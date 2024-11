12 Noiembrie: Nadia Comăneci, „Zeița de la Montreal”, împlinește 63 de ani

Pe 12 noiembrie, în 1840, s-a născut sculptorul Auguste Rodin, iar în 1869 a murit scriitorul Gheorghe Asachi. În 1884, la Timișoara a fost introdus, pentru prima oara în Europa, iluminatul electric al străzilor, în 1929 a venit pe lume Grace Kelly, iar în 1961, „Zeița de la Montreal”, Nadia Comăneci.

1840 s-a născut Auguste Rodin, sculptor, grafician și pictor francez

Rodin este artistul care a revoluționat limbajul sculpturii, făcându-l capabil să exprime adevărul uman, pornind de la experiența directă, potrivit Wikipedia. Prin atelierul lui au trecut mulți sculptori, printre care Antoine Bourdelle, Charles Despiau, Aristide Maillol.

În 1907, aici a lucrat și Constantin Brâncuși, care, părăsind atelierul după numai câteva luni, și-a justificat plecarea spunând: „Nimic nu se poate înălța la umbra marilor arbori!”.

Auguste Rodin a murit în 1917.

Un secol mai târziu, în 2018 Lucrarea „L'élève de Dieu", sculptată de Rodin şi dedicată prietenului său, pictorului Claude Monet, a fost adjudecată la Cannes de Muzeul Marmottan din Paris pentru suma de 108.000 de euro.

Lucrarea din ghips a fost estimată între 80.000 şi 100.000 de euro de casa Besch Cannes, potrivit Le Figaro.

Sculptura a fost expusă recent într-o expoziţie deschisă din septembrie 2017 până în ianuarie 2018 la Muzeul Marmottan, consacrată lui Monet colecţionarul.

1869: A murit scriitorul român Gheorghe Asachi

Poetul, prozatorul și dramaturg român Gheorghe Asachi s-a născut la Herța, în nordul Moldovei (azi în Ucraina) în data de 1/12 martie 1788.

Precursor al generației pașoptiste, Gheorghe Asachi a fost unul din întemeietorii nuvelei istorice la noi.

A condus numeroase reviste literare, a recuperat de la Lemberg din Polonia, unde studiase în tinerețe, manuscrisul „Țiganiadei”, epopeea bufă a lui Ion Budai-Deleanu.

1878: I.L. Caragiale a citit la banchetul „Junimii”, prima sa creație dramatică, „O noapte furtunoasă”

Ion Luca Caragiale (născut la 1 februarie S.N. 13 februarie 1852, Haimanale, județul Prahova, astăzi localitatea I. L. Caragiale, județul Dâmbovița) dramaturg, nuvelist, pamfletar, poet, scriitor, director de teatru, comentator politic și ziarist român a fost considerat de George Călinescu cel mai mare dramaturg român și unul dintre cei mai importanți scriitori români.

Celebra sa comedie O noapte furtunoasă” (în patru tablouri) a apărut în revista Convorbiri literare, 1879, nr. 7 și 8, cu o elogioasă prezentare a lui Titu Maiorescu, ajungând și pe scena Operei Române, în 1935.

Adevărata notorietate a lui Caragiale a început cu reprezentarea traducerii, după A. Parodi, a tragediei în versuri „Roma învinsă”, la Teatrul Național din București, care avusese cu puțin înainte mare succes la Paris.

Drama, în versuri superioare celor originale, fusese remarcată drept excepțională de juriul din care au făcut parte Hasdeu, Alecsandri și Maiorescu. Acest succes l-a determinat pe Eminescu, de curând redactor la „Timpul”, să-l introducă în cenaclul lui Titu Maiorescu, în care se va impune cu autoritate.

Confirmându-și promisiunile cu lectura „ Nopții furtunoase” la ședința aniversară din 12 noiembrie 1878 la Iași, Titu Maiorescu și prietenii săi au recunoscut în noul dramaturg pe scriitorul mult așteptat, cu subiecte originale, în autentic mediu românesc și în plină actualitate.

1884: La Timișoara a fost introdus, pentru prima oara în Europa, iluminatul electric al străzilor

Timişoara a devenit, pe 12 noiembrie 1884, primul oraş din Europa continentală care avea străzile iluminate cu ajutorul electricităţii. Iluminatul public cu ajutorul curentului electric, la scară largă, mai fusese implementat doar în câteva oraşe din SUA şi Anglia.

După ce mai bine de un secol iluminatul stradal s-a făcut cu seu şi, mai apoi, cu gaz (o altă premieră bănăţeană), în 15 decembrie 1882, primăria oraşului de pe Bega a încheiat un contract de concesionare cu Societatea Anglo-Austriacă Bruch Electrical Company Ltd., pentru construirea unei uzine de producere a energiei elecrice. În octombrie 1884 au început testele, iar pe 12 noiembrie au fost puse în funcţiune 731 de lămpi incandescente cu filament de cărbune, într-o reţea de 59 de kilometri.

Ca urmare a deciziei de a întrerupe contractele pentru lămpile cu gaz, zeci de muncitori au rămas fără loc de muncă.

Uzina electrică a trecut în proprietatea administraţiei locale în 1893, şi a fost denumită Uzina Electrică a Oraşului Timişoara, fiind cumpărată cu 200.000 de florini. De-a lungul anilor a alimentat şi necesarul de energie pentru iluminatul stradal şi pentru alimentarea tramvaielor electrice, care până în 1899 erau trase de cai. Iluminatul electric a fost întrerupt în Timişoara doar pentru scurt timp, în timpul celui de-Al Doilea Răboi Mondial, cu excepţia a 63 de lămpi camuflate.

1929: S-a născut Grace Kelly, prințesă de Monaco și fostă actriță

Fosta actriță americană de film Grace Patricia Kelly (născută pe 12 noiembrie 1929 ) s-a căsătorit în aprilie 1956 cu Rainier al III-lea de Monaco și a devenit prințesă consort de Monaco, denumită în mod obișnuit Prințesa Grace.

După ce a îmbrățișat o carieră în actorie în 1950, la vârsta de 20, Grace Kelly a apărut în New York City în producții teatrale, precum și în mai mult de patruzeci de episoade de producții de teatru difuzate live la începutul anilor 1950, Vârsta de Aur a Televiziunii. În luna octombrie 1953, odată cu lansarea filmului „Mogambo”, ea a devenit un star de cinema, un statut confirmat în 1954, cu un Glob de Aur și o nominalizare la Premiul Oscar, precum și cu roluri principale în cinci filme, printre care „The Country Girl”, pentru care a primit Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță. După căsătoria sa cu Rainier al III-lea de Monaco a renunțat la actorie, dedicându-se noului său rol în cadrul familiei princiare de Monaco. Ea și Prințul Rainier au avut trei copii: Caroline, Albert și Stéphanie.

A murit pe 14 septembrie 1982, după ce a suferit un accident vascular cerebral, când a pierdut controlul automobilului și s-a prăbușit. Fiica ei, Prințesa Stéphanie, a fost în mașină cu ea, dar a supraviețuit accidentului.

1961: S-a născut „Zeița de la Montreal”, Nadia Comăneci, o adevărată legendă a sportului internațional

Nadia Comăneci împlinește 63 de ani.

Emblematica figură a sportului românesc și internațional a intrat in istorie ca prima gimnasta care a fost notată cu 10. S-a întâmplat la Jocurile Olimpice din 1976 desfășurate la Montreal. Atunci, Nadia Comăneci a primit alte 6 note de 10 și a câștigat 3 medalii de aur, una de argint și una de bronz.

„Zeița de la Montreal” s-a născut în Onești și a început să practice gimnastică de la 6 ani, ulterior a fost inclusă în lotul național și a început să fie antrenată de Bela și Marta Karoly.

La 13 ani a înregistrat primul succes internațional, la Campionatele Europene de Gimnastică din Norvegia câștigând 3 medalii de aur și una de argint. Un an mai târziu, Associated Press a numit-o „Sportivă anului” că urmare a titlurilor obținute în toate competițiile. De altfel, Nadia a fost cea mai tânăra câștigătoare a titlului olimpic, precum și prima gimnastă care a câștigat trei ani consecutiv medalia de aur la individual la Campionatul European.

În total, a adunat 18 medalii din aur la Olimpiada, campionatele mondiale și cele europene și alte 10 din argint și bronz. S-a retras din activitate în 1984 și a activat apoi în Federația Română de Gimnastică, contribuind la antrenarea lotului feminin de junioare. Înainte cu o luna de izbucnirea evenimentelor din decembrie 1989, Nadia Comăneci a fugit din țară și s-a stabilit în Statele Unite.

S-a căsătorit în 1989 cu gimnastul american Bart Conner, iar în prezent este președinte de onoare al Federației Române de Gimnastică și al Comitetului Olimpic Român, și membră în alte foruri internaționale.

1980: Sonda spațială a NASA Voyager 1 s-a apropiat de Saturn și a făcut primele fotografii cu inelele acestuia

Inelele lui Saturn reprezintă cel mai mare sistem de inele planetare din Sistemul Solar. Inelele sunt formate din nenumărate particule mici, variind în mărime de la microni la metri, care formează pâlcuri care se rotesc în jurul planetei Saturn, potrivit Wikipedia.

Particulele din inele conțin aproape în întregime particule de apă înghețată, cu unele contaminări de praf și alte substanțe chimice.

Referitor la mecanismul de formare, nu există încă un consens, dar modelele teoretice indică faptul că acestea s-ar putea să se fi format mai devreme în istoria Sistemului Solar.

1982: S-a născut actrița americană Anne Hathaway

Rolul care a consacrat-o pe Anne Jacqueline Hathaway (n. 12 noiembrie 1982), a fost Mia Thermopolis din The Princess Diaries (2001).

Debutul său a avut loc însă pe scena de teatru, iar în anul 1999 a apărut în serialul de televiziune Get Real. Ulterior, când s-a făcut cea de-a doua parte a filmului The Princess Diaries , tot cu ea în rolul principal, a mai filmat și la Ella Enchanted, ambele pelicule în anul 2004. A mai jucat în Brokeback Mountain, The Devil Wears Prada (2006) și Becoming Jane (2007). Potrivit revistei People, Anne Hathaway a avut cea mai spectaculoasă ascensiune (în 2001) , iar în 2006 a apărut pe lista celor mai frumoase 50 femei din lume.

1990: Este publicată propunerea lui Tim Berners-Lee care a dus la dezvoltarea World Wide Webului

Tim Berners-Lee, cunoscut și ca TimBL, (n. 8 iunie 1955, Londra, Regatul Unit) este un programator englez, inventator al World Wide Web-ului. Este actualmente director al World Wide Web Consortium (W3C), organizația ce tutelează standardele Web-ului.

Tim Berners-Lee a propus pentru prima dată în (martie 1989) un sistem de management al informațiilor, care la scurt timp, cu ajutorul lui Robert Cailliau, a implementat cu succes prima comunicare HTTP între un client și un server „via Internet”.

Primul sit web, http://info.cern.ch, creat de către Lee și ceilalți colaboratori ai săi, continuă să existe și în 2023.

2001: Zborul American Airlines 587, un Airbus A300 în drum spre Republica Dominicană, s-a prăbușit

Accidentul aviatic a avut loc la La New York, la câteva minute după decolarea avionului de pe Aeroportul Internațional John F. Kennedy.

Au murit toți cei 260 de oameni aflați de la bord și alți cinci la sol. Este al doilea accident de aviație din istoria SUA ca gravitate, după prăbușirea zborului American Airlines 191 din 1979.

2011: Silvio Berlusconi și-a depus depune demisia din funcția de prim-ministru al Italiei

În urma părăsirii funcției, Silvio Berlusconi a lăsat locul unui guvern condus de economistul Mario Monti, fost comisar european.

Silvio Berlusconi (n. 29 septembrie 1936 – d. 12 iunie 2023) a fost un om politic și de afaceri italian, care a fost premier al Italiei între 1994-1995, 2001-2006, respectiv 2008-2011. Berlusconi a fost conducător al partidului politic Forza Italia și proprietar al unui imperiu media.

Forbes l-a categorisit ca cea mai prosperă persoană din Italia, cu o avere de 7,2 miliarde de dolari (2002).

Cu o avere estimată la 7,8 miliarde de dolari în 2011, Forbes l-a plasat pe locul 118 în lume.