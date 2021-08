Talibanii nu îi mai lasă pe afgani să meargă la aeroportul din Kabul. Ce mesaj le-au transmis femeilor

El a susţinut că mulţimile de la aeroport ar trebui să plece acasă şi siguranţa lor va fi garantată, relatează BBC.

Însă, a spus purtătorul de cuvânt, Statele Unite au continuat să invite oamenii la aeroport pentru a se îmbarca.

„Cerem americanilor - nu încurajaţi afganii să plece.... Avem nevoie de talentul lor”.

Reprezentantul grupării a mai afirmat că nu crede că termenul limită de 31 august pentru evacuările din Kabul va fi prelungit, considerând că este suficient timp pentru a scoate din ţară cetăţenii străini.

Talibanii „nu sunt pentru” a da permisiunea afganilor să plece, a punctat el.

În plus, a sugerat că femeilor nu le va fi permanent interzis să muncească şi că ar trebui să rămână acasă, momentan, susţinând că nu au fost concediate şi că salariile le vor fi plătite: „Este, în prezent, pentru binele lor, pentru a preveni orice rău tratament”.

