Un poliţist a fost rănit într-un atac cu armă albă, la Cannes, în Franţa. Vinovatul a fost neutralizat

Informaţia a fost publicată de ministrul francez de interne Gerald Darmanin, pe contul său de Twitter. Acesta a precizat că se va deplasa la locul atacului.

Un policier du commissariat de #Cannes a été blessé à l’arme blanche. L’agresseur a été neutralisé par ses collègues. Je me rends sur place immédiatement ce matin et j’apporte tout mon soutien à la police nationale et à la ville de Cannes.