Parlamentul britanic a respins varianta unui Brexit fără acord. Ce urmează

Parlamentarii britanici au decis cu 321 de voturi la 278 ca Regatul Unit să nu iasă din UE fără un acord.

Theresa May a declarat că acest vot nu schimbă problema fundamentală. Ea a subliniat că dacă parlamentarii vor să excludă un Brexit fără acord, atunci trebuie să voteze pentru acord.

Premierul a precizat că Camera Comunelor trebuie să înţeleagă că dacă nu va accepta un acord în zilele care vin şi nici nu vrea un Brexit dur, atunci va fi necesară o prelungire mult mai mare a Articolului 50. „Camera trebuie să accepte consecinţele deciziilor pe care le-a luat.”

Liderul britanic a subliniat că guvernul ar putea continua negocierile sau ar putea organiza un al doilea referendum, dar acest lucru ar dăuna încrederii dintre poporul britanic şi parlament. May a adăugat că UE a fost clară în privinţa faptului că acest acord este singurul disponibil.

Mâine va avea loc un alt vot, pentru o cerere de prelungire a termenului pentru Brexit, adresată blocului comunitar (Art.50). Pasul următor este ca EU27 să decidă asupra acordării acestei amânări. Dar consimţământul liderilor europeni pentru o redeschidere a discuţiilor pe marginea unui nou acord de retragere pare foarte nesigur, după concesiile făcute luni seara. "Nu va mai fi o a treia şansă", a avertizat preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.





În cazul în care liderii europeni acceptă reluarea negocierilor, alegerile europarlamentare din 23-26 mai complică situaţia.



"Dar ce am face în trei, patru luni, ce nu am făcut deja?" se întreabă o sursă apropiată Bruxelles-ului. Dacă Regatul Unit cere o amânare, "cei 27 ar putea să răspundă propunând, de exemplu, un an pentru a lucra cum trebuie la o alternativă".

"Marea temere a liderilor din cele 27 de state membre este să aprobe o amânare care în final nu ar servi decât întârzierii unui Brexit dur până la începutul verii", potrivit unui înalt responsabil european.

În cazul în care s-ar cere o amânare mai lungă, care să depăşească câteva săptămâni, "ar trebui să existe o justificare valabilă, cum ar fi organizarea de alegeri, a unui referendum sau modificarea poziţiei britanice", a adăugat sursa citată de AFP.

Un alt scenariu ar fi cel al organizării unui nou referendum sau a unui scrutin legislativ.

Opţiunea unui nou referendum a fost solicitată de câţiva zeci de parlamentari britanici pro-europeni. Şeful opoziţiei, laburistul Jeremy Corbyn, şi-a declarat recent, din vârful buzelor, sprijinul pentru o consultare populară.

Theresa May refuză însă să ia în calcul o nouă consultare a populaţiei, ceea ce înseamnă că ar fi nevoie de o amânare a Brexitului combinată cu o schimbare de guvern sau cu noi alegeri care să facă posibilă o astfel de variantă.





