Momentul în care un tanc rusesc plonjează într-un lac pentru a scăpa de atacurile ucrainenilor: „Nu-i cel mai bun şofer” VIDEO

Într-un clip video realizat de Brigada 53 Mecanizată a fost surprins în acţiune un şofer de tanc, care „probabil nici nu e cel mai bun din armata rusă”, după cum notează Ukraine Weapons Tracker.

Imaginile video, însoţite de coloană sonoră a serialului Benny Hill, fac întregul spectacol realizat de militarul rus mai mult sau mai puţin o comedie, în plin război.

De altfel, după ce militarul rus s-a grăbit să se „ascundă” în apă de forţele militare ucrainene, o rachetă a căzut nu departe de lacul în care intrase.

#Ukraine: Perhaps not the best tank driver in the Russian Army was captured on camera by the Ukrainian 53rd Brigade. pic.twitter.com/Mc6PAb7BOG