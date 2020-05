Nu va putea spune că, atunci ca şi acum, criteriile politice erau prioritare, în funcţie de alte raţionamente se făceau (şi se fac în continuare) repartiţiile bugetare, ocolind din principiu domeniile sănătăţii şi, evident, educaţiei.

Confruntaţi cu situaţia tragică de acum, reacţia decidenţilor este de solidaritate internaţională în a nega responsabilitatea individuală: "nu eu sunt de vină" spunea un eminent lider politic, sintetizând perfect dorinţa urgentă a tuturor omonimilor săi de pretutindeni de a se desolidariza cu ceea ce ar trebui să fie răspunderea individuală pentru ineficienţa sistemului pe care-l păstoreşte. Iar una dintre modalităţile preferate este de a transmite opiniei publice scuza că "nimeni nu ne-a informat, adevăraul a fost ascuns şi din această cauză nu am putut să ne pregătim în mod corespunzător".

Dacă e aşa, există instituţii care pot stabili vinovăţia conducătorilor unor instituţii cu atribuţii specifice în domeniul sănătăţii dar şi al sistemului de securitate naţională care nu şia-u făcut datoria. Dar, la fel de bine, întrebarea ar trebui să vizeze şi responsabilitatea guvernamentală în cazul în care se dovedeşte faptul că semnalele de alarmă s-au dat foarte din timp, în clar şi cu mare precizie. Şi nu la modul general, ci chiar despre riscurile unui sistem de sănătate confruntat cu ameninţarea unei apropiate pandemii mortale de gripă. O asemenea dovadă, imposibil de contrazis, au prezentat-o cei de la The Guardian care au publicat un raport realizat în 2017 şi care rezumă concluziile unui exerciţi guvernamental de simulare a pandemii de gripă, operaţiune cu nume de cod CYGNUS şi care a fost înregistrat, după cum vedeţi, ca total inaccesibil, cu grad de securizare "official-sensitive".

