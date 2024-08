29 august: ziua în care Uniunea Sovietică a testat prima sa bombă atomică. Ce a însemnat asta pentru Războiul Rece

La 29 august 1949, Uniunea Sovietică a efectuat primul său test nuclear, detonând o bombă atomică la Semipalatinsk, în Kazakhstan. Explozia a marcat începutul cursei înarmărilor nucleare dintre SUA și URSS, fiind un moment decisiv în stabilirea echilibrului de putere în timpul Războiului Rece.

1916: Bombardamentul asupra Bucureștiului

În noaptea de 28 spre 29 august 1916, Bucureștiul a devenit a treia capitală europeană, după Paris și Londra, care a fost ținta unui bombardament aerian din partea aviației germane în timpul Primului Război Mondial.

Zeppelinul german LZ101 a primit ordinul de a efectua un atac de noapte asupra capitalei României, survolând la o altitudine de 3.000 de metri. Deși bateriile antiaeriene din oraș au deschis focul, nu au reușit să lovească dirijabilul, care a scăpat nevătămat după ce a lansat bombele.

1936: Demiterea lui Nicolae Titulescu

La 29 august 1936, Nicolae Titulescu, una dintre cele mai influente și respectate figuri diplomatice din România interbelică, a fost forțat să demisioneze din funcția de ministru de Externe, sub presiunea cercurilor guvernamentale din Germania și Italia. Titulescu era cunoscut pentru pozițiile sale ferme împotriva regimurilor fasciste și pentru eforturile sale de a menține un echilibru între marile puteri europene.

Înlăturarea sa a marcat o schimbare semnificativă în politica externă a României, care a început să se alinieze treptat cu regimurile autoritare din Europa, în contextul tensiunilor care precedau al Doilea Război Mondial.

1949: Prima explozie atomică sovietică

La 29 august 1949, Uniunea Sovietică a efectuat primul său test nuclear, detonând o bombă atomică la Semipalatinsk, în Kazakhstan. Acest test a reprezentat o piatră de hotar în istoria Războiului Rece, deoarece a marcat începutul unei curse a înarmărilor nucleare între Statele Unite și Uniunea Sovietică.

Explozia a demonstrat că URSS-ul reușise să dezvolte tehnologia nucleară la scurt timp după SUA, schimbând astfel echilibrul global de putere. Acest eveniment a intensificat tensiunile internaționale și a stabilit bazele pentru decenii de confruntare nucleară între cele două superputeri.

1972: S-a născut Andreea Esca

Andreea Esca, una dintre cele mai cunoscute și respectate jurnaliste din România, s-a născut pe 29 august 1972. Cu o carieră remarcabilă în televiziune, ea a devenit simbolul știrilor din România, fiind prezentatoarea principalului jurnal de știri de la Pro TV încă de la lansarea postului în 1995.

1993: S-a născut cântărețul Liam Payne

Liam Payne, cântăreț britanic și fost membru al celebrei trupe One Direction, s-a născut pe 29 august 1993. Trupa One Direction a devenit un fenomen global după formarea sa în cadrul emisiunii "The X Factor" din Marea Britanie în 2010, vânzând milioane de albume și atrăgând o bază masivă de fani în întreaga lume.

După destrămarea trupei, Payne a continuat să aibă succes ca artist solo, lansând piese care au ajuns în topurile internaționale.

2005: Inundațiile provocate de Uraganul Katrina

La 29 august 2005, Uraganul Katrina, unul dintre cele mai devastatoare dezastre naturale din istoria SUA, a lovit coasta Golfului Mexic. Apele umflate au depășit digurile din jurul orașului New Orleans, provocând inundații masive care au afectat aproximativ 80% din oraș și zonele suburbane adiacente.

Dezastrul a provocat pierderi uriașe de vieți omenești și daune materiale, lăsând mii de oameni fără adăpost.