Stoltenberg, către Putin: Rusia nu are „niciun drept de veto” şi „nimic de spus” în privinţa aderării Ucrainei la NATO

„Rusia nu are niciun drept de veto, nu are nimic de spus şi nu are dreptul să stabilească o spirală de influenţă pentru a încerca să-şi controleze vecinii”, a declarat Stoltenberg în conferinţa de presă de la finalul reuniunii miniştrilor de Externe din NATO.

Stoltenberg a catalogat drept inacceptabil faptul ca în zilele noastre unii actori geopolitici să pretindă că au dreptul la „sfere de influenţă” prin care să-şi controleze vecinii.



„Noi am spus că Ucraina va fi membră, dar depinde de noi, cei 30 de aliaţi în cadrul NATO, să decidem când Ucraina va fi pregătită să devină şi să îndeplinească standardele NATO”, a subliniat Stoltenberg, citat de Ukrainska Pravda, citată de Agerpres.

Stoltenberg a reiterat că NATO este o alianţă defensivă şi că Rusia trebuie „să respecte voinţa poporului ucrainean”.

El a insistat totodată asupra faptului că Ucraina este o ţară independentă, suverană, cu frontiere recunoscute pe plan internaţional, cuprinzând peninsula Crimeea, anexată de Rusia în 2014, precum şi regiunea Donbas, dintre care o bună parte este controlată de separatişti proruşi susţinuţi militari de Moscova.



Miniştrii de Externe din cadrul NATO şi-au exprimat îngrijorarea faţă de mobilizarea masivă de trupe ruse în apropierea graniţei cu Ucraina.

Miniştrii de Externe ei Ucrainei şi Georgiei, două ţări vizate direct de ameninţarea rusă, au fost prezenţi la această reuniune.

Precizările lui Stoltenberg vin după ce preşedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri că îşi doreşte „acorduri concrete” pe hârtie cu SUA şi NATO precum că Alianţa nu se va mai extinde spre Est, adică nu va include Ucraina şi Georgia.