Şi e foarte greu să spui că cel mai puternic om al planetei ar fi devenit brusc adeptul unora dintre cele mai vechi şi solide teorii ale conspiraţiei despre masoni, reptilieni şi Iluminaţi de rit nou. Teorii trecute de mult timp în zona legendelor urbane în care cred orbeşte nenumăraţi şi din ce în ce mai mulţi adepţi ai „culturii Internet“, cea care, după cum ştiţi, tinde să ofere informaţii şi propagandă în loc de cultură şi surse verificabile de referinţă. Dar la fel de dificil este să înţelegi raţiunea profundă care determină un personaj aşezat la întretăierea ultimă a marilor fluxuri de putere vizibilă şi mai ales discretă care coordonează planeta, să iasă public să anunţe că America doreşte să conducă lumea şi să impună tutror noile reguli de supravieţuire.

Iată textul declaraţiei respective:

You know we are in an inflection point, I believe, in the world economy... Not just the economy, the world. It occurs every three or four generations. As one of the top military people said to me in a secure meeting the other day, 60 million people died between 1900 and 1946 and since then we established a liberal world order and that hadn’t happened in a long while. Lot of people dying [now], but nowhere near the chaos. And now’s the time when things are shifting. There’s gonna be a new world order out there, and we’ve gotta lead it. And we’ve gotta unite the rest of the world in doing it.”

– President Biden, Monday March 21st 2022

("Ştiu că, la nivelul economiei mondiale, ne aflăm într-un punct de inflexiune. Şi nu numai la nivelul economiei, ci al întregii lumi. Asta se întâmplă odată la trei-patru generaţii. Aşa cum mi-a spus zilele trecute, într-o întulnire confifenţială, unul dintre comandanţii mei militari de rang înalt, 60 de milioane de oameni au murit între 1900 şi 1946 şi, de atunci, am construit o ordine mondială liberală, fapt care nu s-a întâmplat de mult timp. Acum mor o mulţime de oameni şi în acest moment suntem aproape de haos. Este momentul în care lucrurile se schimbă dramatic. În lume se va produce o nouă ordine mondială, iar noi vom fi în fruntea ei. Şi vom uni tot restul lumii prin această acţiune")

Din punctul meu de vedere, este vorba într-adevăr de o declaraţie care marchează un punct major de inflexiune în geopolitică, adică începerea definirii publice a construcţiei unei noi paradigme de putere pe care americanii o anunţă la modul cel mai deschis. Cu atât mai important cu cât declaraţia vine să se suprapună peste ceea ce înseamnă, deja cu absolută şi definitivă certitudine, destrămarea cadrului instituţional de putere construit după cel de-al Doilea Război Mondial, cu consecinţa a ccea ce vedem acum, adică apropierea ameninţătoare a unei stări de haos generalizat în care singurul argument rămas este apelul la armele de dustrugere în masă sau arsenalul crezut interzis şi distrus, cel al armelor chimice şi bacteriologice.

Asta poate să fie explicaţia alegerii momentului în care este lansată afirmaţia care, de ieri, a reuşit să devină virală şi, în viziunea multor comentatori, este prezentată drept una dintre cele mai puternice declaraţii de politică externă făcute de americani, răsturnând pe cea despre intrarea într-o lume multi-polară a echilibrelor multiple, concepţie care câştigase atâta teren după căderea Cortinei de Fier. Americanii vin acum să spună că, cel puţin din punctul lor de vedere, au destulă putere economică, militară şi suficientă bază economică pentru a-şi declara intenţia de a deveni nu numai Jandarmul Mondial care să preia managementul conflictelor pentru a nu le lăsa să evolueze înspre catastrofe generalizate, ci să preia integral conducerea directă a Noii Ordini Americane. Asta înseamnă că, interpretând la modul cel mai serios perspectivele deschise de afirmaţia preşedintelui Biden, ceea ce ar urma ar fi o epocă în care se va trăi sub Pax Americana în condiţiile în care structurile de coordonare vor fi, sub comandă americană, coagulate într-o altă construcţie de mare amploare care să revigoreze sau, la limită, să înlocuiască ONU şi să stabilească noile reguli de convieţuire în absolut toate noile domenii.

Noutate absolută şi apărută prin cine ştie ce accident?

Absolut deloc. În dosarul vast creat pentru uzul unor corespondenţi de presă în perioada bătăliei electorale pentru prezidenţialele americane, am regăsit un editorial scris în 1992 de senatorul Joe Biden pentru Wall Street Journal, material intitulat „How I Learned to Love the New Orld Order“ în care, spre exemplu, se referea la faptul că, "dacă s-ar insufla viaţă în Carta ONU", s-ar putea ajunge la o soluţie benefică "care să vizeze o alocare permanentă de forţe care să fie la dispoziţia Consiliului de Securitate. Asta însemnând prezumţia de folosire a unei forţe colective - dar, desigur, în condiţiile existenţei dreptului de veto deţinut de SUA". 11 ani mai târziu, la o conferinţă bancară, avea să continue pe această linie: "Sarcina princiipală pe care o avem în acest moment este de a crea o Nouă Ordine Mondială. Asta din cauză că ordinea mondială se schimbă din nou".

O lovitură majoră dată de "globalişti" şi "mondialişti" în defavoarea "suveraniştilor"? Se poate analiza totul şi această perspectivă post-conspiraţionistă dar, în principiu, dacă vrem să rămânem în zona determinărilor logice minimale, cred că ce se petrece acum, cel puţin venind din zona de forţă americană, este un mesaj pe care-l vom auzi reafirmat la întâlnirile pe care Biden le va avea cu liderii din NATO şi cei din Consiliul European şi, s-ar putea reflecta în viitoarele decizii orientate în sensul întăririi uniăţii de reacţie a lumii occidentale. Asta, desigur, dacă liderii respectivi - nu mă gândesc nici o secundă la al nostru, nu se pune problema să nu fie de acord - vor socoti că alinierea rapidă la poziţia americană este într-adevăr singura soluţie rămasă pentru a evita dezastrul pe care îl pompează jocul rusesc pe arterele deja slăbite ale Europei.

Ar fi util?

Cine ştie? Dacă vreţi să găsiţi singuri o definiţie de utilitate imediată, aveţi aici textul unei scrisori neobişnuite postată pe canalul Telegram de fostul preşedinte rus Dimitri Medvedev, extrem de apropiat de Putin,actualmente vicepreşedinte al Consiliului Naţional de Securitate al Federaţiei Ruse. Este un comentareiu agresiv şi jignitor în care este atacat violent guvernul polonez, este denigrată poziţia şi prestaţia principalilor lideri politici şi guvernamentali ai acestei ţări dar şi, la modul general, poziţia elitei poloneze în legătură cu Rusia criticată de propaganda de la Varşovia "la modul cel mai vulgar". Îi acuză de a fi încă tributari nostalgiei după "marele imperiu de tip Commonewalth polono-lituanian", vorbind despre o "comunitate de politicieni imbecili...cu evidente semne de demenţă". Interesant în sensul că, până în acest moment, în actuala situaţie de tensiune, este prima indicaţie la acest nivel că liniile de joc - cel puţin propagandistice - încep să se concentreze şi în afara spaţiului antinomic al Ucrainei. De fapt, este al doilea atac puternic pe această linie după cel formulat pe 19 martie de ministrul Lavrov care a spus că msiunea poloneză de pace cerută de polonezi pentru Ucraina este motivată exclusiv de dorinţa Varşoviei de a stabili un control de facto asupra zonei de vest a Ucrainei.

Să vedem acum ce urmează, lucrurile se aşează pe un curs din ce în ce mai rapid şi momentul marilor decizii se apropie. Că vor fi globale sau nu şi cu ce preţ, asta oricum nu decidem noi, deci n-avem de ce să ne facem griji, aşteptând liniştiţi pe locurile noastre.