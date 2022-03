Cine este pilotul rus, prins de ucraineni, după ce avionul său a fost doborât. A apărut în imagini alături de Putin VIDEO

Un avion de vânătoare rusesc a fost doborât în districtul ucrainean Cernihiv, unde pilotul numit „Krasnoyartsev” a fost arestat, potrivit presei de stat din Ucraina.

Copilotul avionului, care ar fi un Suhoi, nu a supravieţuit.

Pilot Krasnoyartsev was caught pic.twitter.com/UoMAN3yxir — NEXTA (@nexta_tv) March 5, 2022

Acelaşi pilot ar fi participat la operaţiuni aeriene ruse în Siria şi a ucis mulţi sirieni în ultimii ani.

This Su-34, serial #24, bombed Syrian cities extensively. It was piloted by Major Krasnoyartsev, who earlier posed for photos with Putin & Assad. Today, while bombing Chernihiv, its flying days ended. The plane is now scrap, its co-pilot dead, & Krasnoyartsev is in custody. pic.twitter.com/S3gqqwEwP3 — Idrees Ahmad (@im_PULSE) March 5, 2022

Pilotul capturat apare într-o altă imagine postată de Nexta, alături de preşedintele rus Vladimir Putin, într-o fotografie făcută în timpul vizitei liderului rus la Hmeimim, baza aeriană „Basel Al-Assad”, din oraşul Jableh de pe coasta Siriei. El ar fi participat la distrugerea oraşelor siriene şi la uciderea sirienilor

The captured pilot Krasnoyartsev is in the same photo with Putin, Shoigu and Assad. It seems that this is not the first time when he has bombed the peaceful cities. pic.twitter.com/vJsesZBrXO — NEXTA (@nexta_tv) March 5, 2022