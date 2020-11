Sărbători pe timp de Pandemie. Moş Crăciun va purta mască şi va avea nevoie de certificat de călătorie

Moş Crăciun va purta poartă mască şi poate merge oriunde în lume cu un certificat de călătorie, a scris joi pe Facebook premierul italian pentru a-i linişti pe copiii din ţara sa în legătură cu sărbătorile de sfârşit de an, relatează AFP.

"Moş Crăciun mi-a garantat că are deja un certificat internaţional de călătorie: poate călători peste tot şi împărţi cadouri tuturor copiilor din lume", a scris Giuseppe Conte ca răspuns la scrisoarea unui băieţel de cinci ani pe nume Tommaso, care i-a cerut premierului italian să nu-l izoleze pe "Babbo Natale".

"Mi-a confirmat că foloseşte întotdeauna masca şi menţine distanţa corectă pentru a se proteja pe sine şi pe toţi cei pe care îi întâlneşte", a adăugat premierul italian.

El l-a sfătuit apoi pe băiat să pună sub brad, pe lângă lapte cald şi biscuiţi, o sticluţă cu gel dezinfectant.

"Vreau să-ţi spun că nu va fi necesar să precizezi în scrisoarea ta către Moş Crăciun că ai fost cuminte, pentru că i-am spus eu deja", a continuat şeful guvernului italian.

"Am auzit, de asemenea, că vrei să-i ceri lui Moş Crăciun să alunge coronavirusul. Nu uita să-i ceri şi un alt cadou", a spus Giuseppe Conte în încheierea mesajului.

Italia, prima ţară din Europa afectată în primăvară de pandemia de COVID-19, se confruntă de câteva săptămâni cu un al doilea val virulent şi a depăşit recent un milion de cazuri de coronavirus.

Indiferent care va fi evoluţia pandemiei în următoarele săptămâni, ministrul afacerilor regionale, Francesco Boccia, a declarat joi că în acest an Crăciunul va fi sărbătorit în familie, într-un cadru foarte restrâns.

Belgia îl scuteşte pe Moş Nicolae de la carantină pentru a putea împărţi daruri copiilor

St. Niklaas în flamandă sau Saint Nicholas în valonă - nu va fi obligat să stea în carantină şi nici nu va fi afectat de interdicţia de circulaţie între orele 22:00 şi 06:00 pentru a putea împărţi daruri tuturor copiilor din Belgia în noaptea de 5 spre 6 decembrie, au anunţat joi, într-o scrisoare redactată într-o notă amuzantă, ministrul belgian de interne şi cel al sănătăţii, relatează EFE.

Spania, ţara de unde, potrivit tradiţiei, vine Moş Nicolae, se află într-o zonă roşie, iar cetăţenii care călătoresc dinspre Spania în Belgia sunt obligaţi să respecte perioada de carantină. Guvernul a decis însă să facă o excepţie pentru Moş Nicolae şi ajutoarele sale în seara de 5 decembrie, când se spune că legendarul personaj debarcă în portul din Anvers.

"După cum se ştie, moşul nu are timp de pierdut şi are nevoie de fiecare minut pentru a putea împărţi daruri copiilor, aşa că am decis să facem pentru el o excepţie. Un decretul regal va fi publicat cât mai curând în Monitorul oficial", au anunţat în scrisoare ministrul de interne, Annelies Verlinden, şi cel al sănătăţii, Frank Vandenbroucke.