Un feribot cu 288 de persoane la bord a fost cuprins de flăcări în Marea Mediterană. Cauza incendiului VIDEO

Din primele informaţii ar fi vorba de o eroare umană, focul pornind de la instalaţie frigorifică.

Paza de coastă elenă a spus că la bord se aflau 237 de pasageri şi 51 de membri ai echipajului. Cu toate acestea, sunt suspiciuni că la bord se aflau şi oameni care călătoreau clandestin, pentru a ajunge în Italia sau Grecia.

Un singur pasager a avut dispnee şi a fost dus la spital. În rest, nu s-au înregistrat persoane cu arsuri, fracturi sau alte probleme de sănătate, potrivit sursei citate.

Mai multe remorchere au fost trimise să ajute pasagerii de pe vasul care se îndrepta spre portul Brindisi din Italia.

Toţi pasagerii sunt în siguranţă acum. Ei au fost urcaţi în bărci de salvare, a anunţat secretarul grec pentru marina comercială, pentru presa din Grecia.

#Greece



Video of a fire on a cruise ship in the Ionian Sea off the coast of Greece.



237 passengers 50+ crew members on board the Euroferry Olympia, all parties were evacuated, no injuries were reported. pic.twitter.com/97croKgO6W