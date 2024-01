14 ianuarie: Ziua în care s-a născut Călin Popescu Tăriceanu

La data de 14 ianuarie s-au născut actriţa americană Faye Dunaway (1941), cunoscută pentru rolul său din filmul „Bonnie şi Clyde”, și Călin Popescu Tăriceanu (1952), om politic liberal, fost prim ministru al Guvernului României. La aceeași dată, dar în 1957, a murit actorul american Humphrey Bogart.

1876 - Brevetarea telefonului. La aceasta dată, Alexander Graham Bell și Elisha Gray au depus o cerere de brevet la Biroul pentru brevete din New York, primul la ora locala 12.00, iar al doilea la ora 14.00. Pe această diferență s–au bazat cei ce i–au adjudecat lui Bell invenția în procesul ce i–a opus multă vreme pe cei doi inventatori.

Alexander Graham Bell (n. 3 martie 1847, Edinburgh, Scoția – d. 22 august 1922, insula Cap Breton, Canada) a fost un om de știință, inventator și, ulterior, industriaș american, care în anul 1876 a brevetat pentru prima dată în istorie un dispozitiv capabil să emită și să recepționeze cuvintele rostite. În transmițător undele sonore loveau o diafragmă flexibilă de care era atașat un magnet permanent.

În 14 februarie 1876, Gray a depus la Oficiul de Patente al SUA un document (caveat) prin care descria o invenție a unui aparat pentru transmiterea sunetului vocii prin telegrafie, pe care urma să o patenteze. Fără știința lui Gray, Alexander Graham Bell depusesese cu numai două ore mai devreme o cerere de patent pentru un aparat cu același scop. Mai târziu abia s-a descoperit că aparatul descris de Gray ar fi funcționat corect, în timp ce aparatul patentat de Bell nu ar fi funcționat în varianta inițială. După ani de procese, Bell a fost declarat oficial inventatorul telefonului.

Elisha Gray (n. 2 august, 1835 – d. 21 ianuarie, 1901) a fost un inventator american, creatorul releului telegrafic cu autoadaptare (1867), al telegrafului armonic (1874), teleautografului (1888).

1941 - S-a născut renumita actriţa americană Faye Dunaway („Bonnie şi Clyde” – Premiul Academiei Britanice, 1967; „Chinatown” – Premiul Oscar, 1976; „Reţeaua” – Premiul Oscar, 1976; „Columbo” – Premiul Emmy).

Faye Dunaway (n. 14 ianuarie 1941, Bascom , Florida, SUA) este o actriță americană de film, laureată în 1977 a premiului Oscar și a premiului Globul de Aur pentru „Cea mai bună actriță”, ca urmare a interpretării rolului Diana Christensen din filmul „Rețeaua” în regia lui Sidney Lumet.

1952 - S-a născut in București, Calin Popescu Tăriceanu, om politic liberal, fost prim ministru al Guvernului României

Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu (n. 14 ianuarie 1952, București, România) este un om politic român, cel de-al 60-lea prim-ministru al României între 28 decembrie 2004 și 22 decembrie 2008 precum și fost președinte al Partidului Național Liberal (PNL) din 2005 până în 2009. De asemenea, a fost co-președintele Alianței Liberalilor și Democraților (ALDE), formată prin fuziunea Partidului Liberal Reformator (PLR) cu Partidul Conservator (PC), care între 2017 și 2019 a fost membru în coaliția guvernamentală condusă de Partidul Social Democrat (PSD). De asemenea, acesta a îndeplinit din anul 2014 pânǎ în 2019 funcția de președinte al Senatului.

1954 - A avut loc căsătoria dintre Marilyn Monroe şi cu jucătorul de baseball Joe DiMaggio

Căsnicia dintre Marilyn şi Joe DiMaggio a fost presărată cu gelozii, crize explozive şi violenţă domestică.

Se pare că sportivul era un tată indiferent cu fiul său, provenit dintr-un mariaj anterior, şi un soţ violent cu Monroe. La un moment dat, DiMaggio chiar ajunsese să o bage înapoi în casă pe soţia sa trăgând-o de păr. El îşi dorea ca partenera lui de viaţă să fie o casnică insipidă, iar, atunci când ea dovedea că numai aşa ceva nu era, Joe îşi revârsa toată furia spre ea, conform celor publicate de Daily Mail. Gelosul soţ ajunsese chiar să ameninţe alţi bărbaţi din preajma ei să nu încerce cumva să se dea la ea.

În ciuda relaţiei lor tumultuoase, cei doi foşti soţi au păstrat legătura chiar şi după divorţ. Marilyn l-a păstrat pe fostul ei partener de viaţă ca unul dintre prietenii ei apropiaţi şi confidenţi de încredere. Iar el era obsedat de ea şi tot încerca să facă în aşa fel, încât să o cucerească din nou pe cea care-i scăpase printre degete.

1957 - A murit Humphrey Bogart, actor american („Soimul maltez”, „Casablanca”, „Regina africana”, „Femei de noapte”, „Comoara din Sierra Madre”, „Nu suntem îngeri”); (n.23.01.1899).

Humphrey Bogart (n. 25 decembrie 1899, New York City, New York, SUA – d. 14 ianuarie 1957, Los Angeles, California, SUA) născut ca Humphrey DeForest Bogart, a fost un actor american de teatru și de film, câștigător al premiului Oscar. Privit ca un adevărat simbol cultural american. Bogart este adesea considerat, atât de către unii critici de film cât și de o bună parte a iubitorilor cinematografiei, drept cel mai mare actor american de film al secolului al XX-lea. Instituția cea mai autorizată în domeniul cinematografiei din Statele Unite ale Americii, „Institutul American de Film” („The American Film Institute”), l-a desemnat pe Bogart ca cel mai mare actor din istoria filmului american.

1962 - S-a născut Andrei Gheorghe, prezentator și realizator de emisiuni radio și televiziune din România

Andrei Gheorghe (n. 14 ianuarie 1962, Lipețk, Rusia – d. 19 martie 2018, Voluntari, România) a fost un prezentator și realizator de emisiuni radio și televiziune din România, realizator de filme documentare și de scurt metraj. Tatăl lui, originar din România, a studiat la școala de aviație din Lipețk, Rusia, iar mama sa, rusoaică, era fiica comandantului școlii de aviație.

Andrei a absolvit Facultatea de Limbi și Literaturi Străine (secția rusă-engleză), Universitatea din București. Între 1991 și 1993 a fost reporter special la Radio Constanța și a realizat mai multe emisiuni la posturile Radio Sky Constanța (1993- 1996; „Videomania”, „Vineri 13”), Pro FM București (1996-2002; „Midnight Killer” „13-14”) și „Lanțul Slăbiciunilor” la Pro TV. În 2002 și 2003 realizează la Antena 1 emisiunea „Gheorghe” și reia emisiunea „13-14 cu Andrei”, mai întâi la Radio 21, iar apoi, în perioada 2005-2006, la Radio Total.

1973: Concertul lui Elvis Presley din Hawaii este transmis în direct prin satelit și stabilește recordul ca cea mai urmărită emisiune de către un artist individual din istoria televiziunii americane

1978: S-a născut cântărețul de manele Costi Ioniță

Costi Ioniță (n. 14 ianuarie1978, Constanța) este un cântăreț, compozitor și producător muzical român, de profesie medic stomatolog. Este unul din membrii formației Sahara.