O femeie de 28 de ani a născut în timp ce făcea duş, fără ca până atunci să ştie că e însărcinată

Mamă a doi copii, Dimitty Bonnet, 28 de ani a fost în stare de şoc atunci când a simţit subit nevoia să împingă, în timp ce făcea duş. Aceasta a prins capul bebeluşului între picioare. Dimitty alături de soţul ei Jason nu îşi mai doreau copii, deoarece ei considerau că familia este completă.

Cei doi sunt părinţii a doi copii: Nate de 5 ani şi Darci de 3 ani.

Conform Mirror Online , Dimitty a avut ciclul menstrual regulat şi cu câteva săptămâni înainte să nască, pe 26 februarie 2022, aceasta a făcut un test de sarcină care a ieşit negativ.

În momentul în care Dimitty se afla la duş, soţul ei Jason se afla în pat, dormind. Dimitty a strigat după ajutor, iar soţul ei s-a repezit în baie găsind-o pe aceasta acoperită de sânge şi cu un nou-născut în braţe.

„Toată viaţa, am avut fluctuaţii de greutate, aşa că nu m-am gândit că e ceva în neregulă când m-am îngrăşat câteva kilograme. Cu o luna înainte să nasc, am zburat cu avionul şi chiar am făcut o radiografie, după o accidentare la rugby, cu şase săptămâni în urmă. Absolut nimic nu mă anunţa că sunt însărcinată”, a afirmat Dimitty.

„Cu o seară înainte să nasc, m-am simţit un pic rău. Mă durea un pic stomacul, aşa că m-am culcat mai devreme. Când m-am trezit, aveam senzaţia că trebuie să merg la toaletă, dar nu puteam. M-am gândit să fac un duş. Soţul meu încă dormea. La un moment dat, am simţit nevoia să împing şi următorul lucru pe care mi-l amintesc este că ţineam capul bebeluşului între picioare”, a povestit femeia.