Sfidare. Ucrainenii au ieşit în stradă şi i-au pus pe ruşi să asculte cântecul despre drona Bayraktar VIDEO

Ucrainenii au ieşit din nou în stradă în oraşul Herson şi au sfidat trupele ruseşti, punându-i pe soldaţii trimişi de Vladimir Putin să asculte cântecul Bayraktar.

Ukrainian civilians are playing Bayraktar song and having Russian occupying forces listen to it - unknown location in Ukraine pic.twitter.com/bWbhWtWQox