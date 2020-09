Coreea de Nord ar pregăti lansarea unei rachete de pe un submarin, potrivit unor imagini din satelit

În imagini mai apare silueta unui submarin de mici dimenciuni, 18 metri, existent deja în flota nord-coreeană.

Alte două submarine din clasa ROMEO sunt ancorate în golful bazei Mayang-do din apropiere, ceea ce, observă articolul, este neobişnuit: pe de o parte, ele pot lua parte la exerciţiile care au loc anual, dar, pe de altă parte, nu poate fi exclusă posibilitatea ca ele să fie puncte de observare a presupusei lansări de rachetă.

Platforma Beyond Parallel este deţinută de think tank-ul Center for Strategic and International Studies, o organizaţie non-profit care se ocupă cu studierea politicilor şi schimbărilor care au loc la nivel global, notează Digi24. Think tank-ul este cotat pe prima poziţie în SUA, conform unei clasificări a Universităţii din Pennsylvania.