presă al Mitropoliei Ardealului, a apărut scrisă cu litere chirilice, însă între 1859 și 1863 au apărut și articole cu litere latine.

În paginile „Telegrafului Român” au publicat numeroși scriitori români, cum ar fi: Costache Negruzzi, Vasile Alecsandri, Ion Creangă, Ioan Slavici și George Coșbuc.

Primul redactor al publicației a fost Florian Aaron, însă funcția lui a fost ocupată ulterior de Pavel Vasici.

3 ianuarie 1870: S-a început construcția podului newyorkez Brooklyn

Podul newyorkez Brooklyn a fost proiectat de inginerul John A. Roebling. Acesta leagă cartierele Manhattan și Brooklyn, traversând East River. Are o lungime de 1.825 de metri și a fost cel mai lung pod suspendat din întreaga lume de la inaugurarea sa și până în anul 1903.

La 24 mai 1883, podul a fost dat în exploatare.

3 ianuarie 1948: Regele Mihai I și regina-mamă Elena sunt obligați să plece din România

După ce a fost obligat să abdice la 30 decembrie 1947, regele Mihai I (1927 – 1930; 1940 – 1947) și regina-mamă Elena au fost siliți să plece din România. Aceștia au reușit să ia cu ei doar câteva bunuri personale.

Ulterior, prin hotărârea Consiliului de Miniştri din data de 22 mai 1948, regelui Mihai I şi membrilor familiei regale li s-a retras cetăţenia română, iar printr-un decret s-a decis ca bunurile lor să treacă în proprietatea statului.

În anul 1992, regele Mihai a revenit în România, iar în 1997 a primit cetățenie română.

3 ianuarie 1953: S-a născut interpretul de muzică ușoară Gabriel Dorobanțu

Născut la București, Gabriel Dorobanțu a urmat cursurile Școlii Populare de Arte. Vreme de șapte ani a făcut parte din corul de copii al Palatului Copiilor și a studiat în particular pianul.

În anul 1980 a participat la concursul „București 80”, în cadrul căruia a câștigat premiul al III-lea la secțiunea muzică ușoară. Debutul a avut loc în anul 1983 în cadrul Festivalului de la Mamaia, unde a interpretat piesa „Ochii tăi”.

Dorobanțu este cunoscut, în special, pentru șlagărul „Hai, vino iar în gara noastră mică”.

Amintim câteva dintre piesele sale: „Să nu vii iar să mă cauți”, „Poate-ai să-nțelegi vreodată”, „Tu ești speranța mea”, „Iertările” și „Adio”.

3 ianuarie 1956: S-a născut actorul și regizorul american Mel Gibson

Născut în Peekskill, New York, Mel Gibson s-a mutat împreună cu părinții săi, la vârsta de 12 ani, în Australia. A urmat cursurile Institutului Național de Artă Dramatică din Sydney. În luna august a anului 1989 a pus bazele companiei Icon Entertainment.

În anul 1996, acesta a produs, regizat și jucat în filmul „Braveheart”. Pentru această peliculă, Gibson a fost recompensat cu Premiile Globul de Aur și Oscar pentru cel mai bun regizor și Premiul Oscar pentru cel mai bun film.

Din filmografia sa amintim: „Mad Max”, „Braveheart/Inimă neînfricată” , „What Women Want/ Ce-și doresc femeile”, „The Passion of the Christ/ Patimile lui Hristos”, „Apocalypto” și „The Expendables 3 / The Expendables 3: Eroi de sacrificiu”.

3 ianuarie 2013: A murit regizorul și actorul Sergiu Nicolaescu

S-a născut la 13 aprilie 1930, în Târgu Jiu, iar la vârsta de cinci ani a plecat la Timișoara.

Este de departe cel mai prolific și mai vizionat regizor român din toate timpurile: 54 filme, plus 27 coproducții și peste 1 miliard de spectatori. Printre cele mai cunoscute filme regizate de el se numără „Dacii“ (1966), „Mihai Viteazul“ (1970), „Nea Mărin miliardar“ (1979), „Noi, cei din linia întâi“ (1986), „Triunghiul morţii“ (1999).

Primul său film de lung metraj a fost coproducția româno-franceză „Dacii”.