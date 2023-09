12 septembrie: Linda Gray, interpreta rolului Sue Ellen din serialului Dallas, împlinește 84 de ani VIDEO

Pe 12 septembrie, în 1913, se năștea atletul american Jesse Owen. În aceeași zi, dar în 1940, venea pe lume actrița Linda Gray, unul dintre starurile serialului Dallas, iar în1944 se semna Convenția de armistițiu dintre guvernul român și guvernele Națiunilor Unite.

12 septembrie 1882 - s-a născut scriitorul român Ion Agârbiceanu

Creatorul personajului „Fefeleaga”, Ion Agârbiceanu, membru al Academiei Române, scriitor şi preot, a făcut politică în vremuri grele pentru România.

Preotul care a activat pe front în Primul Război Mondial şi mai apoi a fost director de ziar în Cluj a deţinut mai multe funcţii în primul Parlament al României Mari. Pentru prima dată a fost ales parlamentar în 1919, apoi a mai obţinut un mandat în perioada 1922-1926. A fost ales ulterior senator şi chiar a deţinut funcţia de vicepreşedinte al Senatului României. Ion Agârbiceanu a murit în 1963.

12 septembrie 1913 - s-a născut atletul american Jesse Owens, supranumit torpila umană

Atletul american de culoare Jesse Owens este omul care i-a demontat lui Adolf Hitler suprema demonstraţie a superiorităţii rasei ariene. A făcut-o chiar sub ochii führerului, la Jocurile Olimpice de la Berlin, în 1936, când, după patru medalii de aur cucerite, la 100 m, 200 m, 4x100 m şi lungime, el, un atlet negru, a fost desemnat starul ediţiei.

Owens provenea dintr-o familie de foşti sclavi şi i se sugerase chiar să boicoteze Jocurile de pe tărâm german.

Legenda spune că Adolf Hitler a părăsit arena, turbat de furie, după victoria lui Jesse Owens, pentru a nu fi nevoit să îl salute.

Jesse Owens a murit în 1980.

12 septembrie 1940 - s-a născut actriță americană Linda Gray

Linda Gray, unul dintre starurile serialului Dallas, împlinește 83 de ani. S-a născut în Santa Monica - California. A devenit mamă de tânără, dar și model. Deși familia nu agrea ideea ca Linda să devină actriță, a fost distribuită în serialul „Dallas”, producția ce avea să-i schimbe viața.

A ajuns la un nivel de celebritate la care nici nu visase. Rolul Sue Ellen Ewing i-a adus două Globuri de Aur și un Premiu Emmy.

12 septembrie 1944 - a fost semnată Convenția de armistițiu dintre guvernul român și guvernele Națiunilor Unite

Prin Convenția de armistițiu dintre guvernul român și guvernele Națiunilor Unite, semnată la Moscova, se consfințea starea de fapt a ieșirii României din războiul împotriva Națiunilor Unite și întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste, potrivit Wikipedia. România a fost obligată la plata a 300 de milioane de dolari despăgubiri de război (în produse). Potrivit prevederilor convenției, Transilvania „sau cea mai mare parte a ei" urma să fie restituită României, sub rezerva recunoșsterii acestei situații prin tratatele de pace. Armata română urma să participe la lupte pe Frontul de Vest cu minimum 12 divizii de infanterie etc

12 septembrie 1944 - s-a născut cântărețul, compozitorul și producătorul american Barry White

Barry White a cunoscut succesul în anii 1970 ca artist solo dar și împreună cu Love Unlimited Orchestra, cu o serie de cântece soul, funk și disco printre care și două hituri uriașe, „You're the First, the Last, My Everything" și „Can't Get Enough of Your Love, Babe". Albumele lui Barry White, câștigător a cinci premii Grammy, au fost răsplătite cu mai multe discuri de aur și platină.

Barry White a murit în 2003.

12 septembrie 1953 - John Fitzgerald Kennedy s-a căsătorit cu Jacqueline Lee Bouvier

Căsătoria dintre John Fitzgerald Kennedy și Jacqueline Lee Bouvier a avut loc la biserica St. Mary din Newport, Rhode Island.

12 septembrie 1959 - s-a lansat misiunea sovietică Luna 2

Luna 2 este prima navă care a atins suprafața lunară.

12 septembrie 1961 - s-a născut cântăreața și compozitoarea franceză Mylene Farmer

Cu peste 30 de milioane de înregistrări în Franța, Mylene Farmer este unul dintre cei mai de succes artiști francezi din toate timpurile.

12 septembrie 1981 - s-a născut actrița și cântăreața americană Jennifer Hudson

Jennifer Hudson, actrița care a interpretat rolul lui Effie White în drama Dreamgirls, unde a interpretat rolul lui Effie White, a fost recompensată cu un Glob de Aur și un Premiu Oscar.

Fanii i-au apreciat și alte roluri, mai ales cel din „Totul despre sex” sau „Viața secretă a albinelor”.

12 septembrie 1992 - a murit actorul american Anthony Perkins

Anthony Perkins este cunoscut mai ales pentru rolul lui Norman Bates în „Psihologia” lui Alfred Hitchcock și pentru rolul lui Philip Van Der Besh din filmul „Vă place Brahms?”.