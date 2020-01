La 20 de ani în CIA: o americancă îşi povesteşte viaţa dublă dusă în lupta împotriva terorismului

Amaryllis Fox avea doar 21 de ani când fusese abordată de un recrutor CIA. Ca urmare a atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001, nu a ezitat nicio clipă în a se alătura agenţiei centrale de informaţii, scrie France TV Info cu prilejul publicării în Franţa a cărţii sale: „Life Undercover: Coming of Age in the CIA“.

„11 septembrie a fost o adevărată traumă. Cea mai bună prietenă a mea, Laura, era la bordul unui avion care a explodat deasupra Scoţiei pe când aveam opt ani (21 decembrie 1988, zborul Pan Am 103 a explodat deasupra Lockerbie, atentatul soldându-se cu moartea a 270 de persoane, n. red.). 11 septembrie mi-a reamintit totul. Venise timpul să opresc acest lucru punându-mă în slujba ţării mele“, spune ea despre primele legături cu CIA.

O căsătorie de faţadă şi un copil dorit

După recrutare, a primit instruirea necesară şi a lucrat timp de zece ani sub acoperire în diverse misiuni în străinătate. Iniţial a activat ca negustoare de artă. În realitate, căuta jihadişti şi traficanţi de arme dispuşi să colaboreze cu Statele Unite.

„Era o misiune foarte solicitantă. Trebuia să acorzi prioritate ţării tale, CIA pe primul plan“, continuă ea. Până la punctul de a nu şti cu cine îşi împarte viaţa. „În timpul misiunii, soţul meu era un coleg. Nu era o căsătorie din dragoste, dar ne-am respectat reciproc. Am ieşit puţin împreună, dar în primul rând pentru a duce misiunea cu bine la capăt, iar şefii noştri au considerat că este o idee bună“, povesteşte ea.

La Shanghai, a născut-o pe Zoe. „A călătorit enorm cu mine, dar nu am dus-o niciodată în zone de război“, afirmă Amaryllis Fox, care în primii săi ani în CIA a activat în Orientul Mijlociu.

Mereu în slujba ţării

Într-un final, pentru a-i oferi o viaţă normală micuţei Zoe, a renunţat şi şi-a reîntâlnit familia după zece ani petrecuţi în CIA. „Erau foarte surprinşi“, îşi aduce aminte ea. În prezent, femeia locuieşte în California şi îşi continuă munca la vedere, fie ca analistă, fie în oraşul său.

„Cred că cea mai mare ameninţare este în interior şi nu neapărat ameninţarea militară externă. Avem parte de o fractură internă, pentru că nu ne ascultăm între noi. Tot ce pot să fac mai bine este să-mi folosesc acasă experienţa dobândită“ în străinătate, conchide ea, citată de France TV Info.