Dar, alături de temele globale, mi-au atras atenţia două referendumuri locale, extrem de interesante deoarece se încadrează într-un trend global, acela al depenalizării totale a stupefiantelor: se va vota în Washington DC pentru depenalizarea consumului de ciuperci halucinogene şi, în statul Oregon, a folosirii psilocibinei, substanţă foarte intens euforizantă şi halucinogenă. Pregătiri serioase în acest sens, inclusiv un studiu de impact financiar:

Preliminary Discussion DRAFT

November 3, 2020 General Election

Initiative Referendum #34

“Allows manufacture, delivery, administration of psilocybin at supervised, licensed facilities; imposes two-year development period.”

Draft Estimate of Financial Impact:

This measure legalizes, regulates and taxes the manufacture, sale, and administration of psilocybin for mental health purposes. State revenue and expenditures will be impacted by passage of this measure. Local government expenditures will be impacted. A fifteen percent point of sales tax based on the retail sales of psilocybin is established as a source of funding for administrating the program by the Oregon Health Authority, tax collection and enforcement by the Oregon Department of Revenue, and administration by the Oregon Liquor Control Commission of a psilocybin tracking system.

The measure requires the Oregon Health Authority (OHA) to develop, over a two year period, beginning January 1, 2021, a regulation, licensure, and enforcement program, including fees and fines. The revenue estimate from fees and taxes when fully implemented is indeterminate.

The financial impact during the two-year development period, which runs through December of 2022, is estimated to be $7.0 million General Fund to begin activities required under the Act. Once the program is established, ongoing costs are estimated at $3.9 million annually, which will be covered by the fees and tax funds for the administration and enforcement of the Act.

The financial effect on local government for conducting required land use compatibility assessments for licensee applicants and adoption of any pertinent ordinances is indeterminate

Totul dovedeşte o extrem de lăudabilă şi foarte intensă preocupare a legislatorilor americani pentru sănătatea mentală a compatrioţilor lor. Dar este şi o revigorare a tradiţie nord-americană de pionierat în domeniu. Una care a intrat în istorie ca fiind printre cele mai dramatice, tragice şi demente experimente medicale desfăşurate cu aprobarea directă a administraţiei americane şi sub coordonarea CIA. Şi acolo, ca şi în aceste noi propuneri legislative, a fost vorba despre experimente cu substanţe halucinogene folosite odinioară în societăţile primitive pentru a ajuta la intrarea în transă, compunând scheme active de tratament care să permită controlul minţii umane şi să determine un anume tip de comportament sau a capacităţii de a amplifica percepţii senzoriale la mare distanţă.

Proiectul MK-ULTRA al CIA

Din nefericire pentru special umană, asta nu e o poveste. O găsiţi relatată, cu amănuntul rece şi înfiorător de despersonalizat în actele uraşei anchete care a urmat, în actele declasificate şi publicate de-a lungul a decenii. Găsiţi aici toate pachetele de informaţii difuzate până acum, există dubii că s-a declasificat absolut totul, şi, oricum, ceea a ce avem acum ca documente sunt ceea ce s-a mai putut găsi după ce, în 1973, Richard Helms, directorul CIA, a ordonat distrugerea tuturor arhivelor programelor incluse în MK-ULTRA. Dar chiar şi aşa, dacă vă ţin puterile, veţi intra într-un contact prelungit cu infinita oroare pe care oamenii o pot impune - în numele politicii şi ştiinţei - asupra propriilor semeni.

Programul a început în 1953 şi încheiat oficial în 1973, sub umbrela sa desfăşurându-se activităţi complet ilegale incluzând folosirea unor cetăţeni americani şi canadieni deveniţi, fără acordul lor, subiecţi de testare prin administrarea de oze de substanţe halucinogene, naturale sau artificiale (LSD), electroşocurilor, hipnpzei, deprivării senzoriale, izolării, abuzurilor verbale şi sexuale şi a altor forme de tortură. Au fost implicate peste 80 de instituţii de mare renume ştiinţific naţional şi mondial, companii farmaceutice, universităţi şi departamentele lor de cercetare, spitale universitare dar şi închisori, totul sub autoritatea Office of Scientific Intelligence al CIA şi în coordonare cu United States Army Biological Warfare Laboratories. Şeful întregului program a fost medicul Siney Gottelib (foto) un psihiatru militar şi chimist de renume şi care, se spune, şi-a câştigat pe merit porecla de „cel mai prolific torţionar al timpului său“.

Printre programele pe care le veţi găsi descrise pe larg în materialele de arhivă se numără BlueBird care a urmărit atât realizarea unei formule cât mai eficient de „ser al adevărului“ cât şi testarea limitelor manipulării mentale şi consumului de LSD. Sau programul Atichoke care se baza pe şedinţe de hipnoză asupra unor subiecţi cărora li se administrase LSD pentru a testa efectele drogului în starea de somn profund (şi astfel de a şti dacă se putea induce astfel un răspuns controlat la un interogatoriu) sau pentru provocarea de amnezii permanente asupra unor persoane (procedeu interesant pentru aplicaţii la prizonierii de război, spre exemplu). În audierile oficiale, „directorul CIA a mărturisit că peste 30 de universităţi şi alte instituţii participau la programul de «cercetări aprofundate» care implicau testări cu droguri asupra unor cetăţeni nevinovaţi «aparţinând tuturor nivelelor sociale, americani, nativi şi străini». Mai multe dintre aceste teste presupuneau că se administrau droguri, pe ascuns, în timpul unor evenimente sociale“. Dacă vă interesează să aprofundaţi domeniul, citiţi vă rog relatările privind Operation Midnight Climax şi motivarea scuzelor publice pe care, pe 3 octombrie 1995, Bill Clinton o adresează tuturor pentru experimentele ce avuseseră loc pe teritoriul american.

Dacă într-adevăr se va vota pentru ridicarea tuturor opreliştilor legislative în ce priveşte folosirea ciupercilor halucinogene, s-ar putea să intrăm din nou pe teritorii necercetate atât în SUA cât şi, ceea ce este cu mult mai important, şi în Europa.

În Oregon există trei iniţiative legislative. Prima este în favoarea decriminalizării a cinci substanţe definite oficial ca „plante medicinale psihedelizante: printre ele, bine-cunoscuta mescalină şi seria de plante conţinând DMT, alături de ciupercile psilocibin cu promisiunea că, spre deosebire de canabis, produsul va fi distribuit doar în cazul terapiilor în scop medical. Dar acestea nu se desfăşoară doar în spitalele clasice, ci şi în toate clinicile pentru drogaţi, în centrele de dezintoxicare şi produsele halucinogene vor putea fi distribuite, extrem de uşor, în programele alternative de terapie. Oare cât vor fi de uşor de accesat?

În plus, categoria aceasta a „ciupercilor halucinogene“ este deosebit de largă şi a fost realmente studiată doar în mică sau foarte mică măsură, diversele servicii medicale interesate vorbind în mod regulat despre noi categorii de ciuperci halucinogene cu proprietăţi extrem de puternice, descoperite accidental, în ritmul întâlnirilor între exploratori şi triburile din junglă sau în sud-estul asiatic.

Chiar va fi posibil?

Dacă vreţi să obţineţi un prim răspuns avizat, duceţi-vă la Denver, primul oraş american în care, în mai anul trecut, s-a legalizat consumul de „ciuperci magice“, vândute în aceste elegante cutiuţe, produs garantat şi, definitiv, foarte uror de produs în orice pivniţă insalubră, totul e să faci rost de un vârf de linguriţă de spori. Se procură, garantat de calitate, pe DarkNet, se livrează acasă într-un pacheţel discret, 300 USD cu curier plătit cu tot.

Oricum, pentru a nu zice cineva că nu am urmat corectitudinea politică a partenerului şi îndrumătorului nostru strategic american, iată şi prezentarea uneia dintre substanţe, precum şi avertismentul celor de la DEA (Drug Enforcment Administration)

Home Drug Facts Psilocybin

Psilocybin

Psilocybin

What is it?

Hallucinogenic chemical obtained from certain types of fresh and dried mushrooms. Has slender stems topped by caps with dark gills on the underside.

Street Names

Magic mushrooms, Shrooms, Mushrooms

How is it used?

Ingested orally

Brewed as tea

Added to foods to mask bitter flavor



How does it affect the body?

Hallucinations

Large amounts can cause panic attacks and psychosis

Nausea and vomiting

Muscle weakness, lack of coordination

Overdose may result in psychosis or death



În rest, ce să zicem? Petrecere frumoasă în lumea viselor, ieftin, cu efecte momentan garantate şi final la fel de garantat. Dar asta-i altă poveste.