Mesajul postat de Durex înaintea alegerilor parlamentare din Israel. Ce sunt sfătuiţi cetăţenii cu care politicienii „vor face sex timp de patru ani“

Versiunea în engleză a mesajului postat de Durex şi destinat promovării în Israel este "If someone's going to fuck you for four years, make it be someone you chose" (Dacă cineva urmează să facă sex cu tine timp de patru ani, fă în aşa fel încât să fie cineva pe care l-ai ales).

Cei 6 milioane de cetăţeni israelieni cu drept de vot sunt chemaţi la urne marţi, 6 aprilie, pentru a a decide componenţa viitorului Knesset-ului, Parlamentul din Israel. Majoritatea parlamentară instalată ulterior alegerilor urmează să nominalizeze premierul, funcţia cea mai importantă în stat.



Scrutinul este considerat esenţial pentru viitorul ţării, în contextul scandalurilor de corupţie în care este implicat actualul prim-ministru Benjamin Netanyahu. Principalul concurent politic al acestuia este generalul Benny Gantz.

FOTO Facebook/ Marius Comper



