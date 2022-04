Rusia pregăteşte o mare operaţiune sub steag fals la Mariupol pentru a distrage atenţia de la masacrul de la Bucea

Potrivit Serviciului de Securitate al Ucrainei, forţele ruse pregătesc o operaţiune de amploare cu steag fals, care implică stângerea civililor ucişi de armata rusă în Mariupol pe care să-i prezinte drept victime ale trupelor ucrainene, scrie Jerusalem Post

Acest lucru face parte dintr-un plan, potrivit surselor ucrainene, de a distrage atenţia de la atrocităţile ruse comise în Bucea şi în alte regiuni şi de a descrie Ucraina drept „adevăraţii” autori.

„Sarcina principală a propagandei ruse de astăzi este de a distrage atenţia audienţei, atât internaţionale, cât şi interne, cât mai mult posibil”, a spus Serviciul de Securitate al Ucrainei într-o postare pe canalul Telegram.





Deşi au ieşit la suprafaţă dovezi ale crimelor care au avut loc în Bucea, Rusia neagă complet afirmaţiile şi a învinuit, în schimb, Ucraina pentru comiterea actelor, care au inclus cetăţeni care au fost legaţi şi împuşcaţi, cadavre mutilate şi cadavre ale civililor întinşi pe drumuri .

În oraşul-port Mariupol din sud-estul Ucrainei, continuă lupte grele şi lovituri aeriene ruseşti, au anunţat serviciile de informaţii militare britanice pe 6 aprilie, într-un nou raport despre zilnic invazia rusească.

Ministerul britanic al apărării estimează că situaţia umanitară din oraş se înrăutăţeşte, iar majoritatea celor 160.000 de locuitori au rămas fără lumină, comunicare, medicamente, căldură sau apă. „Forţele ruse au împiedicat accesul umanitar, pentru a forţa probabil apărătorii oraşului să se predea”, se mai spune în comunicat.

Aceste relatări nu a putut fi confirmate independente. Trupele ruse asediază Mariupolul de o lună.

Marţi, Ucraina a continuat eforturile de evacuare a oamenilor din Mariupol şi din alte zone. Peste 3800 de persoane au putut pleca pe 5 aprilie de-a lungul coridoarelor umanitare convenite, a declarat vicepremierul ucrainean Irina Vereşciuk.

Dar un convoi de şapte autobuze care plecase să evacueze oamenii din Mariupol nu a reuşit să-şi facă drum prin blocada rusă, a spus Vereşciuk.

Moscova susţine că a doborât două elicoptere care au venit să evacueze liderii militari ucraineni Armata rusă a declarat marţi că a doborât două elicoptere ucrainene care încercau să evacueze liderii unui batalion naţionalist care apăra portul asediat Mariupol, în timp ce le-a cerut din nou acestor luptători să depună armele, potrivit AFP. „În această dimineaţă, 5 aprilie, în jurul lui Mariupol, a fost anulată o nouă încercare a regimului de la Kiev de evacuare a liderilor batalionului naţionalist Azov. Două elicoptere ucrainene Mi-8, care încercau să ajungă în oraş dinspre mare, au fost doborâte cu sisteme antiaeriene portabile”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Igor Konaşenkov. Acesta din urmă a dat asigurări că Moscova le-a propus marţi dimineaţa luptătorilor ucraineni să depună armele şi să părăsească oraşul „pe o rută convenită” către teritoriul aflat sub controlul Kievului. Potrivit acestuia, armata ucraineană a „ignorat” însă această propunere. „Deoarece Kievul nu este interesat de posibilitatea de a salva vieţile soldaţilor săi, Mariupol va fi eliberat de naţionalişti”, a adăugat Igor Konaşenkov. Săptămâna trecută, acesta a asigurat deja că armata rusă a doborât deasupra Mării Azov un elicopter ucrainean care venise să evacueze comandanţii batalionului Azov, care apără cu înverşunare Mariupol de săptămâni întregi.

Rusia pregăteşte o ofensivă pentru a prelua controlul asupra Doneţk, Lugansk şi Mariupol

Principalele eforturi militare ruse se concentrează de acum pe pregătirea unei ofensive pentru a stabili un control total asupra teritoriilor regiunilor Lugansk şi Doneţk, în estul Ucrainei, şi Mariupol, în sud, conform unui buletin actualizat al Înaltului Comandament al armatei ucrainene, citat miercuri de EFE.

În acest raport, publicat în cea de-a 42-a zi a invaziei ruse în Ucraina, se arată că trupele ruse îşi continuă ofensiva spre Izium, oraş situat pe râul Doneţk, în regiunea Harkov, precum şi spre Sloviansk şi Barvinkove, în aceeaşi regiune, care - potrivit analiştilor - sunt oraşe-cheie în ofensiva rusă spre Doneţk şi Lugansk, autoproclamatele republici din estul Ucrainei.

"În direcţia Doneţk, inamicul încearcă să-şi îmbunătăţească poziţia tactică a unităţilor sale şi continuă să desfăşoare operaţiuni de asalt în unele zone", se arată în raport.

Înaltul Comandament ucrainean se referă de asemenea şi la situaţia din oraşul Mariupol, port strategic la Marea Azov (sud), supus unor bombardamente intense, şi în care trăiesc fără serviciile de bază circa 150.000 de persoane, potrivit autorităţilor ucrainene.

"Tentativele de a lua cu asalt Mariupol nu încetează. Apărătorii oraşului desfăşoară o ripostă eroică de mai bine de 40 de zile împotriva unor forţe covârşitoare ale invadatorilor ruşi", blocându-le practic aici, menţionează Înaltul Comandament al armatei ucrainene.

Armata rusă a anunţat marţi o ofensivă finală pentru a prelua controlul asupra oraşului-port după expirarea termenului dat forţelor ucrainene pentru a depune armele şi a părăsi urbea în direcţia teritoriului controlat de Kiev.

Trupele ruse continuă să bombardeze Mariupolul prin intermediul artileriei şi aviaţiei, în timp ce "forţele ucrainene par să opună o rezistenţă organizată în anumite sectoare ale oraşului", precizează cea mai recentă analiză a Institutului pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War - ISW), un think-tank american.

Potrivit analizei ISW, trupele ruse continuă să se repoziţioneze pentru a-şi continua invazia în estul şi sudul Ucrainei, după ce au abandonat atacul de la Kiev şi "îşi regrupează unele dintre forţele de luptă retrase din Belarus în Rusia".

"Dar este probabil ca unităţile ruse care s-au retras de lângă Kiev să nu-şi poată recupera eficienţa de luptă o perioadă de timp", conform acestei analize.

"Operaţiunile ofensive ruse la sud-est de Izium spre Sloviansk au continuat la scară mai mică şi au înregistrat progrese limitate. Rusia nu a mai încercat să regrupeze concentrări majore de forţe pe această axă, dar continuă să trimită grupuri tactice de batalion separate care să avanseze în mod independent", potrivit analizei institutului citat.

În acelaşi timp, ONU a documentat decesul a 1.480 de civili în Ucraina de la invazia Rusiei în data de 24 februarie, cărora li se adaugă 2.195 de civili răniţi, a declarat marţi în Consiliul de Securitate subsecretarul general al Naţiunilor Unite pentru afaceri politice şi de consolidare a păcii, Rosemary DiCarlo, potrivit dpa.

Cu toate acestea, UNHCR consideră că bilanţul real al victimelor este considerabil mai ridicat din cauza numărului mare de cazuri neraportate.

Pe cine vor ruşii să pună primar la Mariupol

Denis Puşilin, şeful Republicii Populare Doneţk, una dintre cele două entităţi separatiste din estul Ucrainei, a anunţat marţi că ruşii au ales un primar pentru oraşul Mariupol, aflat sub un asediu devastator de mai multe săptămâni.

Denis Puşilin a declarat că îl va nominaliza pe Konstantin Ivaşcenko, un consilier local din partidul Platforma de Opoziţie - Pentru viaţă, pentru funcţia de primar al Mariupolului, după ce acesta ar fi fost ales pentru post de o adunare a „reprezentanţilor comunităţii locale”.