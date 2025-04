23 aprilie, ziua în care s-a încheiat colectivizarea, iar viața la sat a fost schimbată radical

Ziua de 23 aprilie 1962 a marcat finalul oficial al colectivizării în România, un proces care a schimbat radical viața la sat, distrugând proprietatea privată și impunând un nou model agricol controlat de stat.

1564: S-a născut William Shakespeare

William Shakespeare s-a născut în Stratford-upon-Avon, Anglia, și este cunoscut pentru influența sa profundă asupra literaturii și limbii engleze. A scris atât tragedii, cât și comedii și piese istorice, dintre care multe sunt considerate printre cele mai importante lucrări ale teatrului universal. Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără Hamlet, Macbeth, Othello și Romeo și Julieta.

Pe lângă activitatea dramatică, Shakespeare a publicat și poezie, incluzând 154 de sonete care explorează teme precum iubirea, trecerea timpului și frumusețea. A fost activ în perioada cunoscută drept epoca elisabetană, iar multe dintre lucrările sale au fost jucate la teatrul Globe din Londra. Textele sale au fost traduse în numeroase limbi și sunt încă puse în scenă în întreaga lume.

1894: S-a născut Gib Mihăescu

Gib Mihăescu s-a născut în Drăgășani și a fost un prozator român cunoscut mai ales pentru romanele sale cu tentă psihologică, dar și pentru dramele sociale reflectate în scrierile sale. A debutat în anii ’20 și a abordat teme legate de frământările interioare ale personajelor, marginalizarea, dorința și represiunea. Una dintre cele mai importante opere ale sale este Donna Alba, roman neterminat, care a fost totuși publicat postum.

De asemenea, Mihăescu a publicat nuvele și schițe în reviste literare de prestigiu, fiind legat de mișcările literare interbelice. Romanele Rusoaica și Femeia de ciocolată se remarcă prin analiza psihologică detaliată a relațiilor dintre personaje și prin atmosfera apăsătoare. A murit prematur, la doar 41 de ani, dar a lăsat în urmă o operă apreciată pentru rafinamentul stilistic și profunzimea tematică.

1962: Încheierea colectivizării agriculturii

Procesul de colectivizare a agriculturii în România a început în martie 1949 și s-a încheiat oficial la 23 aprilie 1962. Regimul comunist a urmărit desființarea proprietății private asupra pământului și înființarea gospodăriilor colective. Oficial, acest proces trebuia să se desfășoare pe baza consimțământului țăranilor, însă în realitate a fost marcat de presiuni, amenințări, arestări și, în numeroase cazuri, violență fizică și psihică.

Campania de colectivizare a afectat profund structura socială a satului românesc. Țăranii au fost forțați să renunțe la pământ, animale și unelte în favoarea gospodăriilor colective sau cooperative. Rezistența a fost prezentă în mai multe zone rurale, însă a fost înăbușită de autoritățile statului. Colectivizarea a generat nemulțumire profundă și a contribuit la ruptura dintre țărani și stat, având consecințe de durată asupra agriculturii și societății românești.

1968: Premiera filmului „Răzbunarea haiducilor”

Filmul Răzbunarea haiducilor, regizat de Dinu Cocea, a avut premiera pe 23 aprilie 1968 și face parte din seria de pelicule istorice românești care combină elemente de aventură cu teme sociale și naționale. Povestea urmărește acțiunile unui grup de haiduci care se confruntă cu abuzurile autorităților și ale boierilor corupți. Distribuția a inclus actori cunoscuți ai vremii, printre care Ion Besoiu și Toma Caragiu.

Filmul s-a bucurat de un succes important în rândul publicului, datorită ritmului alert și scenelor spectaculoase de luptă, dar și datorită simbolismului său, interpretat adesea ca o formă de critică voalată la adresa regimului totalitar. A fost continuat de alte producții similare care au consolidat genul haiducești în cinematografia românească.

1971: Rolling Stones lansează albumul „Sticky Fingers”

Trupa britanică Rolling Stones a lansat pe 23 aprilie 1971 albumul Sticky Fingers, considerat unul dintre cele mai influente din istoria rockului. Materialul conține piese celebre precum Brown Sugar și Wild Horses, care au devenit repere ale stilului trupei. Albumul a fost primul lansat sub propria casă de discuri a formației și este remarcabil și prin coperta sa originală, realizată de artistul Andy Warhol.

2005: A fost publicat primul video pe YouTube

Pe 23 aprilie 2005 a fost publicat primul videoclip pe platforma YouTube, intitulat Me at the zoo. Clipul, care are o durată de 18 secunde, îl arată pe Jawed Karim, unul dintre cofondatorii YouTube, vorbind despre elefanți la grădina zoologică din San Diego.

În următorii ani, YouTube a devenit principalul spațiu global pentru partajarea de materiale video, de la clipuri amatoare și vloguri, până la documentare, muzică și emisiuni profesionale. Astăzi, YouTube este o platformă folosită de miliarde de oameni din întreaga lume, influențând atât cultura populară, cât și pe cea politică și economică.