Excavatoristul care a deblocat Canalul Suez a dormit 3 ore pe noapte timp de o săptămână. Povestea din spatele pozelor care au făcut înconjurul lumii

Imediat ce uriaşul cargo Ever Given a blocat Canalul Suez pe 23 martie ştirea a făcut încojurul lumii. Una dintre cele mai izbitoare imagini a fost aceea cu nava eşuată şi sub ea un excavator care părea minuscul, încercând să o deblocheze. Bussines Insider a stat de vorbă cu excavatoristul care a lucrat 6 zile ca să pună vaporul din nou pe linia de plutire, scrie Libertatea.ro.