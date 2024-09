La 20 septembrie 1854 a fost purtată Bătălia de la Alma din cadrul Războiului Crimeii, iar în anul 1866 s-a născut George Coșbuc. În aceeași zi, dar în anul 1974, a fost inaugurat drumul național Transfăgărășan.

20 septembrie 1854: A fost purtată Bătălia de la Alma, Războiul Crimeii

Între 1853- 1856 s-a desfășurat războiul Crimeii între Turcia (sprijinită de Franța și Anglia) și Rusia. Conflictul s-a soldat cu moartea a peste 220.000 de persoane și cu înfrângerea Rusiei.

În urmă cu 170 de ani, Turcia și aliații săi au reușit să înfrângă în apropierea râului Alma soldații ruși conduși de generalul Menșikov.

După încheierea războiului, a avut loc Congresul de pace de la Paris, din 1856. Profitând de prezența Marilor Puteri la Paris, diplomații români au făcut cunoscută dorința românilor de a se uni. Franța a susținut cauza, considerând că noul stat ar fi format o barieră în calea expansiunii Rusiei și ar fi apărat, totodată, integritatea Imperiului Otoman.

De partea acestei cauze au fost atrase personalități politice, precum Napoleon al III-lea al Franței și contele Alexandre Walewski, care ocupa funcția de ministru francez de Externe, dar și culturale, cum ar fi Edgar Quinet și Jean Vaillant.

20 septembrie 1866: S-a născut poetul George Coșbuc

Născut la Hordou, județul Bistrița-Năsăud, George Coșbuc a avut o intensă activitate publicistică. Poetul, alături de Ioan Slavici și I.L. Caragiale, a editat revista „Vatra”, unde a publicat „Doina”, „Noi vrem pământ”, „Dragoste învrăjbită”, „Iarna pe uliță” și „Lupta vieții”.

A publicat, de asemenea, și „Elementele literaturii poporale”, „Legendele mănăstirilor noastre”, „Ghicitorile poporale”, și „Baladele poporale”.

În luna aprilie a anului 1900, a fost ales membru corespondent al Academiei Române, fiind ulterior numit membru titular, în 1916.

George Coșbuc a murit la 9 mai 1918.

20 septembrie 1952: S-a născut cântăreața de muzică populară Ileana Ciuculete

Născută la Gubaucea, județul Dolj, Ileana Ciuculete și-a făcut debutul în lumea muzicii la vârsta de doar 14 ani, în Ansamblul „Nicolae Bălcescu” din Craiova.

A urmat cursurile Liceului de Matematică-Fizică „Traian” din Drobeta-Turnu Severin, însă a decis să-și dedice întreaga atenție domeniului muzical. A înregistrat peste 350 de melodii proprii, 30 de discuri și a fost recompensată cu 3 discuri de aur și unul de platină.

Cântăreața de muzică populară a murit în anul 2017.

20 septembrie 1974: A fost inaugurat drumul național Transfăgărășan

În urmă cu 50 de ani, a avut loc inaugurarea oficială a drumului național Transfăgărășan. Drumul național face legătura între Muntenia și Transilvania și are o lungime de circa 151 de kilometri.

Transfăgărășanul începe din localitatea argeșeană Bascov și se termină în apropierea localității sibiene Cârțișoara.

Pentru tunelul Capra - Bâlea, cu o lungime de 887 m, au fost necesare 20 de tone de dinamită. La inaugurare a luat parte și Nicolae Ceaușescu.

„Această construcție realizată la o asemenea înălțime nu a fost deloc ușoară. Dar faptele au demonstrat că nici stâncile, nici înălțimile, nici viscolul, nici ploaia, nici furtuna nu pot împiedica realizarea unei opera mărețe atunci când cei ce și-au propus acest țel sunt hotărâți să înfrângă orice greutăți”, a declarat Nicolae Ceaușescu, cu ocazia inaugurării drumului.

20 septembrie 1982: Zborul de prezentare al primului avion de pasageri produs în România, RomBac 1 - 11

Rombac 1-11 este primul avion de pasageri cu reacție produs în țara noastră. Aeroanva a fost construită la Întreprinderea de Avioane București, iar zborul inaugural a avut loc în luna ianuarie 1983, pe ruta București-Timișoara.

Aeronava a efectuat zborul de prezentare în 1982, pe aeroportul Băneasa. Aparatul de zbor, care avea o greutate maximă de 47.400 de kilograme la decolare, a efectuat ultimul zbor la data de 28 noiembrie 1999.

20 septembrie 2016: A murit regizorul american Curtis Hanson

Născut la 24 martie 1945, Curtis Hanson este cunoscut, în special, pentru regia filmului „L.A. Confidential. El a fost recompensat cu un premiu Oscar, dar a și fost nominalizat de două ori la Globul de Aur.

Debutul regizoral a avut loc în 1972, cu filmul „Sweet Kill”. A mai regizat și filmul „8 Mile”, în care rolul principal a fost interpretat de rapperul Eminem.

Amintim alte pelicule semnate de Curtis Hanson: „The Hand That Rocks the Cradle”, „The River Wild”, „In Her Shoes”, „To Big to Fail” și „Chasing Mavericks”.