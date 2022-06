Joe Biden va merge în Arabia Saudită şi se va întâlni cu prinţul moştenitor Mohammed bin Salman. Care ar fi scopul vizitei

Oficiali din administraţia americană, care au solicitat păstrarea anonimatului, au confirmat pentru The Washington Post şi The New York Times că vizita, ale cărei detalii nu au fost puse încă la punct, va avea loc la sfârşitul acestei luni, atunci când Joe Biden are deja planficate deplasări în Israel, Germania şi Spania. Turneul va include şi o oprire în Arabia Saudită, au declarat sursele din administraţia americană, potrivit Digi24.

Escala preşedintelui Biden la Riad intervine în condiţiile în care administraţia sa încearcă să refacă legăturile cu această ţară bogată în petrol pentru a reduce preţul ţiţeiului în Statele Unite, care a crescut vertiginos în ultimele luni, mai ales după impunerea sancţiunilor împotriva Rusiei. Washingtonul încearcă să convingă Arabia Saudită să-şi crească producţia de petrol. Potrivit The New York Times, Biden se va întâlni şi cu liderii altor naţiuni arabe, inclusiv Egipt, Iordania, Irak şi Emiratele Arabe Unite.

Relaţia dintre SUA şi Arabia Saudită a fost serios afectată de uciderea în 2018 a lui Jamal Khashoggi, editorialist al cotidianului The Washington Post şi un critic al guvernului saudit. Serviciile secrete americane au ajuns la concluzia că Mohammed bin Salman, prinţul moştenitor şi liderul de facto din Arabia Saudită, a ordonat uciderea lui Khashoggi.

Acum, vizita lui Biden va pune sub semnul îndoielii promisiunea administraţiei Biden de a menţine drepturile omului în centrul politicii sale externe, având în vedere istoricul de abuzuri al Arabiei Saudite, în special faţă de femei, menţionează The Washington Post.

De altfel, este de aşteptat ca şeful Casei Albe să se întâlnească faţă în faţă cu prinţul Mohammed bin Salman, au declarat oficialii administraţiei. Ar fi încununarea unor eforturi diplomatice depuse în ultimii doi ani, încă dinainte de criza declanşată de Rusia. Principalul consilier al lui Biden pentru Orientul Mijlociu, Brett McGurk, şi trimisul său special pentru afaceri energetice, Amos Hochstein, au făcut deja o serie de vizite discrete la Riad, cu scopul de a reface cooperarea cu Arabia Saudită şi de a încerca oprirea războiului din Yemen, care durează de opt ani.