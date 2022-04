Primele imagini din apartamentul de lux al fiicei secrete a lui Vladimir Putin FOTO

Imagini din apartamentul de lux al fiicei secrete a lui Putin FOTO via Daily Mail

Svetlana Krivonogikh şi fiica sa Luiza Rozova ar căuta să închirieze apartamentul de lux de peste patru sute de metri pătraţi contra sumei de 7.700 de lire sterline pe lună plus utilităţi, scrie Daily Mail. Apartamentul situat pe Insula Kamennîi din Sankt Petersburg ar fi fost trecut pe numele fetei la un an după naşterea sa şi aici ar fi copilărit aceasta.

Recent au apărut relatări că cele două s-au mutat într-o vilă estimată la 1,7 milioane de lire sterline, aflată într-un cartier exclusivist din Sankt Petersburg.

Potrivit unei investigaţii BBC, apartamentul, situat într-un complex rezidenţial privat din Sankt Petersburg, a fost construit de o companie asociată cu Rossiya Bank, considerată instituţia financiară c el mai conectată cu cercul intim al lui Putin.

Apartamentul se distinge prin arhitectură clasică şi are vedere asupra Râului Neva. În interior, decoraţiunile sunt placate cu aur. Apartamentul are trei etaje. La primul etaj se află camera de zi şi terasa, al doilea etaj cuprinde dormitorul şi o cameră pentru copii, cu tavan pictat şi loc de joacă, iar la al treilea etaj se găsesc un home cinema, barul şi o canapea cu foiţe de aur.

Un editor în materie de design interior a relatat pentru BBC Rusia că apartamentul e decorat într-un stil ce arată o „înţelegere imatură a luxului. Se poate vedea că designerul a gestionat eficient un buget consistent spre satisfacţia clientului, a cărui vanitate a fost astfel flatată. Finisajele sunt scumpe şi brandurile de calitate, doar că interpretarea gemenelor arhitecturale şi detaliile decoraţiunilor evocă interioarele anilor 1990”.

Krivonogikh şi fiica sa mai au o casă la Monaco, iar fosta amantă a lui Vladimir Putin are o avere estimată la 74 de milioane de lire sterline.

Luiza sau Elizaveta, 19 ani, care a recunoscut pentru presa rusă că probabil seamănă cu o versiune tânără a lui Putin, şi-a închis recent contul de Instagram după un val de mesaje negative acuzând faptul că este „fiica unui criminal, criminal de război, psihopat şi dependent de droguri”. Unele comentarii au respins acuzaţiile la adresa fetei: „Nu are ce să facă când are un părinte atins de nebunie”. Luiza, care şi-a afişat viaţa de lux pe Instagram şi are propriul brand de modă, nu mai postase nimic de şase luni. Spre deosebire de fetele oficiale ale lui Vladimir Putin, ea şi mama ei nu sunt încă vizate de sancţiunile occidentale.