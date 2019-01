Silvio Berlusconi îşi anunţă candidatura în alegerile europene

”Prin cunoştinţele, experienţa şi capacitatea mea de a convinge, cred că pot juca un rol important şi-i pot face pe cetăţenii europeni să înţeleagă că riscăm să ne îndepărtăm de valorile occidentale”, a declarat el.



Liderul Partidului Forza Italia (centru-dreapta) i-a atacat la această reuniune pe aleşii Mişcării Cinci Stele (M5S, populişti, antisistem) care, în opinia sa, ”nu au nicio experienţă, nicio competenţă”.



”La minunata mea vârstă, am decis, din simţ de responsabilitate, să mă îndrept spre Europa, unde este o lipsă de gândire profundă despre lume”, a declarat Berlusconi, în vârstă de 82 de ani, potrivit Ansa, scrie Bloomberg.



O candidatură în alegerile europene a fostului premier, care a dominat viaţa politică italiană timp de două decenii, este considerată o cale de întoarcere în politica italiană.



El urmează să candideze la un mandat de eurodeputat în alegerile europene, prevăzute în perioada 23-26 mai, potrivit unui purtător de cuvânt al lui Berlusconi.



”Trebuie să schimbăm acest Guvern, din care face parte M5S, condus de persoane care nu au experienţă şi competenţă”, a declarat el referindu-se la partenerul de coaliţie al Ligii (extremă dreapta). ”Ei sunt ca domnii din stânga comunistă în 1994, iar în plus au această problemă mare, mare”, a adăugat el, potrivit Ansa.



Berlusconi, care a devenit premier prima oară în 1994, nu mai este parlamentar după ce Senatul i-a invalidat în 2013 alegerea, în urma unei condamnări cu privire la o fraudă, la Milano, cu un an înainte.



Un eventual mandat de europarlamentar l-ar putea ajuta să-l convingă pe vicepremierul Matteo Salvini, liderul Ligii, să renunţe la coaliţia cu M5S şi să se aliazeze cu centrul-dreapta.



Forza Italia şi Liga au mai condus Italia în trecut şi sunt aliaşi la nivel local în ţară.



Însă Salvini are nevoie de mai multe voturi decât îi poate oferi Berlusconi pentru a obţine o majoritate în Parlament, ceea ce-ar presupune o eventuală alianţă cu micul Partid Fratelli d'Italia (FdI, extremădreapta) şi cu o eventuală facţiune din M5S, comentează Bloomberg.