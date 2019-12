Scrisoarea emoţionantă a unui copil care a supravieţuit pe Titanic: ultimele cuvinte pe care i le-a spus tatăl său

„Titanic: Stories From The Deep“ este un documentar special din patru părţi, care descrie ce s-a întâmplat cu supravieţuitorii navei care s-a scufundat, după ce a lovit un iceberg la 14 aprilie 1912.

Fraţii francezi Edmond şi Michel Navratil aveau vârsta de doi şi patru ani, când tatăl lor i-a răpit de la mamă şi s-a urcat pe Titanic, care părăsea Anglia în drum spre New York.

Documentarul fascinant o prezintă pe nepoata lui Michel, Elisabeta, în timp ce citeşte o scrisoare în care el detaliază povestea lui despre cele întâmplate. Michel a murit în 2001, în vârstă de 92 de ani.

„Am fost trezit de tatăl meu. M-a purtat în braţe până la puntea Titanicului", se arată în scrisoare. "Fratele meu şi cu mine am fost băgaţi într-o barcă. Acesta era deja aproape plin de pasageri. Tatăl meu m-a însărcinat să-i ofer mamei afecţiunea lui. Îmi amintesc că m-am trezit în barcă după ce am adormit. Marea era albicioasă şi era o navă în depărtare”.

Fraţii Edmond şi Michel Navratil

Când nava de salvare Carpathia a sosit la o oră şi jumătate după ce nava s-a scufundat, Michel şi Edmond au fost ridicaţi pe puntea sa.

Margaret Hays, pasageră la clasa întâi, care vorbea franceză, i-a luat până când mama lor a fost găsită. Marcelle a văzut fotografiile fiilor ei într-un ziar şi a navigat la New York pentru a se reîntâlni cu băieţii ei la 16 mai 1912, ducându-i înapoi în Franţa, la bordul Oceanicului.

Într-un interviu de mai târziu în viaţă, Michel a spus că nu se simte frică la momentul tragediei.

„Îmi aduc aminte cu adevărat de plăcerea de a ajunge în barca de salvare”, a spus el, potrivit Encyclopedia Titanica.

"Am ajuns lângă fiica unui bancher american care a reuşit să-şi salveze câinele, nimeni nu a obiectat. Există diferenţe vaste despre averea oamenilor pe navă şi am realizat mai târziu că, dacă nu am fi fost la clasa a doua, noi am fi murit. Oamenii care au supravieţuit au trişat şi au fost agresivi. Cel sincer nu a avut nicio şansă."

De asemenea, el a dezvăluit ce a spus tatăl său când l-a coborât pe el şi pe fratele său în barca de salvare: