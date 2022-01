Omicron, comparat cu Delta: Ce arată cifrele din Australia, unde COVID-19 face ravagii

Australia, o ţară cu aproape 26 de milioane de locuitori, e copleşită de ceea ce specialiştii lor numesc primul val adevărat al pandemiei. Pentru că, până de curând, această ţară şi-a închis graniţele şi a ţinut lumea în case. Doar vreo doi ani, cât a durat politica de „zero cazuri“.

Având în vedere că s-a spus, în mod repetat, că aşa ceva nu poate dura la nesfârşit, Australia a fost nevoită, în final, să pună capăt acestei abordări. Rezultatul? O explozie de infectări în adevăratul sens al cuvântului. Iată doar cifrele din ultimele trei zile:

*12 ianuarie: 102.567 de cazuri noi - 49 de decese

*11 ianuarie: 92.866 de cazuri noi - 27 de decese

*10 ianuarie: 72.046 de cazuri noi - 22 de decese

O primă constatare: cu o populaţie vaccinată în proporţie de peste 90 la sută, numărul deceselor rămâne mic. În doi ani de pandemie, au fost 2.465 de decese cauzate de SARS-CoV-2.

O altă veste bună a fost dată de presa australiană. Ea confirmă ceea ce s-a văzut şi în multe alte studii. Varianta Omicron, care a lovit şi Australia, trimite mai puţini oameni la Terapie Intensivă. Cu precizarea că, aproape sigur, la acest amănunt contribuie şi rata vaccinării din „Ţara Cangurilor“.

Aşadar, iată ce spun cifrele venite din Australia pentru cele două valuri: Delta şi Omicron.

*Astăzi, în Australia sunt 723.137 de bolnavi de COVID-19, dintre care doar 102 pacienţi se află la Terapie Intensivă. Procentaj: 0.014%

*La data de 16 octombrie 2021, când a fost atins vârful valului Delta, din 27.529 de pacienţi, 184 erau la Terapie Intensivă. Procentaj: 0.67%

În concluzie, în timpul valului Delta, erau şanse de 48 de ori mai mari ca pacienţii să aibă nevoie de ventilaţie.

