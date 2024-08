3 august: Submarinul nuclear american Nautilus, primul care a efectuat cea mai lungă călătorie pe sub calota de gheaţă

Ziua de 3 august 1958 marchează momentul când submarinul nuclear american Nautilus, condus de comandantul William Anderson, a atins Polul Nord.

Nautilus a fost primul vas care a realizat această performanţă, pe sub calota glaciară. Vechiul cuvânt grecesc „Nautilus”, care denumea atât navigatorul, cât şi ambarcaţiunea, nu l-a inspirat doar pe Jules Verne în 1870, ci şi pe proiectanţii de mai târziu ai submarinelor de ultimă generaţie. Şase nave ale Marinei Americane au primit numele USS Nautilus.

De la primele două nave cu acest nume, construite în secolul al XIX-lea, s-a ajuns la celebrul SSN-571, primul submarin cu propulsie nucleară din lume, construit la jumătatea secolului al XX-lea. USS Nautilus (SSN#571) a fost primul submarin cu propulsie nucleară din lume şi primul submarin care a traversat Polul Nord pe sub calota glaciară. Construcţia submarinului a fost aprobată de Congresul SUA în iulie 1951, lucrările fiind efectuate sub îndrumarea amiralului Hyman G. Rickover, „tatăl flotei nucleare”.

Construcția submarinului a fost finalizată pe 21 ianuarie 1954, iar la 17 ianuarie 1955 a fost lansat la apă, la New London. Nautilus a parcurs distanţa de 2.223 km, dintre New London şi San Juan, Puerto Rico, în 90 de ore. La 21 iulie 1958, Nautilus şi-a început călătoria către Polul Nord. Submarinul a coborât sub suprafaţa apelor îngheţate ale Alaskăi la 1 august 1958. Comandantul William Anderson a condus submarinul şi echipajul sub gheaţa Arcticii, la o adâncime de 170 de metri.

După ce a raportat că a trecut de Pol, echipajul format din 116 oameni a continuat călătoria pe sub pătura de gheaţă şi ieşit la suprafaţă la 3 august 1958, în apele Groenlandei. Nautilus a devenit, atunci, primul submarin care a efectuat cea mai lungă călătorie pe sub calota de gheaţă: 3.000 km.

Columb își începe călătoria spre America

1492: Cristofor Columb a început prima sa călătorie spre America din portul spaniol Palos de la Frontera. Expediția se va încheia la 15 martie 1493.

A fost un navigator italiano-spaniol. A navigat spre vest, pe Oceanul Atlantic, în căutarea unei rute spre India, dar și-a câștigat reputația descoperind un nou continent, denumit mai târziu, America, în perioada precolumbiană fiind cunoscută doar Lumea Veche.

Prima expediție pleacă din portul Palos de la Frontera cu navele Santa Maria - de aproximativ 30 metri lungime care era sub comanda sa, Pinta și Nina - două caravele mici de aproximativ 15 m lungime. Cele două nave mai mici erau comandate de către Martín Alonso Pinzón și fratele său Vicente Yañez Pinzón și cu 90 de oameni. Este ales pentru traversarea oceanului drumul alizeelor.

1778: A fost inaugurată vestita „Scala” din Milano

În 1778, Teatro alla Scala, cunoscut și sub numele de La Scala, a fost inaugurat în Milano, Italia. Este unul dintre cele mai faimoase teatre de operă din lume și un important centru cultural și artistic al Italiei.

Inaugurarea a avut loc pe 3 august 1778, și a fost un moment de mare importanță pentru Milano și pentru lumea artistică din acea perioadă. Lucrarea de arhitectură a teatrului a fost realizată de Giuseppe Piermarini, care a creat o sală impresionantă cu o capacitate mare de spectatori.

Teatro alla Scala a devenit cunoscut pentru acustica sa excelentă și pentru faptul că a găzduit numeroase premiere de opere celebre. Primul spectacol prezentat la Scala a fost opera „Europa riconosciuta”, compusă de Antonio Salieri, cu un libret scris de Mattia Verazi. În timp, Scala a găzduit premierele unor opere compuse de mari maeștri ai muzicii clasice, precum Giuseppe Verdi și Giacomo Puccini.

1858: Exploratorul John Hanning Speke ajunge la Lacul Victoria

Exploratorul britanic John Hanning Speke (1827-1864) a fost primul european care a ajuns la Lacul Victoria şi l-a identifi cat drept sursa Nilului. Speke a întreprins trei expediţii africane, primele două cu marele explorator Richard Burton (1821-1890).

La începutul anului 1855, Speke l-a însoţit pe Burton într-o călătorie de la Aden în Somalia, apoi spre sud, în Africa de Est. Cei doi s-au despărţit pentru o parte a expediţiei:Speke a explorat zona de la sud de Bunder Gori, iar Burton a pornit spre Harrar, Etiopia.

În cadrul expediţiei a fost rănit într-un atac şi a fost repatriat. După un scurt serviciu în Războiul Crimeei, Speke s-a alăturat lui Burton într-o a doua expediţie, mult mai mare, în regiunea Marilor Lacuri din Africa, potrivit www.loc.gov.

Cei doi bărbaţi au părăsit Zanzibar (în Tanzania actuală) în iunie 1857 şi au ajuns la Lacul Tanganyika în februarie 1858. Ambii exploratori au fost afectaţi de malarie, dar Speke şi-a revenit suficient pentru a merge spre nord până la capătul sudic al unui lac enorm, pe care l-a numit Victoria, după regina britanică, ceea ce a dus la descoperirea sursei Nilului, conform relatării lui Speke, bazată pe jurnalele sale, despre aceste două expediţii.

Serializate iniţial în Blackwood’s Magazine, cartea are două părţi, fi ecare compusă din cinci capitole, „Journal of Adventures in Somali Land” şi „Journal of a Cruise on the Tanganyika Lake”.

Însemnările lui Speke din 3 august 1858, relatează prima sa vedere a lacului, a cărui dimensiune enormă nu o înţelegea încă pe deplin, potrivit sursei citate.

1889: A murit Veronica Micle, poetă

Veronica Micle (numele real Ana Câmpeanu), a fost o importantă poetă română, născută pe 22 aprilie 1850 în Năsăud, Transilvania.

A trăit o viață marcată de pasiunea pentru literatură și a scris poezii de o frumusețe aparte. Ea a fost cunoscută în special pentru relația sa cu Mihai Eminescu, unul dintre cei mai mari poeți români, de care era profund îndrăgostită. Corespondența lor intensă, din care rezultă celebrele Scrisori, a devenit un simbol al iubirii neîmplinite și al suferinței romantice.

Debutează în 1872 în Noul curier român, sub pseudonimul Corina, cu două lucrări în proză: Rendez-vous și Plimbarea de mai în Iași.

Majoritatea poeziilor sunt publicate în Convorbiri literare. Mai colaborează la Columna lui Traian, Familia, Literatorul, Universul literar. În 1887 apare volumul de poezii care cuprinde poezii originale, prelucrări după Théophile Gautier și Lamartine și aforisme.

Deși ea însăși a scris poezie de o calitate remarcabilă, Veronica Micle a fost eclipsată, în mod frecvent, de gloria lui Eminescu și de impactul său asupra literaturii române. Cu toate acestea, lucrările ei au fost apreciate de criticii literari pentru sensibilitatea și profunzimea lor emoțională.

Din păcate, viața lui Veronica Micle a fost marcată de tragedii și suferință. Ea a avut o sănătate precară și a fost afectată de o serie de probleme personale și familiale. Moartea prematură a fiului ei în 1888 a fost o lovitură devastatoare. Un an mai târziu, pe 19 august 1889, Veronica Micle s-a stins din viață în Veneția, unde se afla în căutarea unui climat mai blând pentru sănătatea ei.

1913: S-a născut medicul Marin Voiculescu, medic, membru titular al Academiei Române

S-a născut la Giurgiu, unde a urmat şi studiile liceale, conform lucrării „Membrii Academiei Române/1866-2003” (Ed. Enciclopedică/Ed. Academiei Române, 2003).

Şi-a luat licenţa în medicină la Bucureşti, unde, în 1941, şi-a susţinut teza de doctorat „Contribuţiuni la studiul febrei tifoide”. A fost asistent la Clinica de boli infantile şi contagioase din Bucureşti (1945), conferenţiar şi profesor la Clinica de boli infecţioase din cadrul Institutului de Medicină şi Farmacie din Bucureşti; adjunct al ministrului sănătăţii (1966-1970); redactor-şef al revistei „Viaţa medicală” (din 1954).

A desfăşurat o bogată activitate ştiinţifică în domeniul patogeniei, tratamentului şi epidemiologiei bolilor infecto-contagioase. Printre lucrările sale se numără: „Contribuţiuni la studiul febrei tifoide” (1941), „Ce trebuie să ştim despre hepatita endemică” (1955), „Clinica şi tratamentul actual al holerei” (1970) și „Hepatita virală” (1977).

Devine membru al Academiei de Ştiinţe Medicale din România, al Societăţii Regale de Medicină din Londra, al Societăţii de patologie comparată din Paris, al Academiei de Ştiinţe din New York. A fost distins cu Ordinul „Meritul Ştiinţific” şi cu Ordinul columbian „San Carlos”. Membru corespondent al Academiei Române (1 mart.1974), apoi membru titular (22 ian. 1990). A murit la 4 iulie 1991. În oraşul său natal, Giurgiu, o şcoală poartă numele „Prof. dr. Marin Voiculescu”

1923: S-a născut Anne Klein, creatoare de modă

S-a născut pe 3 august 1923 în New York City, Statele Unite ale Americii și a fost o cunoscută creatoare de modă americană, cu o influență semnificativă asupra industriei modei în anii '60 și '70. În timpul carierei sale, Anne Klein a adus o schimbare semnificativă în modul în care femeile se îmbrăcau și se simțeau în hainele lor. A fost una dintre primele creatoare care a îmbinat cu succes eleganța și funcționalitatea în creațiile sale.

În 1968, Anne Klein a înființat casa de modă Anne Klein & Co., împreună cu partenerul său de afaceri Gunther Oppenheim. Brandul a avut un succes rapid și a devenit unul dintre cele mai renumite în lumea modei. Stilul său, cunoscut sub numele de „sportswear luxos”, a fost adoptat de femei din diferite medii sociale și a devenit emblematic pentru eleganța casual.

A murit pe 19 martie 1974. După moartea sa prematură în 1974, casa de modă Anne Klein a continuat să prospere sub conducerea altor designeri talentați, care au păstrat viziunea și stilul ei original.

1973: A murit Augustin Vancea, geolog, membru corespondent al Academiei Române

S-a născut în localitatea Parhida, jud. Bihor. După efectuarea studiilor secundare la Beiuş, Năsăud şi Blaj, a urmat cursurile Facultăţii de Litere de la Budapesta, pe care, însă, nu le-a fi nalizat. A urmat, ulterior, Facultatea de Ştiinţe Naturale a Universităţii din Cluj, unde, în 1928, şi-a luat doctoratul în geologie, după cum indică dicţionarul „Membrii Academiei Române (1866-2003)” (Ed. Enciclopedică/Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2003).

La 1 Decembrie 1918 a participat la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, iar la începutul anului 1919 a fost numit secretar al Direcţiei Generale a Minelor din cadrul Consiliului Dirigent al Transilvaniei.

În 1924 a fost încadrat geolog la Direcţia Gazului Natural din Cluj, calitate în care a făcut numeroase cercetări în diverse perimetre din zona centrală a Bazinului Transilvaniei. Între 1945-1950, în calitate de geolog-şef al exploatărilor, a executat lucrări de adâncime şi extindere în toate domurile mai importante din bazin, care au condus la descoperirea de numeroase orizonturi productive, sporind substanţial fondul de rezerve gazeifere. A făcut explorări în zona Zau de Câmpie (1945), a studiat şi explorat domul Cetatea de Baltă (1947) şi pe cel de la Saroş (Delenii; 1947-1948), care era cunoscut numai până la adâncimea de 300 de metri.

Rezultatele activităţii sale au fost prezentate într-un număr mare de lucrări, studii şi articole de specialitate, dintre care menţionăm: „Observaţiuni geologice în regiunea de sud-vest a Câmpiei ardelene” (1929), „Neogenul din bazinul Transilvaniei” (1960), „Cercetări geologice în regiunea Grebeniş#Dobra”(1968). Pe 21 martie 1963, devine membru corespondent al Academiei Române. A murit la Cluj.

2024: A noua ediţie a festivalului Untold

Ediția din acest an a festivalului UNTOLD va avea loc în perioada 3-6 august în inima Transilvaniei, la Cluj-Napoca, locul în care magia se întâlnește cu muzica.

Cu sute de artiști internaționali și naționali pregătiți să urce pe cele opt scene, festivalul UNTOLD va oferi fanilor live act-uri în premieră pentru un festival din România: Imagine Dragons, Bebe Rexha, Ava Max, French Montana, Ferg, dar și un lineup din care fac parte cei mai mari DJ ai lumii: David Guetta, Martin Garrix, Alok, Armin van Buuren, Steve Aoki, Eric Prydz, Zhu, KSHMR, Tale Of Us, Amelie Lens, Boris Brejcha.