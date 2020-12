Alegeri SUA 2020. Marii electori îl vor alege astăzi pe pe cel de-al 46-lea preşedinte al Statelor Unite. Ultima speranţă a lui Trump

În Statele Unite, marii electori se reunesc luni în adunările legislativelor din fiecare stat al federaţiei pentru a-l vota în mod oficial pe Joe Biden drept viitorul preşedinte al ţării, punând astfel capăt efectiv tentativei frenetice, dar eşuate, a preşedintelui în funcţie Donald Trump de a răsturna înfrângerea suferită în alegerile de la 3 noiembrie, notează Reuters.

Voturile electorilor din fiecare stat, în mod tradiţional o formalitate, au dobândit în acest an o semnificaţie în plus dat fiind asaltul fără precedent dat de Trump asupra procesului democratic naţional. Clamând acuzaţii false de fraudă masivă, Donald Trump a făcut presiuni asupra oficialităţilor din unele state pentru a invalida rezultatul scrutinului şi a-l declara pe el învingător.

Chiar dacă uneori există câţiva electori „neloiali“ care votează pentru altcineva decât învingătorul la votul popular din acel stat, marea majoritatea nu fac decât să confirme rezultatele din statul lor, iar oficialităţile nu aşteaptă luni la ceva diferit din acest de vedere.

Trump i-a îndemnat pe legislatorii statelor republicane să-şi desemneze proprii electori, ceea ce ar însemna ignorarea voinţei alegătorilor. Legislatorii au respins însă în mare parte ideea.





Toate cele 50 de state SUA şi Districtul Columbia şi-au certificat rezultatele alegerilor pentru preşedinţia Statelor Unite, urmând ca procesul electoral american să continue prin întrunirea, astăzi, în statele lor, a celor 538 de mari electori ce formează Colegiul Electoral. Ei ar trebui să alegă, după cum au primit mandat din partea alegătorilor, în urma scrutinului din 3 noiembrie, pe democratul Joe Biden sau pe republicanul Donald Trump.

Virginia de Vest a fost ultimul stat care şi-a certificat rezultatul alegerilor prezidenţiale, declarându-l oficial pe preşedintele în exerciţiu Donald Trump câştigătorul voturilor celor cinci electori ai săi. Democratul Joe Biden este prognozat să obţină 306 voturi în Colegiul Electoral american, în timp ce republicanul Donald Trump ar urma să fie votat de 232 de electori, potrivit rezultatului votului popular. Un candidat la preşedinţia SUA are nevoie de 270 din cele 538 de voturi totale ale Colegiului Electoral pentru a deveni preşedinte.

Certificările alegerilor au venit în pofida acuzaţiilor nedemonstrate ale lui Trump şi ale echipei sale de campanie privind fraudarea răspândită a votului în timpul scrutinului prezidenţial. Zeci de procese care au contestat rezultatele au fost respinse la nivel federal şi al statelor.

Cine sunt marii electori

Fiecare stat american are un proces diferit de a-şi certifica rezultatele, iar unele îşi certifică electorii prezidenţiali separat de alegerile locale şi statale. Marii electori sunt, în mare majoritate aleşi şi responsabili locali în partidele lor, numele acestora nu apar în buletinele de vot şi sunt în mare parte necunoscuţi marelui public. Fiecare stat are tot atâţia electori câţi aleşi are în Camera Reprezentanţilor (un număr care depinde de populaţie) şi în Senat (doi, un număr fix pentru fiecare stat).

Dacă unele state îi obligă să respecte votul popular, „electorii infideli“ nu riscau în marea parte, până în această vară, decât o simplă amendă. Dar, în iulie 2020, Curtea Supremă a stabilit că marii electori „neloiali“ pot fi sancţionaţi dacă nu respectă alegerea cetăţenilor. Între 1796 şi 2016, au existat 180 de voturi contrare aşteptărilor în alegerile prezidenţiale. Ele nu au alterat niciodată rezultatul final privind câştigătorul.

Preşedintele în exerciţiu, Donald Trump, care nu şi-a recunoscut încă înfrângerea şi acuză fraude în timpul scrutinului prezidenţial, le-a cerut marilor electori să „răstoarne“ votul popular, câştigat de democratul Joe Biden şi să-l voteze pe el. Cinci preşedinţi americani au pierdut votul popular dar au câştigat alegerile. Voturile marilor electorilor vor fi transmise oficialilor şi numărate într-o sesiune comună a Congresului ce va avea loc în 6 ianuarie.

Preşedintele ales Joe Biden are programat să ţină un discurs luni seara din oraşul său natal, Wilmington, Delaware, pentru a sărbători această nouă confirmare a victoriei sale „şi a puterii şi rezistenţei” democraţiei americane.