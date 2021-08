Un antivaxxer din Anglia a murit de COVID convins că va căpăta imunitate naturală şi că va învinge boala şi fără vaccin

Leslie Lawrenson (58 de ani) a murit acasă, în oraşul Bournemouth din Anglia, pe 2 iulie. Partenera lui, Amanda Mitchell, a fost şi ea infectată cu virusul şi a avut simptome grave la fel ca bărbatul. Ea spune că Leslie considera vaccinurile „experimentale” şi că moartea lui a fost inutilă.

Bărbatul era absolvent al Universităţii Cambridge şi în urma mai multor postări de pe reţelele sociale cu privire la vaccin a ales să nu se imunizeze, spunând că serurile nu au fost testate suficient, scrie BBC.

Leslie s-a îmbolnăvit de COVID, dar cu toate că a avut simptome grave a refuzat să se interneze şi a preferat să rămână acasă, confruntându-se cu febra şi dificultăţile respiratorii.

„Noaptea trecută a fost groaznică. Simptomele pe care le-am arătat în vlog au progresat rapid, iar eu am fost chinuit de dureri. E cert că am fost într-o situaţie la fel de rea ca atunci când am contactat gripa la 30 de ani. Am dormit puţin, şi febra era foarte mare, simţeam cum îmi arde trupul.” a scris Leslie Lawrenson pe Facebook.

Pe 2 iulie, Leslie Lawrenson a murit de COVID acasă, în patul său.

„Les a făcut o greşeală imensă şi a plătit preţul suprem pentru asta", a spus Amanda Mitchell. Ea a fost dusă la spital în aceeaşi zi şi a stat internată o săptămână în secţia COVID.

Unul dintre copiii cuplului a spus că bărbatul era îndoctrinat de postările cu privire la vaccin de pe reţelele sociale şi spunea că o mulţime de oameni o să moară din cauza serurilor, nu a virusului.