Amintiri din „Epoca de Aur”, cu celebrul prezentator Octavian Ursulescu. Ce era şi când se activa „mapa de rezervă”

Unul dintre cei mai buni prezentatori de evenimente şi cu siguranţă cel mai longeviv pe scenele din România, Octavian Ursulescu a împlinit luna aceasta 77 de ani, prilej cu care a vorbit despre proiectele sale şi a depănat amintiri din „Epoca de Aur” pentru Click!.

La 77 de ani, Octavian Ursulescu, care se autodefineşte ca „un workoholic”, este foarte activ şi este implicat în multe proiecte. De ziua sa, pe 17 iulie, după ce le-a răspuns tuturor la mesajele de felicitare, şi-a făcut timp să scrie şi câteva articole pentru revista „Actualitatea Muzicală” a Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, unde este redactor de o viață.

„Între acestea, firește, cele mai importante (proiecte) din acest «an 77» în care am fost implicat direct, ca prezentator: concertul «Orice femeie e frumoas» al Ianei Novac, la Sala Palatului, aniversarea «Jolt Kerestely – 90» de la Cercul Militar Național, concert și lansare de carte Camelia Florescu la Giurgiu, a 19-a ediție a Festivalului internațional de muzică ușoară «George Grigoriu» de la Brăila (pe care-l prezint încă de la prima ediție), colocviul «Muzica ușoară interbelică, liant între România și Europa» la sala ARCUB, «Festivalul Drapelului» de la Comarnic”, a enumerat prezentatorul câteva din evenimentele la care va fi prezent în 2024.

Atunci când are timp liber, Octavian Ursulescu colindă Ardealul natal, vizitându-şi rudele şi prietenii, şi se dedică celor două mari pasiuni, grădinăritul şi pescuitul.

„Când am ceva timp, colind Ardealul natal, pe la rude și prieteni (am făcut-o și anul acesta) și mă ocup de mica mea grădină. Sunt, de fapt, câteva fâșii de pământ, pe lângă gard, pe care însă le-am «exploatat» fără milă! Astfel, am un cireș, un păr, un măr, un prun, un cais (cum nu-i stropesc, mă bucur, practic, doar de... florile lor, primăvara!), patru aluni, mulți trandafiri. În afară de aluni (doi de pădure și doi roșii), «familia regală» este completată de floarea-soarelui, care domină aleea dinspre stradă, și mai ales de fragi, care-și fac de cap și se întind unde vor ei, nici nu mai îndrăznesc să calc prin curte”, a povestit el pentru Click!.

După ce s-a lăudat şi cu ultima sa aventură de pescar, când a reuşit să captureze pentru prima dată un morunaş, dar şi cu şalăul de 10 kilograme pe care l-a prins la Brăila, artistul a depănat amintiri din „Epoca de Aur”, ocazie cu care a povestit ce anume nu îi plăcea Elenei Ceauşescu la TVR, dar şi ce era celebra „mapă de rezervă” şi când se activa aceasta.

Octavian Ursulescu a mărturisit că nu a cunoscut niciodată personal cuplul prezidenţial Nicolae şi Elena Ceauşescu, dar a înţeles că aceştia vizionau inclusiv emisiunile realizate de el. În timpul uneia dintre ele, realizată în colaborare cu Titus Munteanu, o melodie în care apăreau imagini cu cateva artiste îmbrăcate mai sumar a fost întreruptă brusc şi a apărut un taraf care cânta cu foc muzică populară. Atunci a aflat că „schema” se numea mapă de rezervă şi fusese activată la cererea Cabinetului nr. 2.

