Aproximativ 10.000 de oameni au demonstrat în estul Rusiei pentru eliberarea guvernatorului Serghei Furgal acuzat de crimă

Furgal, membru al Partidului Liberal Democrat, este guvernator al regiunii Khabarovsk din 2018, când l-a învins pe rivalul din partidul care îl sprijină pe preşedintele Vladimir Putin.

Săptămâna trecută, Furgal a fost dus la Moscova, unde se află în arest preventiv după ce a fost acuzat că a fost implicat în orchestrarea uciderii mai multor oameni de afaceri în urmă cu 15 ani. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă închisoarea pe viaţă. El neagă acuzaţiile.

Day 7 of protests in Khabarovsk, Far East of Russia. Residents demand local and open trial for governor Sergey Furgal, who was detained on charges of multiple murders and flown to Moscow pic.twitter.com/kCg1QC3efx