Cel puţin 20 de persoane au murit în Pakistan, în urma unui cutremur cu magnitudinea 5,9

Autorităţile au spus că bilanţul deceselor ar putea creşte şi că mulţi oameni au murit după ce diverse structuri au căzut.Printre cei care şi-au pierdut viaţa în urma prăbuşirii clădirilor se află şi o femeie şi şase copii.

Oficialii locali au declarat pentru BBC Urdu că cel puţin 150 de oameni sunt consideraţi răniţi, unii dintre ei fiind duşi la spitale în stare gravă, iar alţii trataţi pe targă medicii folosind telefoanele pentru a face lumină.

Mai mult de 100 de case din chirpici s-au prăbuşit şi multe clădiri au fost avariate, sute de oameni rămânând fără adăpost. Districtul Harnai a fost cel mai afectat, aparent.

Imaginile publicate pe reţelele de socializare arată cum oamenii din capitala proviciei, Quetta, au ieşit pe străzi în urma cutremurului.

Magnitude of a 5.9 #earthquake originated in #Harnai and jolted various parts of Balochistan including Quetta Pakistan. pic.twitter.com/o6DCjaSkCe