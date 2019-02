Cercetătorii NASA au descoperit o gaură uriaşă sub un gheţar masiv din Antarctica

Cercetătorii care au descoperit-o, echipa unui studiu condus NASA, au spus că aceasta are 300 de metri înălţime şi reprezintă două treimi din mărimea Manhattan-ului, fiind situată la baza masivului Gheţar Thwaites.





Spaţiul dinăuntrul ei ar fi putut conţine 14 bilioane de tone de gheaţă. Cea mai mare parte din această gheaţă s-a topit însă în ultimii trei ani.

Într-un articol publicat în Science Advances, oamenii de ştiinţă au spus că schimbările rapide de la nivelul platformei sunt „neaşteptate” în anumite puncte ale gheţarului.





Cercetătorii au putut descoperi groapa folosind sateliţi italieni şi germani, precum şi un radar care pătrunde prin gheaţă aparţinând proiectului Operaţiunea IceBridge al NASA, care monitorizează schimbările gheţii polare cu ajutorul areonavelor.





„Mărimea unei cavităţi formate sub un gheţar are un rol important în topirea lui,” a declarat conducătorul studiului, Pietro Milillo, cercetător la Laboratorul Jet Propulsion al NASA. „Gheţarul se topeşte cu atât mai rapid cu cât cantităţi tot mai mari de apă şi căldură ajung sub el.”







Milillo a precizat însă pentru The Guardian că nu cavitatea de sub ape stârneşte cea mai mare îngrijorare, pentru că cele 14 bilioane de tone de gheaţă s-au topit deja şi deci nu mai pot creşte şi mai mult nivelul mării.





Jeremie Mouginot, coautorul lucrării şi cercetător la Universitatea Grenoble Alpes, a spus că apele oceanului umpleau un gol între platforma de gheaţă plutitoare şi stâncă tot mai larg.





Thwaites, a spus el, era odată un „gheţar monstru” cu o lăţime de 120 de kilometri, dar care acum se retrage, şi în viitor ar putea creşte cu 0.6 metri nivelul deja ridicat al mării. Mai mult, Thwaites are rol de susţinere al gheţarilor din vecinătate, astfel că, în cazul în care aceştia s-ar topi, nivelurile mării ar putea creşte cu încă 2.44 metri, ameninţând comunităţile aflate pe coaste din întreaga lume.





Mouginot a mai adăugat că sunt necesare studii mai detaliate pentru a şti mai precis unde, în ce mod şi în ce ritm Thwaites urmează să se dezintegreze. Groapa se află pe partea vestică a gheţarului şi are un ritm se topire de la o.6 la 0.8 kilometri pe an începând cu 1992, un ritm stabil, însă „extrem de rapid,” au spus reprezentanţii NASA.

